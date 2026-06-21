“Lidar com egos” – Gareth Bale explica a função de José Mourinho no Real Madrid, agora que o “Special One” assume o comando de um elenco de “Galácticos” que conta com Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham

Ao refletir sobre a situação atual do futebol, Bale expressou sua preocupação de que o esporte esteja se tornando cada vez mais rígido. Ele acredita que a liberdade individual que lhe permitiu se destacar no Spurs e no Real Madrid está sendo suprimida na próxima geração em favor de sistemas táticos rígidos, fazendo com que o esporte pareça mais uma rotina árdua do que um espetáculo de entretenimento.

“Especialmente nos últimos cinco anos, o técnico passou a ter um papel um pouco mais dominante e a abordagem ficou um pouco mais tática”, disse Bale. “O futebol não é mais um jogo de ponta a ponta como antes. É mais parecido com uma partida de xadrez do que com uma de basquete, o que não é tão empolgante… não se vê tanto (drible) e os jogadores não fazem isso. Talvez seja porque os treinadores estão orientando-os assim, mas ainda há alguns jogadores que conseguem fazer você pular da cadeira, como Mbappé, Lamine Yamal e Vinícius Júnior. Mas talvez simplesmente não haja tantos assim porque eles não têm permissão para isso.”



