Licina, assistência e lesão no amistoso contra a Juventus: no J|Medical para exames

A Juventus está em campo contra a Cremonese em um amistoso que também tem entre os protagonistas Adin Licina. O jovem talento alemão, pertencente à Juventus e atualmente emprestado à equipe grigiorossa, está aproveitando a oportunidade para somar minutos e dar sequência ao seu processo de crescimento físico e tático.





Segundo apurou o TuttoJuve.com, devido a uma pancada sofrida durante a partida, Licina foi levado ao J|Medical para passar por alguns exames na mão direita. O jogador, de fato, sofreu um problema no membro, que foi imediatamente enfaixado pelo departamento médico por precaução.



