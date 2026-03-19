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Liam Rosenior traz novidades sobre o futuro de Enzo Fernández, depois que o craque do Chelsea deu a entender que poderia deixar o clube no meio do ano
Fernández alimenta rumores sobre sua saída
Fernández alimentou os rumores sobre uma possível saída no meio do ano ao falar com a imprensa após a eliminação do Chelsea da Liga dos Campeões pelo PSG. Questionado sobre seus planos, o jogador da seleção argentina disse à ESPN Argentina: “Não sei, faltam oito jogos e a Copa da Inglaterra. Depois vem a Copa do Mundo e aí veremos.” Tanto o Real Madrid quanto o PSG já haviam demonstrado interesse no jogador de 25 anos.
- AFP
Rosenior dá notícias sobre Fernández
Rosenior foi questionado sobre Fernández e seus comentários, e disse aos repórteres: “Sim, acho que tive uma ótima conversa com o Enzo esta manhã, antes do treino, não apenas sobre os comentários dele, mas também sobre como ele estava se sentindo e como podemos melhorar como equipe. Ele é um dos capitães do clube. O que eu diria é que ele deixou muito, muito claro para mim o quanto está feliz aqui neste clube, o quanto quer vencer, o quanto é apaixonado pelo nosso sucesso. E ele também disse que, na tradução e na emoção, as coisas podem ser mal interpretadas no que ele disse. Então, para mim, ele está totalmente comprometido com este grupo, está totalmente comprometido em vencer aqui neste clube de futebol.”
Semana difícil para o Chelsea
Os comentários de Fernández surgiram durante uma semana difícil para o Chelsea, marcada por derrotas para o PSG na Liga dos Campeões e para o Newcastle na Premier League. Rosenior admitiu que tem sido um momento difícil e que os Blues precisam reagir.
“Todo técnico passa por semanas difíceis. Já passei por períodos desafiadores antes. Perdi jogos em muitos empregos, como todos os técnicos já fizeram. Precisamos encontrar uma maneira de lutar no Everton e superar esse período difícil.Você quer estar na Liga dos Campeões. Isso deixa tudo mais claro, não apenas do ponto de vista financeiro. Este clube merece estar na Liga dos Campeões. Esse é o objetivo”, disse ele.
Rosenior também admitiu que é vital que o Chelsea se classifique para a Liga dos Campeões novamente, acrescentando: “Você quer estar na Liga dos Campeões. Isso torna o recrutamento, o planejamento e tudo mais mais claro. Não apenas do ponto de vista financeiro, mas este clube merece estar na Liga dos Campeões. É tão simples quanto isso. Esse é o objetivo e essa é a meta. É nisso que precisamos nos concentrar agora, depois de termos saído daquela competição. O resto é apenas garantir que vençamos o próximo jogo e que continuemos no caminho certo para alcançar o que queremos.”
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E agora?
O Chelsea tem muito trabalho pela frente para se classificar para a Liga dos Campeões, já que atualmente ocupa a sexta posição na tabela. O próximo compromisso é uma visita ao Estádio Hill Dickenson no sábado para enfrentar o Everton.
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