Liam Rosenior responde às especulações sobre a transferência de Alejandro Garnacho em meio às dificuldades do ponta do Chelsea

Em declarações aos repórteres antes da importante viagem do Chelsea a Brighton, Rosenior foi questionado sobre as notícias que afirmavam que o argentino poderia ser vendido. Apesar do tempo de jogo limitado de Garnacho desde que assumiu o cargo de técnico, o inglês afirmou que seu foco principal continuava sendo restaurar a confiança do ponta.

Rosenior disse: “Gostaria de saber a fonte dessa notícia. Essas notícias podem vir de qualquer lugar. Garna tem 21 anos. Garna é alguém que tem qualidades especiais quando está bem e em boa forma. E meu trabalho é ajudá-lo a atingir esses níveis.”