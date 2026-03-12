Getty Images Sport
Liam Rosenior revelou que a escalação do Chelsea vazou horas antes da derrota para o PSG na Liga dos Campeões e prometeu encontrar o responsável
Planos de seleção do Chelsea revelados
O repórter francês Fabrice Hawkins foi o primeiro a publicar a escalação inicial do Chelsea nas redes sociais, revelando as escolhas de Rosenior e os ajustes táticos muito antes mesmo dos jogadores chegarem ao Parc des Princes. Essa informação inesperada acabou tirando do Chelsea qualquer elemento surpresa para uma partida crucial da Europa.
Rosenior reage à violação de segurança
Após a pesada derrota por 5 a 2, Rosenior admitiu que não tinha conhecimento da violação de segurança durante os preparativos para o jogo. “Eu não sabia”, afirmou após o jogo, quando informado do vazamento, segundo o Daily Mail. “Tenho certeza de que vamos descobrir o que aconteceu, se for esse o caso. Essas coisas acontecem com bastante frequência hoje em dia. Recebemos informações sobre nossos adversários. Estou mais preocupado com o resultado final do que com o início do jogo.”
A aposta de Jorgensen sai pela culatra
A decisão de escalar Jorgensen provou ser um ponto de virada na partida, já que o jogador de 23 anos foi o principal responsável pelo colapso defensivo. Com o placar empatado em 2 a 2, o goleiro dinamarquês cometeu um erro grave ao tentar jogar pela defesa, permitindo que Vitinha chutasse a bola para o gol vazio, restaurando a vantagem do Paris. Isso desencadeou uma série de gols no final da partida, que deixou a campanha europeia do Chelsea em frangalhos.
Apesar do erro caro, Rosenior defendeu firmemente sua decisão de fazer a rotação e protegeu o goleiro de assumir toda a culpa, afirmando: “Os jogadores cometem erros. Filip não é o primeiro a cometer um erro. E isso faz parte do futebol. Eu cometo erros. Todo mundo comete erros. Às vezes, eles são mais caros. Este é um desses momentos. O que temos que fazer pelo Rob, pelo Filip e por todos os jogadores é cuidar uns dos outros. Este é um grande teste para o nosso caráter.”
A estrada para Stamford Bridge
O Chelsea agora precisa se reorganizar rapidamente antes do confronto decisivo contra o Newcastle, neste sábado, pela Premier League. Com o clube atualmente em quinto lugar na tabela e lutando por uma vaga entre os quatro primeiros, a pressão sobre Rosenior aumenta para encontrar uma solução para a fragilidade defensiva. Enquanto o PSG aproveitará um fim de semana de folga após o adiamento de sua partida pela Ligue 1, o Chelsea precisa encontrar resiliência imediatamente.
