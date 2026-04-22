Liam Rosenior tinha que sair - mas os problemas do Chelsea, agora sem rumo, são muito, muito mais profundos

Embora, aos olhos de muitos, ele estivesse condenado desde o início, poucos esperavam que as coisas desmoronassem tão rapidamente para o técnico inglês. A goleada sofrida na noite de terça-feira contra o Brighton acabou sendo a gota d’água, já que o resultado praticamente encerrou a busca do Chelsea pela classificação para a Liga dos Campeões e colocou em sério risco suas esperanças de garantir qualquer vaga no futebol europeu. Em menos de 24 horas, ele foi demitido.
Rosenior fez história indesejada no oeste de Londres, comandando a pior sequência de resultados do clube desde os anos 90 e até igualando um recorde de 114 anos, com sua equipe perdendo cinco jogos consecutivos por um placar agregado de 11 a 0. Mas, embora seja fácil apontar o dedo diretamente para o técnico demitido, é extremamente óbvio que os problemas do Chelsea são muito, muito mais profundos.
Na esteira de mais uma demissão de treinador e com o descontentamento dos torcedores atingindo o ponto de ebulição, a diretoria do clube enfrenta um verão turbulento que pode derrubar seu projeto...