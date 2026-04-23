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Rosenior Tudor Moyes GFXGetty/GOAL
Sean Walsh e Mark Doyle

Traduzido por

Liam Rosenior, Igor Tudor, David Moyes e os 10 piores mandatos de treinadores da história da Premier League – classificação

Análises
Premier League
L. Rosenior
I. Tudor
A. Postecoglou
D. Moyes
Chelsea
Tottenham
Manchester United
Nottingham Forest
F. Magath
F. de Boer
A. Shearer
P. Jewell
R. Hodgson
R. Garde
N. Jones
Southampton
Fulham
Crystal Palace
Newcastle
Derby County
Watford
Aston Villa
Especiais e Opinião

Parafraseando o grande Homer Simpson, não é só fácil criticar, como também é divertido. É bem simples ficar sentado julgando dessa torre de marfim, mas, afinal, isso é futebol: apenas um jogo de opiniões. Ser técnico da Premier League deve ser uma das funções mais solitárias do mundo, especialmente quando os resultados são instáveis e a estabilidade no cargo é alvo de especulações internacionais.

Por essas razões, deve ser fácil sentir empatia por essas pessoas, que, no fim das contas, ainda mantêm sua humanidade. Infelizmente, alguém precisa compilar uma lista como esta. Antes de começarmos, precisamos destacar algumas distinções importantes para a elaboração deste panteão da infâmia. 

Não se trata simplesmente de classificar os treinadores com as piores médias de vitórias, mas sim aqueles cujo desempenho ficou tão aquém das expectativas que chega a ser quase impressionante. Por exemplo, Kieran McKenna tem a pior porcentagem de vitórias entre todos os treinadores da Premier League que comandaram uma temporada completa de 38 jogos, com 10,5%, mas alguém realmente esperava que o Ipswich Town, que havia conquistado duas promoções consecutivas, conseguisse se manter na divisão?

Sem mais delongas, aqui estão as escolhas do GOAL para as piores passagens de treinadores da história da Premier League...

  • FBL-EUR-C1-BAYERN-MUNICH-MANCHESTER-UNITEDAFP

    10David Moyes (Manchester United)

    Olha só, será que é injusto incluir David Moyes nesta lista, considerando o quão desastrosos têm sido todos os treinadores do Manchester United desde o fim do seu mandato? Sim, mas também precisamos lembrar como foi a percepção da sua passagem pelo clube naquele momento.

    Os Red Devils eram os atuais campeões. Não era segredo que eles queriam outros treinadores para suceder Sir Alex Ferguson — José Mourinho, Jürgen Klopp e Pep Guardiola estavam entre os nomes cogitados na época — e, assim, Moyes entrou em uma situação nada ideal desde o início. Isso também reduziu um pouco o peso das expectativas sobre ele, mas mesmo assim ele conseguiu ficar abaixo dessa barra.

    A filosofia do United sob o comando de Fergie era “vencer a qualquer custo”. Isso transcendia formações e elenco. Sob Moyes, eles se esforçaram para fazer o oposto e foram os primeiros de uma longa série de fracassos em Old Trafford. Ruben Amorim ainda pode entrar nesta lista quando tudo estiver dito e feito, enquanto os últimos 18 meses de Erik ten Hag, em que o clima foi direto para o inferno, merecem um lugar aqui, mas a indicação do United tem que ir para o homem que deu início a essa sequência.

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  • West Ham United v Watford - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Roy Hodgson (Watford)

    Roy Hodgson conquistou uma merecida reputação por conduzir times à segurança e torná-los competitivos contra os grandes clubes. É fácil entender por que o Watford recorreu a ele em janeiro de 2022, após já ter demitido Xisco Muñoz e Claudio Ranieri, com o time à beira da zona de rebaixamento.

    O plano parecia bastante simples. Hodgson, que nessa altura batia seu próprio recorde como o técnico mais velho da história da Premier League, traria princípios sólidos a um time que precisava de estabilidade, e eles somariam pontos suficientes para se afastar do rebaixamento. Soava ótimo na teoria, mas não tanto na prática.

