Liam Rosenior tinha que sair - mas os problemas do Chelsea, agora sem rumo, são muito, muito mais profundos

Pela primeira vez durante a péssima fase que levou à sua demissão, Rosenior não mediu palavras nas entrevistas pós-jogo e na coletiva de imprensa após a derrota para o Brighton, o que talvez indique um rompimento em sua relação com alguns membros do elenco. Primeiro, ele disse à Sky Sports: “Foi inaceitável em todos os aspectos do jogo, inaceitável em nossa atitude. Eu continuo saindo em defesa dos jogadores. Mas o desempenho desta noite é indefensável. A maneira como sofremos os gols, a quantidade de duelos que perdemos, a falta de intensidade da equipe. Algo precisa mudar drasticamente agora mesmo.

"O profissionalismo não estava presente. É uma noite realmente difícil. A noite mais difícil não apenas aqui, até agora, neste magnífico clube de futebol, mas em toda a minha carreira. Algumas das coisas que testemunhei hoje, nunca mais quero ver."

Ele continuou na linha de frente ao se dirigir à imprensa, acrescentando: “No básico, no orgulho que se deve ter ao vestir a camisa, isso foi inaceitável. Eu defendi os jogadores e sou responsável. Sempre disse isso. Depois desta noite, acho que os jogadores também precisam se olhar no espelho e avaliar o que deram de si. Pode-se falar de táticas, mas as táticas vêm depois do básico. Ter mais coragem para jogar, vencer duelos, ganhar cabeçadas, desarmes, sofrer gols terríveis. Foi um desempenho inaceitável esta noite.”

Quando questionado sobre uma falta de sintonia entre ele e os jogadores, ele respondeu de forma contundente: “A julgar por essa atuação, parece que sim. Não vou mentir. Não sinto que haja uma falta de sintonia entre mim e os jogadores. Trabalhamos muito de perto com eles nos treinos, em reuniões individuais, reuniões de equipe. Estamos dando tudo de nós aos jogadores.

"Há uma falta de espírito, uma falta de confiança que pode criar essa perspectiva que faz com que pareça de uma certa maneira. Não posso contestar isso neste momento porque a sequência que estamos vivendo é inaceitável e esse desempenho definitivamente também foi."