Liberali: “No Milan, era como se estivesse no parquinho; serei eternamente grato ao Fonseca. Catanzaro? No começo, tive que me adaptar”

Era apenas uma questão de tempo. Agora, Mattia Liberali está se destacando. Meia-atacante nascido em 2007, formado nas categorias de base do Milan, que no verão o transferiu para o Catanzaro em caráter definitivo (sem custo, com 50% da futura revenda reservada aos rossoneri); após alguns meses longe dos holofotes, agora Aquilani o está colocando em campo com mais regularidade, e o garoto retribui com jogadas de qualidade. Durante uma entrevista concedida ao Goal, Liberali falou sobre sua adaptação à Série B: “Para mim, está indo muito bem. Tive boas sensações desde o início; como todo mundo, tive que me adaptar, também porque passar da Primavera para o time principal é um grande salto. Mas o técnico Aquilani, o diretor Polito e todo o ambiente me deram o tempo certo; agora penso e espero continuar assim”.



