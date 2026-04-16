Liam Rosenior tem “reservas” em relação a Alejandro Garnacho, com o Chelsea disposto a vender o ex-ala do Manchester United neste verão

Segundo o jornal The Sun, acredita-se que Rosenior tenha “reservas” significativas quanto ao papel de Garnacho no elenco. Desde que assumiu o comando, em 6 de janeiro, Rosenior concedeu ao jogador de 21 anos apenas quatro partidas como titular na Premier League, preferindo frequentemente Pedro Neto na ala esquerda.

Quando questionado sobre o desenvolvimento do jovem ponta no mês passado, Rosenior adotou um tom cauteloso, afirmando: “Ele tem enorme habilidade e potencial. Para qualquer jogador jovem, o maior desafio é a consistência. Mas ele tem mostrado sinais realmente bons. Não apenas nos treinos, mas nas reuniões, de que está no caminho certo.” Apesar dessas palavras públicas de incentivo, o The Sun afirma que o sentimento interno sugere que uma saída no meio do ano é uma possibilidade concreta.