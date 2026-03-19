Liam Rosenior traz novidades sobre o futuro de Enzo Fernández, depois que o craque do Chelsea deu a entender que poderia deixar o clube no meio do ano

Os comentários de Fernández surgiram durante uma semana difícil para o Chelsea, marcada por derrotas para o PSG na Liga dos Campeões e para o Newcastle na Premier League. Rosenior admitiu que tem sido um momento difícil e que os Blues precisam reagir.

“Todo técnico passa por semanas difíceis. Já passei por períodos desafiadores antes. Perdi jogos em muitos empregos, como todos os técnicos já fizeram. Precisamos encontrar uma maneira de lutar no Everton e superar esse período difícil. Você quer estar na Liga dos Campeões. Isso deixa tudo mais claro, não apenas do ponto de vista financeiro. Este clube merece estar na Liga dos Campeões. Esse é o objetivo”, disse ele.

Rosenior também admitiu que é vital que o Chelsea se classifique para a Liga dos Campeões novamente, acrescentando: “Você quer estar na Liga dos Campeões. Isso torna o recrutamento, o planejamento e tudo mais mais claro. Não apenas do ponto de vista financeiro, mas este clube merece estar na Liga dos Campeões. É tão simples quanto isso. Esse é o objetivo e essa é a meta. É nisso que precisamos nos concentrar agora, depois de termos saído daquela competição. O resto é apenas garantir que vençamos o próximo jogo e que continuemos no caminho certo para alcançar o que queremos.”