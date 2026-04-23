Liam Rosenior, Igor Tudor, David Moyes e os 10 piores mandatos de treinadores da história da Premier League – classificação

O mais recente nome a entrar nesta lista, Igor Tudor, foi o primeiro a receber a missão de simplesmente salvar o Tottenham do rebaixamento para a Championship na temporada 2025-26, após a demissão de Thomas Frank. No entanto, tudo o que ele fez foi acelerar a queda do time na tabela.

Tudor foi contratado como um “bombeiro”, com o reconhecimento de que ele tende a obter resultados no curto prazo, em vez de no longo prazo. No entanto, o ponto crucial é que ele nunca havia treinado na Inglaterra antes e subestimou o tamanho do problema em que o Spurs se encontrava. Foi somente após seu primeiro jogo, uma derrota por 4 a 1 para o Arsenal no clássico do norte de Londres, que o croata durão percebeu no que havia se metido. “Esta é uma situação que eu nunca vi”, foi sua avaliação.

Para sermos justos com Tudor, ele chegou em meio a uma crise de lesões sem precedentes, que o deixou com apenas 13 jogadores de linha em condições de jogar para sua primeira partida, e o problema só diminuiu no final de seu reinado de 44 dias. Mas, nesse período, dizem que ele desiludiu grande parte do elenco que ainda tinha à disposição, principalmente o goleiro Antonin Kinsky, que foi substituído aos 17 minutos da derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões.

Parecia que um empate no último suspiro contra o Liverpool seria o impulso de que Tudor precisava para dar início à campanha de sobrevivência do Spurs, mas aquele acabou sendo seu penúltimo jogo na Premier League no comando, já que uma derrota por 3 a 0 em casa para o Nottingham Forest, rival na luta contra o rebaixamento, se seguiu uma semana depois. Tragicamente, o pai de Tudor faleceu durante essa partida, e todas as partes decidiram que seria melhor se separarem de comum acordo, já que ele não havia vencido nenhuma das cinco partidas da Premier League no comando.