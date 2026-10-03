"No futebol de hoje, a força de um jogador é saber fazer mais de uma função. A minha, a que exerço desde pequeno, é atrás do atacante. Mas também, aberto, posso entrar mais por dentro, como meia pela direita, como fiz com Aquilani no Catanzaro. Tenho que agradecer a ele porque me esperou, e é disso que quem é jovem precisa.

Cheguei a jogar com quatro toques... (risos, N.D.R.). Brincadeiras à parte, acho que a maturidade de um jogador está em reconhecer quando você pode dar mais toques, quando jogar rápido, até porque, quanto mais o nível sobe, menos tempo você tem para pensar e agir. Preciso melhorar o ataque à profundidade e a intensidade quando defendo, mas essa talvez seja a coisa que eu faço melhor: ver a jogada antes"