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Liam Rosenior ChelseaGetty
Krishan Davis

Traduzido por

Liam Rosenior tinha que sair - mas os problemas do Chelsea, agora sem rumo, são muito, muito mais profundos

Opinion
Chelsea
L. Rosenior
Especiais e Opinião
Brighton x Chelsea
Premier League

Para sermos totalmente sinceros, sempre pareceu que não era uma questão de “se”, mas sim de “quando” a demissão de Liam Rosenior iria acontecer, depois que ele foi nomeado, de forma surpreendente, como sucessor do demitido Enzo Maresca em janeiro. Um início positivo no banco de reservas de Stamford Bridge agora parece uma lembrança distante, com uma sequência de resultados historicamente ruins acelerando sua queda. Depois de sofrer a quinta derrota consecutiva no campeonato, Rosenior provavelmente foi demitido merecidamente — mas ele era apenas um sintoma dos problemas mais amplos e profundos do Blues.

Embora, aos olhos de muitos, ele estivesse condenado desde o início, poucos esperavam que as coisas desmoronassem tão rapidamente para o técnico inglês. A goleada sofrida na noite de terça-feira contra o Brighton acabou sendo a gota d’água, já que o resultado praticamente encerrou a busca do Chelsea pela classificação para a Liga dos Campeões e colocou em sério risco suas esperanças de garantir qualquer vaga no futebol europeu. Em menos de 24 horas, ele foi demitido.

Rosenior fez história indesejada no oeste de Londres, comandando a pior sequência de resultados do clube desde os anos 90 e até igualando um recorde de 114 anos, com sua equipe perdendo cinco jogos consecutivos por um placar agregado de 11 a 0. Mas, embora seja fácil apontar o dedo diretamente para o técnico demitido, é extremamente óbvio que os problemas do Chelsea são muito, muito mais profundos.

Na esteira de mais uma demissão de treinador e com o descontentamento dos torcedores atingindo o ponto de ebulição, a diretoria do clube enfrenta um verão turbulento que pode derrubar seu projeto...

  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ponto sem volta

    Havia uma inevitabilidade sombria na goleada sofrida em Brighton e na forma como ela ocorreu. O Chelsea ficou na defensiva desde o apito inicial, ao sofrer um gol logo aos três minutos, e pareceu carecer da confiança necessária para se recuperar daí em diante. Por falta de uma palavra melhor, foi patético.

    Depois de correr atrás do resultado durante todo o primeiro tempo, uma breve recuperação no início do segundo tempo revelou-se enganosa, já que os anfitriões aproveitaram um erro individual para efetivamente colocar o jogo fora de alcance com 40 minutos ainda por jogar. A equipe de Rosenior nunca mais deu sinais de que poderia virar o jogo, já que os jogadores visivelmente não lutaram pelo seu técnico, cada vez mais sob pressão.

    A atmosfera tóxica na arquibancada visitante foi a cereja no topo de um bolo podre, com gritos de “Queremos nosso Chelsea de volta”, “Vai se foder, Rosenior” e “Vai se foder, Eghbali, você não é bem-vindo aqui” ecoavam pelo Amex Stadium, com a torcida da casa até se juntando em um momento com gritos de “Liam Rosenior, ele é um dos nossos” em uma demonstração irônica de apoio ao ex-jogador do Brighton. Na verdade, não havia como se recuperar daquilo.

    Mais uma derrota terrível por 3 a 0 deixa o Chelsea na sétima posição da Premier League, a sete pontos dos cinco primeiros, apesar de ter jogado uma partida a mais que seus rivais. Suas esperanças de se classificar para a Liga dos Campeões estão praticamente acabadas, e isso claramente não passou despercebido pelos jogadores, que se alinharam para olhar fixamente para a torcida visitante enfurecida ao final da partida.

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  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Não é bom o suficiente

    Embora a situação certamente não tenha sido inteiramente culpa de Rosenior, é inegável que os resultados e o desempenho recentes do Chelsea são inaceitáveis.

    O inexperiente inglês tem comandado uma sequência historicamente ruim, com os Blues derrotados em cinco partidas consecutivas do campeonato e sem marcar um único gol nesse período pela primeira vez desde 1912 (isso mesmo, mil novecentos e doze). A sequência de cinco derrotas consecutivas é a mais longa desde novembro de 1993.

