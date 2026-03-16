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Liam Rosenior já vai ser demitido?! A diretoria do Chelsea tem “sérias preocupações” com o técnico dos Blues e pode, surpreendentemente, trocar de treinador mais uma vez
A incerteza toma conta de Stamford Bridge
O futuro de Rosenior no Chelsea parece cada vez mais sombrio após apenas três meses no comando. De acordo com a Sky Sports da Suíça, fontes próximas ao clube do oeste de Londres acreditam que o otimismo inicial após sua chegada em janeiro se esvaiu, deixando uma profunda ansiedade na diretoria. A diretoria aparentemente questiona se o técnico de 41 anos possui a perspicácia tática necessária para liderar o projeto esportivo a longo prazo, apesar de terem lhe oferecido um contrato até 2032. Com o time caindo na tabela da Premier League e enfrentando uma batalha difícil na Europa, a diretoria do Blues parece já ter retomado a busca por um novo treinador.
- (C)Getty Images
Dúvidas crescentes dentro da hierarquia
Embora não tenha havido nenhuma declaração oficial do clube, os rumores internos sugerem que está surgindo uma divisão de opiniões quanto ao futuro do técnico. Relatos indicam que vários tomadores de decisão importantes acreditam que Rosenior pode não estar no banco de reservas no início da próxima temporada. Essa pressão interna está sendo amplificada pela frustração expressa pela torcida, que está ficando cansada da constante rotatividade de treinadores. As “sérias preocupações” mencionadas por fontes internas do clube à Sky Sports concentram-se na percepção de falta de progresso no estilo de jogo e na incapacidade da equipe de garantir resultados contra seus rivais diretos na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões.
Um possível retorno à França?
Caso o Chelsea decida demiti-lo mais uma vez, é improvável que Rosenior fique sem emprego por muito tempo. Apesar das dificuldades enfrentadas em Londres, sua reputação continua notavelmente sólida no continente, especialmente na Ligue 1. Os analistas do futebol francês têm elogiado frequentemente sua metodologia de treinamento e suas habilidades de gestão de jogadores, que foram muito valorizadas em suas funções anteriores. Rosenior, por sua vez, continua, sem dúvida, publicamente comprometido com seus objetivos imediatos no Chelsea, e resta saber o que o futuro lhe reserva.
- AFP
As próximas semanas serão decisivas para o projeto
A programação dos próximos jogos pode servir como um teste decisivo para Rosenior. O Chelsea enfrenta uma partida de volta da Liga dos Campeões contra o PSG que definirá o rumo da temporada, na qual o time precisa reverter uma grande desvantagem para evitar uma eliminação precoce das competições europeias. No cenário nacional, uma série de confrontos desafiadores da Premier League contra os principais candidatos às quatro primeiras posições pode muito bem determinar se a diretoria manterá o atual técnico no comando ou se optará por fazer outra mudança inesperada antes da pausa para os jogos internacionais, já que Rosenior substituiu Enzo Maresca apenas em janeiro.
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