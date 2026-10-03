Mattia Liberali é certamente um dos talentos italianos mais aguardados dos últimos dois anos. O jovem meia ex-Milan, que passou pelo Catanzaro e hoje está no Como com Fàbregas, relembrou em entrevista à Gazzetta dello Sport sua trajetória, falando de seus ídolos e dos jogadores para os quais olha com mais atenção para seguir evoluindo, mas também da escolha de dizer adeus ao Milan, além dos objetivos pessoais e dos sonhos presentes e futuros com o Como e com as seleções italianas. Tudo isso com a ambição de conquistar um papel de protagonista.
Liberali: "Totti e Dybala são meus ídolos, estudo Nico Paz. Milan? Nossos caminhos se separam, era certo dar um passo para trás"
Estreia na seleção sub-21
"Eu esperava que fosse um pouco mais fácil do ponto de vista do resultado e que pudéssemos destravar o jogo antes. Mas fomos bem em resistir até a última jogada mesmo.
Estou com muita vontade de trabalhar e de mostrar, estou com muita fome. E sim, cheguei aqui realmente muito motivado. Era a primeira vez com o mister Baldini, e o treino é uma parte fundamental. Como você treina durante a semana, depois leva isso para o campo no fim de semana"
Vários papéis
"No futebol de hoje, a força de um jogador é saber fazer mais de uma função. A minha, a que exerço desde pequeno, é atrás do atacante. Mas também, aberto, posso entrar mais por dentro, como meia pela direita, como fiz com Aquilani no Catanzaro. Tenho que agradecer a ele porque me esperou, e é disso que quem é jovem precisa.
Cheguei a jogar com quatro toques... (risos, N.D.R.). Brincadeiras à parte, acho que a maturidade de um jogador está em reconhecer quando você pode dar mais toques, quando jogar rápido, até porque, quanto mais o nível sobe, menos tempo você tem para pensar e agir. Preciso melhorar o ataque à profundidade e a intensidade quando defendo, mas essa talvez seja a coisa que eu faço melhor: ver a jogada antes"
TOTTI, DYBALA E NICO PAZ
Totti é um dos meus ídolos de infância. Outro era o Dybala da Juventus. Agora, porém, os exemplos eu tenho em casa: Nico Paz e Baturina. Se eu posso jogar junto com o Nico? Perguntem ao Fabregas... No treino, a gente se entende bem. Mas com todos, devo dizer, a gente se diverte.
Mesma idade que Yamal? Ele já ganhou uma Copa do Mundo, se não vencer a Bola de Ouro fica em segundo... Nada de comparações, cada um precisa do seu próprio tempo. E eu ainda tenho um longo caminho pela frente".
Os sonhos com o Como
"A Itália é sempre a Itália e, toda vez que se veste a camisa da seleção, é uma honra, mas obviamente o hino da Champions também é algo que você sonha em cantar ao vivo desde pequeno.
Se um time tem a própria identidade e a leva adiante até a morte, depois os resultados aparecem. Todos no futebol querem vencer: pelo título da Serie A há outros candidatos, para mim a vitória é jogo a jogo. Se alguém vence muitas, depois fica mais fácil conquistar algo maior..."
A despedida do Milan
"O Milan foi o time que me criou desde criança, e eu reconheço isso e, aliás, sou realmente muito grato a eles, mas no futebol os caminhos às vezes também se separam. Naquele momento, a escolha certa para mim era dar um passo para trás e talvez ir jogar em uma categoria inferior"
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