    Desde a nomeação de Rosenior em janeiro, o time do oeste de Londres ocupa a 13ª posição na tabela de desempenho, e atualmente parece mais provável que seja arrastado para o meio da tabela do que consiga encadear uma sequência de resultados para garantir, no mínimo, a classificação para as competições europeias nos quatro jogos que restam.

    A causa do técnico, que está sob pressão, não foi ajudada pelo calendário assustador do Chelsea; o time ainda precisa enfrentar o Liverpool em Anfield, receber o Tottenham, que luta contra o rebaixamento, e viajar para a fortaleza do Stadium of Light, do Sunderland, na última rodada, em sua busca agora desesperada pela classificação para as competições europeias. A cada jogo que passava, parecia cada vez menos provável que ele conseguisse isso.

    Muito se falou sobre a necessidade de Rosenior passar por toda a pré-temporada para realmente mostrar do que é capaz, mas o trabalho que Michael Carrick, igualmente inexperiente, tem feito no Manchester United desde que foi nomeado técnico interino por volta da mesma época em que seu colega assumiu o cargo — levando os Red Devils da sétima para a terceira posição — torna essa questão irrelevante.

  • Fulham v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Corte inevitável

    De fato, ainda na semana passada foi noticiado que o Chelsea não reavaliaria a situação de Rosenior até que ele completasse uma temporada inteira no cargo, mesmo que não conseguisse garantir uma classificação entre os cinco primeiros, como aconteceu com seus antecessores, Mauricio Pochettino e Maresca. No entanto, essa queda de rendimento tem sido tão alarmante que parece que essa postura mudou rapidamente.

    Menos de 24 horas após a derrota na costa sul, Rosenior estava fora. Após uma reunião da diretoria na base de treinamento do clube em Cobham na quarta-feira, ele foi dispensado de suas funções, conforme informou um comunicado do clube: “Liam sempre se comportou com a mais alta integridade e profissionalismo desde sua nomeação no meio da temporada. Esta não foi uma decisão que o clube tomou levianamente; no entanto, os resultados e desempenhos recentes ficaram abaixo dos padrões necessários, com ainda muito a disputar nesta temporada. Enquanto o clube trabalha para trazer estabilidade ao cargo de treinador principal, realizaremos um processo de autorreflexão para fazer a contratação certa a longo prazo.”

    A BBC havia noticiado anteriormente que o apoio da diretoria do clube havia se esgotado. Há poucos dias, o coproprietário Behdad Eghbali ofereceu a Rosenior um voto de confiança pouco convincente, dizendo de forma pouco convincente: “Acho que estamos ao lado de Liam.”

    Fundamentalmente, acrescentou-se que o técnico demitido estava perdendo o apoio do vestiário, com vários jogadores “não convencidos” pelo jovem estrategista inglês e cada vez mais “frustrados”. Diz-se também que muitos dos jogadores de língua espanhola preferiam trabalhar sob o comando de Maresca. É claro que, em seu breve período no cargo, Rosenior teve que lidar com Enzo Fernández flertando descaradamente com uma transferência para o Real Madrid e Marc Cucurella questionando a decisão de demitir o italiano.

  • Liam Rosenior ChelseaGetty

    Palavras finais

    Pela primeira vez durante a péssima fase que levou à sua demissão, Rosenior não mediu palavras nas entrevistas pós-jogo e na coletiva de imprensa após a derrota para o Brighton, o que talvez indique um rompimento em sua relação com alguns membros do elenco. Primeiro, ele disse à Sky Sports: “Foi inaceitável em todos os aspectos do jogo, inaceitável em nossa atitude. Eu continuo saindo em defesa dos jogadores. Mas o desempenho desta noite é indefensável. A maneira como sofremos os gols, a quantidade de duelos que perdemos, a falta de intensidade da equipe. Algo precisa mudar drasticamente agora mesmo.

    "O profissionalismo não estava presente. É uma noite realmente difícil. A noite mais difícil não apenas aqui, até agora, neste magnífico clube de futebol, mas em toda a minha carreira. Algumas das coisas que testemunhei hoje, nunca mais quero ver."

