Liam Rosenior revelou que a escalação do Chelsea vazou horas antes da derrota para o PSG na Liga dos Campeões e prometeu encontrar o responsável

A decisão de escalar Jorgensen provou ser um ponto de virada na partida, já que o jogador de 23 anos foi o principal responsável pelo colapso defensivo. Com o placar empatado em 2 a 2, o goleiro dinamarquês cometeu um erro grave ao tentar jogar pela defesa, permitindo que Vitinha chutasse a bola para o gol vazio, restaurando a vantagem do Paris. Isso desencadeou uma série de gols no final da partida, que deixou a campanha europeia do Chelsea em frangalhos.

Apesar do erro caro, Rosenior defendeu firmemente sua decisão de fazer a rotação e protegeu o goleiro de assumir toda a culpa, afirmando: “Os jogadores cometem erros. Filip não é o primeiro a cometer um erro. E isso faz parte do futebol. Eu cometo erros. Todo mundo comete erros. Às vezes, eles são mais caros. Este é um desses momentos. O que temos que fazer pelo Rob, pelo Filip e por todos os jogadores é cuidar uns dos outros. Este é um grande teste para o nosso caráter.”