    O experiente técnico não conseguiu unir um vestiário dividido e, na verdade, piorou as relações entre o clube e a torcida. Após a derrota por 1 a 0 para seu antigo (e futuro) clube, o Crystal Palace, Hodgson aplaudiu a torcida da casa no Selhurst Park, mas ignorou a torcida visitante, alegando que eles estavam longe demais para que ele pudesse reconhecê-los.

    Surpreendentemente, Hodgson, que não conseguiu garantir nem mesmo uma única vitória em casa pelo Watford, permaneceu no cargo até o verão, quando foi demitido pela família Pozzo, conhecida por suas decisões precipitadas, parecendo estar se aposentando antes de retornar ao Palace por uma questão de nostalgia.

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Liam Rosenior (Chelsea)

    De certa forma, é possível compreender a lógica por trás da decisão do Chelsea de nomear Liam Rosenior para substituir Enzo Maresca como técnico principal. Irritados com a demonstração pública de insatisfação do italiano em relação à suposta falta de apoio, os proprietários do clube, a BlueCo, sem noção do que fazer, queriam trazer alguém leal à empresa que não causasse problemas, então promoveram Rosenior do clube afiliado, o Estrasburgo. No entanto, ninguém fora de Stamford Bridge esperava que um técnico incrivelmente inexperiente, anteriormente demitido pelo Hull City, chegasse nem perto de cumprir o contrato de seis anos e meio que assinou com o Chelsea em 6 de janeiro.

    Para ser justo com Rosenior, seu reinado começou de forma positiva, embora tenha sido posteriormente alegado que a sequência de quatro vitórias consecutivas na Premier League se devia principalmente ao fato de ele ter seguido à risca o plano de jogo de Maresca. Quando ele começou a tentar impor sua própria filosofia de futebol aos jogadores, as coisas rapidamente desmoronaram. De fato, após cinco derrotas consecutivas sem marcar um único gol — a pior sequência do Chelsea desde 1912 —, ficou claro que ele havia perdido o vestiário, tornando sua demissão após apenas três meses e meio algo totalmente previsível.

    Era difícil não sentir alguma simpatia por Rosenior, que ficou com a aparência e o tom de voz de um homem abatido após sua última partida no comando, uma capitulação chocante por 3 a 0 em Brighton. Ele definitivamente havia sido traído pelos jogadores — mas também ficou claro que, com sua linguagem de LinkedIn e seu currículo pouco impressionante, ele nunca deveria ter recebido o cargo para começar — mesmo que isso diga mais sobre a BlueCo do que sobre o ex-lateral do Fulham.

  • Derby v Middlesbrough - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Paul Jewell (Derby County)

    Um dos maiores revelações da Premier League também será lembrado como um dos piores treinadores de todos os tempos. Como isso é possível? Vamos analisar o caso de Paul Jewell.

    Como técnico novato na casa dos trinta e poucos anos, Jewell levou o Bradford City à primeira divisão em 1998 e conseguiu mantê-lo na categoria na última rodada de sua temporada de estreia na Premier League. Mais tarde, ele voltaria à primeira divisão como técnico do Wigan Athletic em 2005, levando o time à sua melhor classificação de sempre na liga em sua primeira temporada nesse nível e evitando por pouco o rebaixamento um ano depois, antes de se demitir.

    Aquele time do Derby County de 2007-08 chamou Jewell para salvá-los em novembro daquela temporada, tendo vencido até então apenas um jogo da Premier League. Jewell não conseguiu somar nenhuma vitória àquela contagem, e o Rams foi rebaixado com um total recorde de apenas 11 pontos. Ele foi demitido no meio da campanha seguinte, de volta à Championship, e assumiu apenas um cargo técnico após deixar o Pride Park, comandando o Ipswich de 2011 a 2012.

  • Brentford FC v Southampton FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Nathan Jones (Southampton)

    Nenhum técnico jamais proporcionou à Premier League tanto material em tão pouco tempo quanto o ex-técnico do Southampton, Nathan Jones. Ele deu declarações suficientes para encher um livro.

    Este é um técnico que disse que seu time desperdiçou uma vantagem de 1 a 0 contra o Wolves, que estava com 10 jogadores, porque a pressão de ter um jogador a mais era grande demais. Este é um técnico que invocava constantemente Deus e Jesus na esperança de que suas táticas funcionassem. Este é um técnico que insistiu que era um dos melhores da Europa quando o Southampton o contratou do Luton Town. Este é um técnico que disse que adorava treinar porque ficar em casa e “casar com uma garota galesa legal” teria sido fácil demais.

