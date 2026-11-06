Quando se fala do artilheiro no dérbi da capital, não há dúvida de que todos os olhares estarão voltados para Abdulrahman Al-Anazi, atacante do Al-Nassr, que brilha de forma clara ao longo da temporada atual, a ponto de já ter marcado 5 gols até agora.

Mas há outro jogador no dérbi que também marcou 5 gols, Battal Al-Harthi, atacante do Al-Riyadh, que apresenta bons níveis igualmente ao longo da atual temporada da Saudi Pro League.

No entanto, Al-Harthi ficou sem marcar nas duas últimas rodadas, durante a vitória sobre o Al-Khaleej por 1 a 0, e depois sobre o Al-Hazm pelo mesmo placar.

E por mais que essa ausência represente algo negativo para o jovem jogador, ela lhe dará um estímulo extra para brilhar e voltar a marcar, especialmente contra uma equipe forte do tamanho do Al-Nassr, e no dérbi da capital saudita.