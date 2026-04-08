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Andreas Pereira GOALGetty/GOAL
Gabriel Marin

Líder de assistências no Brasileirão e com boas atuações na seleção: por que Andreas Pereira saiu do radar de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo?

Especiais e Opinião
A. Pereira
Palmeiras
Brasil

Mesmo em grande fase no Palmeiras, meia ainda busca espaço em meio à forte concorrência no meio-campo da seleção brasileira

Desde que chegou ao Palmeiras em 2025, Andreas Pereira vive uma de suas fases mais consistentes na carreira. Titular absoluto com Abel Ferreira, o meia rapidamente se tornou peça-chave no sistema da equipe.

Na atual temporada, os números chamam atenção. Andreas lidera o time em assistências, com 8 passes para gol em 20 jogos, além de dois tentos. Desde que retornou ao Brasil, o jogador vem se destacando não apenas pelos seus números, mas também pela capacidade de dominar o meio-campo.

O bom momento é reforçado pelo contexto coletivo. Mesmo com os vice-campeonatos na temporada passada, o Palmeiras já se sagrou campeão Paulista neste início de 2026, além de liderar o Brasileirão após 10 rodadas.

No entanto, ainda que a fase seja boa, Andreas Pereira não teve mais chances de vestir a camisa da seleção brasileira. Desde a chegada de Ancelotti, o jogador esteve presente apenas em uma lista, mas quando ainda atuava no Fulham. Após isso, foi chamado para substituir Kaio Jorge na última rodada das eliminatórias, mas sequer entrou em campo.

Então, mesmo com todos estes pontos, por que Andreas saiu do radar de Carlo Ancelotti na seleção?

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  • FBL-COPA AMERICA-2024-URU-BRAAFP

    Bom desempenho quando vestiu a amarelinha

    Pela seleção brasileira, Andreas Pereira nunca foi um nome de primeira prateleira, mas também não decepcionou quando teve oportunidades.

    Seus números são modestos, porém eficientes: 10 jogos e dois gols.

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    Em suas convocações, atuou bem em funções diferentes no meio-campo, mostrando versatilidade, uma característica valorizada em ciclos de Copa do Mundo.

    Esteve presente na Copa América de 2024, onde foi destacado como um dos melhores jogadores do Brasil no torneio.

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  • Ecuador v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Por que Andreas perdeu espaço com Ancelotti?

    A principal razão não está necessariamente no desempenho individual, mas sim no contexto altamente competitivo da seleção sob o comando de Carlo Ancelotti.

    O Brasil vive um momento de abundância no meio-campo, com nomes consolidados e em alto nível, tanto na Europa quanto no próprio futebol brasileiro. Entre os principais concorrentes diretos estão: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Douglas Luiz, Gabriel Sara, Andrey Santos, Danilo Santos, Joelinton e Éderson.

    Todos esses jogadores atuam em ligas competitivas e têm passagens pela seleção, o que pesa na decisão da comissão técnica.

    Outro fator é o "timing", já que Andreas passou um tempo no Fulham sem se firmar totalmente como protagonista absoluto. Quando encontrou estabilidade, agora no Palmeiras, outros nomes já estavam consolidados.

  • Palmeiras v Gremio - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Onde Andreas poderia se encaixar na seleção?

    Apesar da forte concorrência, Andreas oferece características interessantes e que podem ajudar o time:

    - Pode atuar como segundo volante ou meia mais avançado;

    - Boa bola parada, sendo batedor de faltas e escanteios no Palmeiras;

    - Visão de jogo e último passe de qualidade;

    - Versatilidade tática, podendo ajudar na marcação e na criação.

    Pensando na Copa do Mundo, ele poderia ser útil em alguns cenários específicos:

    - Como alternativa na armação quando necessitar de um meio mais criativo;

    - Em jogos que exigem mais controle e posse;

    - Como opção de rotação no elenco.

  • Palmeiras v Internacional - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Ainda dá tempo de sonhar com a Copa?

    Sim, mas o cenário é desafiador.

    Faltando poucos meses para a definição da lista final, Andreas precisa manter (ou até elevar) o nível atual. O próprio desempenho recente já o recolocou no radar, ainda que como opção secundária. Pensando no mundial, o jogador terá que correr contra o tempo, já que Ancelotti afirma já ter a lista final praticamente fechada.

    Andreas Pereira não saiu exatamente do radar, apenas teve a concorrência aumentada por jogadores que também passam por uma boa fase. Se mantiver os números e o protagonismo no Palmeiras, ele pode, sim, voltar à disputa por uma vaga. Mas, neste momento, corre por fora em uma das posições mais concorridas da seleção brasileira.

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