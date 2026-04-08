Líder de assistências no Brasileirão e com boas atuações na seleção: por que Andreas Pereira saiu do radar de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo?

Desde que chegou ao Palmeiras em 2025, Andreas Pereira vive uma de suas fases mais consistentes na carreira. Titular absoluto com Abel Ferreira, o meia rapidamente se tornou peça-chave no sistema da equipe.

Na atual temporada, os números chamam atenção. Andreas lidera o time em assistências, com 8 passes para gol em 20 jogos, além de dois tentos. Desde que retornou ao Brasil, o jogador vem se destacando não apenas pelos seus números, mas também pela capacidade de dominar o meio-campo.

O bom momento é reforçado pelo contexto coletivo. Mesmo com os vice-campeonatos na temporada passada, o Palmeiras já se sagrou campeão Paulista neste início de 2026, além de liderar o Brasileirão após 10 rodadas.

No entanto, ainda que a fase seja boa, Andreas Pereira não teve mais chances de vestir a camisa da seleção brasileira. Desde a chegada de Ancelotti, o jogador esteve presente apenas em uma lista, mas quando ainda atuava no Fulham. Após isso, foi chamado para substituir Kaio Jorge na última rodada das eliminatórias, mas sequer entrou em campo.

Então, mesmo com todos estes pontos, por que Andreas saiu do radar de Carlo Ancelotti na seleção?