    Bem, uma vitória em oito partidas do campeonato pintou um quadro bastante sombrio da realidade: o Southampton caiu para o fim da tabela e foi lá que terminaria a temporada 2022-23. Em sua última partida, os torcedores do Saints trouxeram um gigantesco P45 (formulário de demissão) em protesto contra Jones. Em pouco tempo, ele encontrou o verdadeiro na caixa de correio.

  • Newcastle United's Manager Alan ShearerAFP

    5Alan Shearer (Newcastle)

    Pobre Alan Shearer. Um clube competente não teria colocado um técnico sem experiência à frente de um time que lutava desesperadamente contra um rebaixamento totalmente inesperado. No entanto, ele aceitou o cargo e pagou o preço.

    Os torcedores do Newcastle não amam ninguém mais do que Shearer, e foi por isso que Mike Ashley tentou melhorar o clima no St James’ Park com essa contratação desesperada em abril de 2009, faltando apenas oito jogos para o fim da temporada. O time havia começado a temporada com Kevin Keegan, que saiu no início de setembro, enquanto Joe Kinnear assumiu o comando por um breve período antes que problemas de saúde o levassem a se afastar. Chris Hughton, que mais tarde assumiria o cargo de forma definitiva, atuou como técnico interino em duas ocasiões, mas foi preterido para o cargo principal antes de o time ser rebaixado para a Championship.

    Shearer conseguiu uma vitória — um 1 a 0 contra o Middlesbrough, rival na luta contra o rebaixamento, que era comandado por Gareth Southgate — e seu amado Geordies foi rebaixado no último dia da temporada graças a uma fraca derrota por 1 a 0 fora de casa contra o Aston Villa. Quando o povo de Newcastle fala sobre sua lenda, eles fazem questão de deixar esse capítulo de fora.

  • Stoke City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Felix Magath (Fulham)

    Jogador incrivelmente criativo e peça fundamental da equipe do Hamburgo que conquistou a Europa no final dos anos 70 e início dos anos 80, Felix Magath passou a ser aclamado como técnico em sua Alemanha natal, onde conquistou títulos da Bundesliga com o Bayern de Munique e o Wolfsburg. Apenas cinco anos se passaram desde aquele triunfo com Edin Dzeko e companhia quando ele assumiu o cargo no Fulham.

    Magath realmente venceu três de suas 12 partidas na Premier League, o que está longe de ser o pior histórico para um time em risco de rebaixamento, mas causou um impacto tão negativo fora de campo que teve que entrar na nossa lista. Brede Hangeland, um jogador do Barclays em todos os sentidos, contou uma história de como seu técnico queria que ele tentasse esfregar queijo na coxa para combater uma lesão muscular. Não é preciso dizer que Magath se viu sem conexão com os jogadores em Craven Cottage e, após algumas partidas na temporada 2014-15, com o time na lanterna da Championship, também ficou sem emprego.

    Depois de deixar o Fulham, Magath foi nomeado técnico do time chinês Shandong Taishan em 2016, permanecendo no cargo por apenas um ano, antes de retornar à sua terra natal para treinar o Hertha Berlin em 2022, com o clube da capital escapando do rebaixamento após sua passagem de nove partidas.

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Igor Tudor (Tottenham)

    O mais recente nome a entrar nesta lista, Igor Tudor, foi o primeiro a receber a missão de simplesmente salvar o Tottenham do rebaixamento para a Championship na temporada 2025-26, após a demissão de Thomas Frank. No entanto, tudo o que ele fez foi acelerar a queda do time na tabela.

    Tudor foi contratado como um “bombeiro”, com o reconhecimento de que ele tende a obter resultados no curto prazo, em vez de no longo prazo. No entanto, o ponto crucial é que ele nunca havia treinado na Inglaterra antes e subestimou o tamanho do problema em que o Spurs se encontrava. Foi somente após seu primeiro jogo, uma derrota por 4 a 1 para o Arsenal no clássico do norte de Londres, que o croata durão percebeu no que havia se metido. “Esta é uma situação que eu nunca vi”, foi sua avaliação.