    Ele continuou na linha de frente ao se dirigir à imprensa, acrescentando: “No básico, no orgulho que se deve ter ao vestir a camisa, isso foi inaceitável. Eu defendi os jogadores e sou responsável. Sempre disse isso. Depois desta noite, acho que os jogadores também precisam se olhar no espelho e avaliar o que deram de si. Pode-se falar de táticas, mas as táticas vêm depois do básico. Ter mais coragem para jogar, vencer duelos, ganhar cabeçadas, desarmes, sofrer gols terríveis. Foi um desempenho inaceitável esta noite.”

    Quando questionado sobre uma falta de sintonia entre ele e os jogadores, ele respondeu de forma contundente: “A julgar por essa atuação, parece que sim. Não vou mentir. Não sinto que haja uma falta de sintonia entre mim e os jogadores. Trabalhamos muito de perto com eles nos treinos, em reuniões individuais, reuniões de equipe. Estamos dando tudo de nós aos jogadores.

    "Há uma falta de espírito, uma falta de confiança que pode criar essa perspectiva que faz com que pareça de uma certa maneira. Não posso contestar isso neste momento porque a sequência que estamos vivendo é inaceitável e esse desempenho definitivamente também foi."

  • Behdad Eghbali ChelseaGetty

    Falha sistêmica

    Como já mencionamos, a situação complicada em que o Chelsea se encontra certamente não é inteiramente culpa de Rosenior. Já subordinado da BlueCo no Estrasburgo, ele foi quase certamente trazido para Stamford Bridge como um “puxa-saco”, disposto a agir dentro da estrutura pré-estabelecida pelos proprietários e diretores esportivos.

    A redação do comunicado do clube sobre sua saída sugere que os proprietários da BlueCo finalmente reconheceram que a rotatividade incessante no banco de reservas inevitavelmente não conseguiu garantir um sucesso sustentável. Eghbali chegou a dizer na semana passada: “Conseguir essa estabilidade na gestão técnica é uma das coisas que ainda não fizemos direito. Há um plano. Refletimos sobre o plano. Tentamos melhorar o plano e ajustá-lo se não estiver funcionando.”

    Na verdade, esse é exatamente o resultado que a maioria dos torcedores e especialistas esperava da contratação de Rosenior, embora a dramática queda de rendimento talvez tenha chegado mais cedo do que o previsto. Contratar um técnico jovem e inexperiente, sem experiência em clubes de elite, e esperar que ele liderasse um grupo de jogadores jovens e inexperientes nunca teria resultados positivos — certamente não rapidamente, pelo menos, e especialmente não no ambiente de alta pressão do Chelsea. Ele estava condenado desde o início.

    Já foi noticiado que o clube planeja mudar sua abordagem na janela de transferências, buscando jogadores “maduros”, “emocionalmente resilientes” e com “experiência na Premier League”, em vez de continuar com a abordagem malsucedida de gastar bilhões para acumular jovens jogadores na tentativa de construir um elenco preparado para o futuro, cuja maioria ficou bem aquém do nível exigido. Ao entrarem em um “processo de autorreflexão”, parece que os tomadores de decisão também querem pôr fim às intermináveis contratações e demissões no banco de reservas.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTD-PROTESTAFP

    Um verão agitado

    O descontentamento latente ameaça explodir entre a torcida. Antes da derrota de sábado para o Manchester United, centenas de torcedores saíram às ruas para protestar contra a diretoria, segurando faixas com os dizeres “Fora, BlueCo!” e gritando “Queremos nosso Chelsea de volta”, enquanto demonstravam apoio ao ex-proprietário Roman Abramovich em frente ao Stamford Bridge. Os gritos venenosos vindos da arquibancada visitante no meio da semana refletem que o clima não dá sinais de melhorar, apesar da saída de Rosenior. Agora cabe ao clube acalmá-los.

    Andoni Iraola é o principal favorito para assumir o comando em Stamford Bridge, já que se prepara para deixar o Bournemouth quando seu contrato expirar no final da temporada. Essa nomeação provavelmente seria bem recebida, dado o trabalho impressionante que o espanhol tem feito na costa sul com recursos limitados. No entanto, os rumores que ligam o clube ao ex-técnico do Borussia Dortmund, Edin Terzic, que tem pouca experiência como treinador principal, serão novamente motivo de preocupação.

    Promete, portanto, ser um verão agitado em Stamford Bridge. Se a diretoria tomar decisões erradas em relação à substituição de Rosenior e às contratações que realmente tragam mais experiência, então esse pode muito bem ser o período que levará seu projeto à ruína.

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