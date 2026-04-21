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Liam Rosenior responde às especulações sobre a transferência de Alejandro Garnacho em meio às dificuldades do ponta do Chelsea
O ponta enfrenta um futuro incerto
Garnacho passou por uma temporada de estreia difícil no oeste de Londres, após sua chegada vinda de Old Trafford no verão passado por 40 milhões de libras. O jogador da seleção argentina marcou apenas um gol na Premier League em 22 partidas, o que gerou rumores de que ele poderia ser vendido para abrir espaço para novas contratações. Com a chegada de Geovany Quenda, do Sporting CP, prevista para julho, e o interesse cada vez maior por Iliman Ndiaye, do Everton, a posição de Garnacho no elenco parecia cada vez mais precária.
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Rosenior dá seu apoio público
Em declarações aos repórteres antes da importante viagem do Chelsea a Brighton, Rosenior foi questionado sobre as notícias que afirmavam que o argentino poderia ser vendido. Apesar do tempo de jogo limitado de Garnacho desde que assumiu o cargo de técnico, o inglês afirmou que seu foco principal continuava sendo restaurar a confiança do ponta.
Rosenior disse: “Gostaria de saber a fonte dessa notícia. Essas notícias podem vir de qualquer lugar. Garna tem 21 anos. Garna é alguém que tem qualidades especiais quando está bem e em boa forma. E meu trabalho é ajudá-lo a atingir esses níveis.”
Dificuldades, apesar do compromisso de longo prazo
Garnacho marcou oito gols e deu quatro assistências em 39 partidas pelo Chelsea em todas as competições. O ponta está atualmente vinculado a um contrato de longo prazo em Stamford Bridge, válido até junho de 2032. No entanto, a suposta intenção do clube de reformular o elenco após uma temporada decepcionante tem mantido uma forte pressão sobre ele.
- AFP
A disputa pela Liga dos Campeões se acirra
O Chelsea visita o Amex Stadium na noite de terça-feira ocupando a sexta posição na tabela da Premier League, atualmente a sete pontos do Liverpool, quinto colocado. Com a vaga adicional de desempenho europeu oferecendo potencialmente um caminho de volta à Liga dos Campeões, a equipe de Rosenior não tem margem para erros nas últimas cinco partidas. Garnacho espera ter a chance de calar seus críticos contra os Seagulls, enquanto os Blues buscam garantir uma vaga na competição europeia ao final de uma campanha turbulenta.