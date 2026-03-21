Hato falou sobre a decepção da equipe após mais uma derrota. Ele disse ao programa Match of the Day, da BBC: “É claro que estou muito decepcionado. Nós tentamos, mas hoje não foi o suficiente. Não sei o que é, mas é muito doloroso ter que aceitar essa derrota e seguir em frente. Temos uma pausa para os jogos internacionais, todos terão tempo para pensar no próximo jogo. Ainda estamos na FA Cup e também temos a disputa pelas quatro primeiras posições, então temos que seguir em frente.”

O zagueiro também falou sobre o clima no elenco após a derrota, acrescentando: “Silencioso. É claro que todos estão decepcionados, mas temos que olhar para frente. Esta derrota é dolorosa, mas temos que olhar para frente.”

E Hato admitiu que Rosenior não teve muito a dizer aos seus jogadores. Ele explicou: “Na verdade, não muito, porque ele também está decepcionado. Na verdade, ele disse o que eu disse: temos que seguir em frente, mesmo com toda a dor que isso causa. Não preciso dizer nada sobre os torcedores, eles foram ótimos hoje, mas é importante permanecermos unidos como equipe, como jogadores e como todo o clube.”