Liam Rosenior rebate as críticas; técnico do Chelsea nega que haja “crise”, apesar da queda de rendimento e dos problemas fora de campo

Rosenior, que assumiu o cargo no lugar de Enzo Maresca, acredita que a narrativa em torno da equipe está distante da realidade estatística. Em declarações antes da partida das quartas de final da FA Cup entre o Chelsea e o Port Vale, Rosenior enfrentou o ceticismo de frente. “Meu histórico na Premier League desde que cheguei ao clube: estamos em quarto lugar na liga. Há rumores em torno do clube de que estamos em crise, que estou fora do meu alcance, que falo bobagens; conheço todos esses rumores. Isso não afeta o que se passa aqui dentro, e é isso que os jogadores também precisam saber”, afirmou com firmeza o técnico dos Blues.