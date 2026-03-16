Liam Rosenior já vai ser demitido?! A diretoria do Chelsea tem “sérias preocupações” com o técnico dos Blues e pode, surpreendentemente, trocar de treinador mais uma vez

O futuro de Rosenior no Chelsea parece cada vez mais sombrio após apenas três meses no comando. De acordo com a Sky Sports da Suíça, fontes próximas ao clube do oeste de Londres acreditam que o otimismo inicial após sua chegada em janeiro se esvaiu, deixando uma profunda ansiedade na diretoria. A diretoria aparentemente questiona se o técnico de 41 anos possui a perspicácia tática necessária para liderar o projeto esportivo a longo prazo, apesar de terem lhe oferecido um contrato até 2032. Com o time caindo na tabela da Premier League e enfrentando uma batalha difícil na Europa, a diretoria do Blues parece já ter retomado a busca por um novo treinador.