Getty Images Sport
Traduzido por
Liam Rosenior rebate as críticas; técnico do Chelsea nega que haja “crise”, apesar da queda de rendimento e dos problemas fora de campo
A sequência de maus resultados do Chelsea
O clima em Stamford Bridge tem se tornado cada vez mais tenso após uma série de maus resultados que levou os Blues à eliminação da Liga dos Campeões pelas mãos do Paris Saint-Germain. A goleada de 3 a 0 sofrida contra o Everton abalou ainda mais o ânimo da equipe, deixando o clube com uma sequência de quatro derrotas consecutivas que lembra alguns dos piores momentos da história recente do clube. As fragilidades defensivas têm sido o principal motivo das dificuldades do Chelsea, com a equipe conseguindo apenas um jogo sem sofrer gols nas últimas 15 partidas.
- AFP
Rosenior mantém-se firme contra o "barulho"
Rosenior, que assumiu o cargo no lugar de Enzo Maresca, acredita que a narrativa em torno da equipe está distante da realidade estatística. Em declarações antes da partida das quartas de final da FA Cup entre o Chelsea e o Port Vale, Rosenior enfrentou o ceticismo de frente. “Meu histórico na Premier League desde que cheguei ao clube: estamos em quarto lugar na liga. Há rumores em torno do clube de que estamos em crise, que estou fora do meu alcance, que falo bobagens; conheço todos esses rumores. Isso não afeta o que se passa aqui dentro, e é isso que os jogadores também precisam saber”, afirmou com firmeza o técnico dos Blues.
A proteção estatística versus os resultados recentes
Embora Rosenior destaque que o Chelsea ocupa a quarta posição na tabela da Premier League com base nos resultados obtidos desde sua nomeação, essa vantagem matemática está sendo posta à prova pelos desempenhos recentes. Os críticos argumentam que esse número está inflado pela falta de consistência de outros candidatos à Liga dos Campeões. Times como Liverpool, Manchester United e Aston Villa têm enfrentado dificuldades para encontrar o ritmo, permitindo que os Blues mantenham uma posição alta na tabela, apesar de suas próprias derrocadas recentes. A falta de experiência anterior de Rosenior na Premier League sempre seria motivo de discussão, e sua decisão de rotular preocupações legítimas como “ruído” só serviu para aumentar o escrutínio sobre suas decisões táticas.
- Getty
A pressão aumenta antes do confronto pela copa
Embora o técnico insista que não há crise, a realidade de uma sequência de quatro derrotas consecutivas é difícil de ignorar no futebol de alto nível. Em meio aos esforços de Rosenior para melhorar sua imagem, ele tomou uma decisão surpreendente ao deixar Enzo Fernández de fora da equipe devido às suas recentes entrevistas bombásticas. Todos os olhos estão agora voltados para o próximo confronto contra o Port Vale, onde qualquer resultado que não seja uma vitória convincente só servirá para alimentar ainda mais a polêmica.