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“Lidar com egos” – Gareth Bale explica a função de José Mourinho no Real Madrid, agora que o “Special One” assume o comando de um elenco de “Galácticos” que conta com Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham
O desafio dos Galácticos
Após um período de atritos internos no clube, o foco passou a ser se Mourinho, agora de volta, conseguirá encontrar o equilíbrio certo em um elenco repleto de talentos individuais brilhantes.
Em entrevista ao The Athletic sobre as exigências do cargo para Mourinho, Bale destacou a importância da liderança dos veteranos em um ambiente de tanta pressão. Bale afirmou: “Em um grande clube como o Real Madrid, você não precisa realmente treinar. Você precisa lidar com egos. É por isso que ele tem sido tão bem-sucedido nos maiores clubes.”
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A guerra psicológica de Mourinho
Mourinho, que já treinou Bale durante a segunda passagem do galês pelo Tottenham, é conhecido por um estilo mais confrontador do que seu antecessor no Real Madrid, Álvaro Arbeloa. No entanto, Bale insiste que os métodos do técnico português são sempre calculados para extrair o máximo desempenho de seus jogadores, independentemente de como são vistos pelo público.
Bale explicou a abordagem do “Special One”, dizendo: “Ele também tem essa experiência. Ele só nos estimula para tirar o melhor de nós. Ele tenta entender cada jogador e descobrir o que for preciso para motivá-los. Às vezes, pode ser (provocando) alguém na mídia; outras vezes, pode ser simplesmente colocando o braço ao redor deles. José já esteve no Real Madrid, entende a dinâmica e sabe como as coisas funcionam. Ele vai montar um plano para que isso dê certo.”
A evolução do “Jogo de Xadrez”
Ao refletir sobre a situação atual do futebol, Bale expressou sua preocupação de que o esporte esteja se tornando cada vez mais rígido. Ele acredita que a liberdade individual que lhe permitiu se destacar no Spurs e no Real Madrid está sendo suprimida na próxima geração em favor de sistemas táticos rígidos, fazendo com que o esporte pareça mais uma rotina árdua do que um espetáculo de entretenimento.
“Especialmente nos últimos cinco anos, o técnico passou a ter um papel um pouco mais dominante e a abordagem ficou um pouco mais tática”, disse Bale. “O futebol não é mais um jogo de ponta a ponta como antes. É mais parecido com uma partida de xadrez do que com uma de basquete, o que não é tão empolgante… não se vê tanto (drible) e os jogadores não fazem isso. Talvez seja porque os treinadores estão orientando-os assim, mas ainda há alguns jogadores que conseguem fazer você pular da cadeira, como Mbappé, Lamine Yamal e Vinícius Júnior. Mas talvez simplesmente não haja tantos assim porque eles não têm permissão para isso.”
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A vida após o apito final
Desde que pendurou as chuteiras aos 33 anos, Bale passou a atuar no mundo dos investimentos esportivos. Em parceria com a Juggernaut Capital Partners, ele pretende lançar um fundo de investimento de US$ 500 milhões com foco específico na “era de ouro” do esporte feminino, citando o desejo de criar condições equitativas para a próxima geração de atletas.