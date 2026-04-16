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Liam Rosenior tem “reservas” em relação a Alejandro Garnacho, com o Chelsea disposto a vender o ex-ala do Manchester United neste verão
As dúvidas táticas de Rosenior em relação a Garnacho
Segundo o jornal The Sun, acredita-se que Rosenior tenha “reservas” significativas quanto ao papel de Garnacho no elenco. Desde que assumiu o comando, em 6 de janeiro, Rosenior concedeu ao jogador de 21 anos apenas quatro partidas como titular na Premier League, preferindo frequentemente Pedro Neto na ala esquerda.
Quando questionado sobre o desenvolvimento do jovem ponta no mês passado, Rosenior adotou um tom cauteloso, afirmando: “Ele tem enorme habilidade e potencial. Para qualquer jogador jovem, o maior desafio é a consistência. Mas ele tem mostrado sinais realmente bons. Não apenas nos treinos, mas nas reuniões, de que está no caminho certo.” Apesar dessas palavras públicas de incentivo, o The Sun afirma que o sentimento interno sugere que uma saída no meio do ano é uma possibilidade concreta.
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Tendo dificuldades para causar impacto em Stamford Bridge
As estatísticas refletem uma primeira temporada difícil para Garnacho no oeste de Londres. Ele foi titular em apenas 21 das 51 partidas do Chelsea em todas as competições nesta temporada e marcou apenas oito gols, sendo que metade deles foi contra adversários de divisões inferiores em partidas de copa.
Garnacho marcou apenas um único gol na Premier League pelo Chelsea desde sua transferência no último dia da janela de transferências. Essa falta de produtividade na primeira divisão tem dificultado para o ponta justificar seu preço de £ 40 milhões, especialmente agora que o clube busca enxugar o elenco antes da temporada 2026-27. Com Jamie Gittens atualmente fora de ação devido a uma lesão no tendão, Garnacho não conseguiu aproveitar a oportunidade para garantir seu lugar.
Reflexões sobre uma saída conturbada do Manchester United
A saída de Garnacho do Manchester United foi marcada por controvérsias fora de campo, incluindo um desentendimento público com o ex-técnico Ruben Amorim. Refletindo sobre esse período, o jogador da seleção argentina disse recentemente à Premier League Productions: “Lembro que, nos últimos seis meses, eu não estava jogando como antes no Manchester United. Comecei a ficar no banco. Não é algo tão ruim assim — eu tinha apenas 20 anos —, mas, na minha cabeça, era como se eu tivesse que jogar todas as partidas. Na minha cabeça, talvez a culpa também fosse minha. Comecei a fazer algumas coisas erradas. Mas foi apenas um momento na vida e, às vezes, você tem que tomar decisões. Tenho muito orgulho de estar [no Chelsea] e ainda na Premier League, em um clube como este. Sobre o United, não tenho nada de ruim a dizer sobre o clube, ninguém do clube ou meus companheiros de equipe. Foi apenas um momento que mudou e a vida continua. Não tenho arrependimentos.”
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O confronto contra o Reunion é o próximo
Com o Chelsea enfrentando o United neste sábado à noite, Garnacho espera ter a chance de provar seu valor contra seu antigo clube. Ele ficou no banco sem entrar em campo durante o jogo de ida, em setembro, logo após sua transferência.
O Chelsea ocupa atualmente a sexta posição na tabela da Premier League, sete pontos atrás do United, que está em terceiro lugar.