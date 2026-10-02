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Licina CremoneseGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Licina, assistência e lesão no amistoso contra a Juventus: no J|Medical para exames

A. Licina
Juventus
Cremonese

Problema a ser avaliado para o jovem talento

A Juventus está em campo contra a Cremonese em um amistoso que também tem entre os protagonistas Adin Licina. O jovem talento alemão, pertencente à Juventus e atualmente emprestado à equipe grigiorossa, está aproveitando a oportunidade para somar minutos e dar sequência ao seu processo de crescimento físico e tático.


Segundo apurou o TuttoJuve.com, devido a uma pancada sofrida durante a partida, Licina foi levado ao J|Medical para passar por alguns exames na mão direita. O jogador, de fato, sofreu um problema no membro, que foi imediatamente enfaixado pelo departamento médico por precaução.


  • Os exames realizados no JMedical vão fornecer um quadro mais claro sobre as condições do jovem meio-campista. No momento, portanto, ainda é preciso avaliar a gravidade da lesão, com a expectativa de que se trate apenas de um problema leve e que Licina possa prosseguir sem contratempos em seu processo de evolução longe de Turim

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