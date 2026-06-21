Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Jose Mourinho Jude Bellingham Real MadridGetty/GOAL
Mohamed Saeed

Traduzido por

“Lidar com egos” – Gareth Bale explica a função de José Mourinho no Real Madrid, agora que o “Special One” assume o comando de um elenco de “Galácticos” que conta com Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham

J. Mourinho
Real Madrid
G. Bale
Vinicius Junior
La Liga
J. Bellingham
K. Mbappe

Gareth Bale afirmou que a principal tarefa de José Mourinho ao retornar ao Real Madrid será “gerenciar egos” em um vestiário repleto de estrelas, que conta com Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham. A lenda galesa acredita que, em um clube do porte do Real Madrid, o treinamento tático muitas vezes fica em segundo plano em relação à gestão psicológica necessária para manter um elenco de “Galácticos” remando na mesma direção.

  • O desafio dos Galácticos

    Após um período de atritos internos no clube, o foco passou a ser se Mourinho, agora de volta, conseguirá encontrar o equilíbrio certo em um elenco repleto de talentos individuais brilhantes.

    Em entrevista ao The Athletic sobre as exigências do cargo para Mourinho, Bale destacou a importância da liderança dos veteranos em um ambiente de tanta pressão. Bale afirmou: “Em um grande clube como o Real Madrid, você não precisa realmente treinar. Você precisa lidar com egos. É por isso que ele tem sido tão bem-sucedido nos maiores clubes.”



    • Publicidade
  • Tottenham Hotspur v Wolfsberger AC - UEFA Europa League Round Of 32 Leg TwoGetty Images Sport

    A guerra psicológica de Mourinho

    Mourinho, que já treinou Bale durante a segunda passagem do galês pelo Tottenham, é conhecido por um estilo mais confrontador do que seu antecessor no Real Madrid, Álvaro Arbeloa. No entanto, Bale insiste que os métodos do técnico português são sempre calculados para extrair o máximo desempenho de seus jogadores, independentemente de como são vistos pelo público.

    Bale explicou a abordagem do “Special One”, dizendo: “Ele também tem essa experiência. Ele só nos estimula para tirar o melhor de nós. Ele tenta entender cada jogador e descobrir o que for preciso para motivá-los. Às vezes, pode ser (provocando) alguém na mídia; outras vezes, pode ser simplesmente colocando o braço ao redor deles. José já esteve no Real Madrid, entende a dinâmica e sabe como as coisas funcionam. Ele vai montar um plano para que isso dê certo.”

  • A evolução do “Jogo de Xadrez”

    Ao refletir sobre a situação atual do futebol, Bale expressou sua preocupação de que o esporte esteja se tornando cada vez mais rígido. Ele acredita que a liberdade individual que lhe permitiu se destacar no Spurs e no Real Madrid está sendo suprimida na próxima geração em favor de sistemas táticos rígidos, fazendo com que o esporte pareça mais uma rotina árdua do que um espetáculo de entretenimento.

    “Especialmente nos últimos cinco anos, o técnico passou a ter um papel um pouco mais dominante e a abordagem ficou um pouco mais tática”, disse Bale. “O futebol não é mais um jogo de ponta a ponta como antes. É mais parecido com uma partida de xadrez do que com uma de basquete, o que não é tão empolgante… não se vê tanto (drible) e os jogadores não fazem isso. Talvez seja porque os treinadores estão orientando-os assim, mas ainda há alguns jogadores que conseguem fazer você pular da cadeira, como Mbappé, Lamine Yamal e Vinícius Júnior. Mas talvez simplesmente não haja tantos assim porque eles não têm permissão para isso.”


  • Gareth Bale Visits the Empire State BuildingGetty Images Entertainment

    A vida após o apito final

    Desde que pendurou as chuteiras aos 33 anos, Bale passou a atuar no mundo dos investimentos esportivos. Em parceria com a Juggernaut Capital Partners, ele pretende lançar um fundo de investimento de US$ 500 milhões com foco específico na “era de ouro” do esporte feminino, citando o desejo de criar condições equitativas para a próxima geração de atletas.