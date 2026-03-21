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Liam Rosenior “não disse muita coisa” aos jogadores do Chelsea após a derrota para o Everton, conforme revelou Jorrel Hato, que descreveu a reação do time como “silenciosa”
A pressão aumenta com mais uma derrota do Chelsea
Rosenior viu seu time do Chelsea sofrer mais uma derrota no sábado, no Estádio Hill Dickinson. Dois gols de Beto e um belo chute de Iliman Ndiaye garantiram aos Toffees uma vitória merecida e aumentaram ainda mais o sofrimento dos Blues. O Chelsea não consegue vencer uma partida desde a vitória sobre o Wrexham, da Championship, na FA Cup. A sequência de derrotas levou os Blues à eliminação da Liga dos Campeões e à queda para a sexta posição na Premier League. O Chelsea também foi punido com uma proibição de nove meses de registrar jogadores da base, além de receber uma pesada multa de £ 10,75 milhões (US$ 13,7 milhões) da Premier League após ser considerado culpado por violar os regulamentos da competição. Para piorar ainda mais a situação, Rosenior também teve que lidar com o meio-campista estrela Enzo Fernández, que alimentou especulações sobre uma possível saída do clube após a derrota para o PSG.
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Hato revela a reação do Chelsea
Hato falou sobre a decepção da equipe após mais uma derrota. Ele disse ao programa Match of the Day, da BBC: “É claro que estou muito decepcionado. Nós tentamos, mas hoje não foi o suficiente. Não sei o que é, mas é muito doloroso ter que aceitar essa derrota e seguir em frente. Temos uma pausa para os jogos internacionais, todos terão tempo para pensar no próximo jogo. Ainda estamos na FA Cup e também temos a disputa pelas quatro primeiras posições, então temos que seguir em frente.”
O zagueiro também falou sobre o clima no elenco após a derrota, acrescentando: “Silencioso. É claro que todos estão decepcionados, mas temos que olhar para frente. Esta derrota é dolorosa, mas temos que olhar para frente.”
E Hato admitiu que Rosenior não teve muito a dizer aos seus jogadores. Ele explicou: “Na verdade, não muito, porque ele também está decepcionado. Na verdade, ele disse o que eu disse: temos que seguir em frente, mesmo com toda a dor que isso causa. Não preciso dizer nada sobre os torcedores, eles foram ótimos hoje, mas é importante permanecermos unidos como equipe, como jogadores e como todo o clube.”
Rosenior defende sua tática
Rosenior foi questionado sobre os resultados de sua equipe e insistiu que “não é uma questão tática”. O técnico do Chelsea também se mostrou disposto a assumir a responsabilidade pela fase ruim de sua equipe.
“Quero proteger meus jogadores sempre. Sempre o farei. Assumo a responsabilidade por essa falha de concentração. Mas é isso mesmo. Isso aconteceu muitas vezes recentemente para que eu não diga a verdade como ela é”, acrescentou.
“Para mim, chegamos muitas vezes ao terço final do campo. Tivemos um início nervoso, com erros bobos que cometemos, mas depois conseguimos assumir o controle do jogo, estávamos no campo adversário, criando oportunidades que não aproveitamos. Não somos precisos o suficiente. Então, do nada — parece que do nada —, eles marcam. Não é a primeira vez que isso acontece.
“O que acontece no futebol é que, se você está numa sequência, numa sequência difícil de jogos contra grandes times, seus níveis de energia e confiança podem cair se o outro time marcar primeiro. Foi isso que aconteceu. [Jordan] Pickford fez uma defesa de nível mundial quando o placar estava 1 a 0.
"Então voltamos para o segundo tempo e assumimos o controle do jogo. Depois cometemos um erro e eles passaram a estar 2 a 0 à frente. Isso lhes dá ainda mais energia. É uma questão de ritmo e impulso. Não tivemos isso no jogo de hoje."
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E agora?
O Chelsea agora tem tempo para se recompor durante a pausa para os jogos internacionais, antes de retomar a competição com alguns confrontos decisivos. Os Blues recebem o Port Vale nas quartas de final da FA Cup e, em seguida, recebem o Manchester City e o Manchester United em Stamford Bridge pela Premier League.
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