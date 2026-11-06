Olhando para os garçons, o Al-Ettifaq possui um dos mais destacados, que é Abdulhakim Maghfouri, dono de um canhoto especial, que utilizou para espalhar sua magia na atual temporada da Liga Joy de Elite.
Maghfouri é considerado uma das principais contratações do Al-Ettifaq na atual temporada, tendo sido incorporado durante a última janela de transferências de verão, após seu brilho com a equipe sub-18 do Al-Taawoun.
Maghfouri conseguiu dar quatro assistências na atual temporada da liga saudita sub-21, a última na rodada passada contra o Al-Ansar, sendo um dos maiores garçons até o momento.
Maghfouri também não deixou de marcar, tendo feito dois gols pelo Al-Ettifaq na atual temporada da Liga Joy de Elite, o último contra o Neom na rodada retrasada.
O jovem jogador buscará manter seu brilho, especialmente porque a próxima partida será o grande duelo da décima rodada, contra o Al-Ahli, segundo colocado na tabela de classificação.