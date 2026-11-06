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علي المهداوي لاعب فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account
Ahmed Mansy
Traduzido por

Liderados pelo mágico do Al-Hilal: 5 talentos que merecem ser acompanhados na décima rodada da Roshn Saudi League

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Arábia Saudita

Jovens estrelas brilham no céu do Campeonato Saudita sub-21

A torcida do futebol saudita terá um encontro marcado para assistir a diversos talentos de destaque na décima rodada da Liga Joy de Elite (Campeonato Saudita sub-21).

A décima rodada da Liga Joy de Elite verá partidas extremamente fortes, e não há dúvida de que à frente delas está o dérbi da capital saudita entre Al-Nassr e Al-Riyadh, além do confronto de ponta da rodada entre Al-Ahli e Al-Ettifaq.

  • Battal Al-Harbi: o artilheiro da capital

    Quando se fala do artilheiro no dérbi da capital, não há dúvida de que todos os olhares estarão voltados para Abdulrahman Al-Anazi, atacante do Al-Nassr, que brilha de forma clara ao longo da temporada atual, a ponto de já ter marcado 5 gols até agora.

    Mas há outro jogador no dérbi que também marcou 5 gols, Battal Al-Harthi, atacante do Al-Riyadh, que apresenta bons níveis igualmente ao longo da atual temporada da Saudi Pro League.

    No entanto, Al-Harthi ficou sem marcar nas duas últimas rodadas, durante a vitória sobre o Al-Khaleej por 1 a 0, e depois sobre o Al-Hazm pelo mesmo placar.

    E por mais que essa ausência represente algo negativo para o jovem jogador, ela lhe dará um estímulo extra para brilhar e voltar a marcar, especialmente contra uma equipe forte do tamanho do Al-Nassr, e no dérbi da capital saudita.

  • Nawaf Al-Jadani

    Passando ao Al-Ittihad, não há como falar de artilheiro a não ser Ammar Al-Ghamdi, que ocupa a quarta posição na lista de goleadores da atual temporada da Liga Roshn Saudita, com 7 gols.

    No entanto, o Al-Ittihad conta com outro jogador que possui faro de gol, Nawaf Al-Jadani, que marcou dois gols pela equipe de Jidá na atual temporada até o momento.

    É verdade que Al-Jadani não marcou no último dérbi contra o Al-Ahli, mas representou grande perigo com suas movimentações marcantes, antes de desperdiçar uma jogada em que ficou completamente livre e que teria coroado seus esforços.

    Al-Jadani buscará compensar aquela oportunidade perdida quando enfrentar o Al-Ansar, especialmente porque o adversário é o último colocado na tabela de classificação e já sofreu 14 gols em 7 partidas.

  • Mohannad Al-Jizani: o artilheiro do Al-Qadisiyah

    Na rodada passada, o Al-Qadsiah foi surpreendentemente derrotado pelo Al-Najma por 3 a 2, mas ganhou um novo atacante que seguiu consolidando sua posição: Muhannad Al-Jizani, autor dos dois gols da equipe.

    Com esse par de gols, Al-Jizani chegou ao seu quarto tento na atual temporada da Liga Joy de Elite, tornando-se o artilheiro do Al-Qadsiah, à frente das estrelas Basel Abadi e Fahad Al-Shamri.

    Al-Jizani jogava na temporada passada pela equipe sub-18 do Al-Qadsiah, mas seu nível de destaque e seu elevado faro de gol o levaram rapidamente à equipe sub-21.

    O jovem jogador buscará provar que merece essa confiança quando o Al-Qadsiah visitar o Al-Orobah, sobretudo porque o adversário vem sofrendo na atual temporada, ocupando a vigésima posição com apenas 4 pontos.

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  • Ali Al-Mahdawi: o mago do Al-Hilal

    E com o retorno do Al-Hilal, destacam-se os nomes de vários artilheiros do clube da capital, como Louay Al-Obaidi e Turki Al-Ghamil, embora haja alguém sem o qual essa dupla não pode brilhar: o mágico Ali Al-Mahdawi.

    Al-Mahdawi não marcou durante a atual temporada, mas se firmou como um dos melhores garçons, não apenas no Al-Hilal, mas também no Campeonato Saudita Sub-21.

    Al-Mahdawi deu 3 assistências na atual temporada da Liga Joy de Elite, aproveitando sua grande velocidade e seu pé direito, que domina o envio de passes com precisão aos artilheiros do time.

    Al-Mahdawi buscará continuar espalhando sua magia quando o "Líder" voltar aos jogos no confronto diante do Damac, depois de ter desfalcado a equipe na rodada passada.

  • Abdulhakim Maghfouri

    Olhando para os garçons, o Al-Ettifaq possui um dos mais destacados, que é Abdulhakim Maghfouri, dono de um canhoto especial, que utilizou para espalhar sua magia na atual temporada da Liga Joy de Elite.

    Maghfouri é considerado uma das principais contratações do Al-Ettifaq na atual temporada, tendo sido incorporado durante a última janela de transferências de verão, após seu brilho com a equipe sub-18 do Al-Taawoun.

    Maghfouri conseguiu dar quatro assistências na atual temporada da liga saudita sub-21, a última na rodada passada contra o Al-Ansar, sendo um dos maiores garçons até o momento.

    Maghfouri também não deixou de marcar, tendo feito dois gols pelo Al-Ettifaq na atual temporada da Liga Joy de Elite, o último contra o Neom na rodada retrasada.

    O jovem jogador buscará manter seu brilho, especialmente porque a próxima partida será o grande duelo da décima rodada, contra o Al-Ahli, segundo colocado na tabela de classificação.