    Para sermos justos com Tudor, ele chegou em meio a uma crise de lesões sem precedentes, que o deixou com apenas 13 jogadores de linha em condições de jogar para sua primeira partida, e o problema só diminuiu no final de seu reinado de 44 dias. Mas, nesse período, dizem que ele desiludiu grande parte do elenco que ainda tinha à disposição, principalmente o goleiro Antonin Kinsky, que foi substituído aos 17 minutos da derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões.

    Parecia que um empate no último suspiro contra o Liverpool seria o impulso de que Tudor precisava para dar início à campanha de sobrevivência do Spurs, mas aquele acabou sendo seu penúltimo jogo na Premier League no comando, já que uma derrota por 3 a 0 em casa para o Nottingham Forest, rival na luta contra o rebaixamento, se seguiu uma semana depois. Tragicamente, o pai de Tudor faleceu durante essa partida, e todas as partes decidiram que seria melhor se separarem de comum acordo, já que ele não havia vencido nenhuma das cinco partidas da Premier League no comando.

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-CHELSEAAFP

    2Ange Postecoglou (Nottingham Forest)

    Ange Postecoglou certamente será lembrado pelos torcedores ingleses por ter, de alguma forma, conquistado a Liga Europa e terminado em 17º lugar com o Tottenham na mesma temporada. Aqueles que sempre foram céticos em relação ao australiano, no entanto, vão apontar sua passagem pelo Nottingham Forest como ponto fraco.

    O enigmático e motivador Postecoglou estava quase destinado ao fracasso, o que revela problemas mais amplos do Forest. Nuno Espírito Santo foi demitido sem cerimônia após três jogos da temporada 2025-26, apesar de ter levado o time à classificação para as competições europeias, alegando publicamente que sua relação com o controverso proprietário Evangelos Marinakis havia se deteriorado e com relatos indicando que isso se deveu à chegada de Edu Gaspar, do Arsenal, como diretor global de futebol do clube.

    Marinakis facilitou a chegada de Postecoglou no verão ao entregar ao ex-técnico do Spurs um prêmio na Grécia, mas esperar até logo após o fechamento da janela de transferências para fazer uma mudança de comando tão radical soou como algo feito por alguém que não sabia o que estava fazendo. Sem pré-temporada e com jogadores e torcedores resistentes à saída de Nuno, Postecoglou não conseguiu sequer aproveitar o efeito “novo técnico” e perdeu quatro de seus cinco jogos na Premier League, enquanto somou apenas um ponto nas duas partidas da Liga Europa e viu uma vantagem de 2 a 1 escapar nos acréscimos em Swansea, na Carabao Cup.

    Para colocar a cereja no bolo de fezes, a saída de Postecoglou foi confirmada pelo Forest 18 minutos após o apito final da derrota por 3 a 0 para o Chelsea, com relatos afirmando que ele rapidamente se reuniu com os jogadores no vestiário antes de ser escoltado para fora do estádio e partir de carro. Um final indigno para uma era de 39 dias.

  • Crystal Palace v Huddersfield Town - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Frank de Boer (Crystal Palace)

    Se José Mourinho acha que você é o pior técnico da história da Premier League, provavelmente você é mesmo o pior técnico da história da Premier League. Peço desculpas a Frank de Boer e a todos que o defendem nessa questão.

    O Crystal Palace recorreu ao holandês na tentativa de evoluir de um time que lutava constantemente para evitar o rebaixamento para uma equipe agradável de se assistir. O sucesso anterior de De Boer e sua filosofia demonstrativa no Ajax foram o argumento de venda, e sua incapacidade de impulsionar o Inter em 2016 garantiu que seu valor estivesse baixo o suficiente para considerar o cargo no Selhurst Park.

    Ao longo do verão de 2017, os torcedores do Palace acreditaram no que De Boer estava tentando construir, implementando um sistema 3-4-3 com instruções para manter a posse de bola. Bastou uma goleada de 3 a 0 em casa para o recém-promovido Huddersfield Town na primeira rodada da temporada para que o clube entrasse em pânico. A pressão recaiu imediatamente sobre De Boer, cuja equipe perdeu os três jogos seguintes do campeonato sem marcar nenhum gol. Foi o suficiente para o presidente Steve Parish, que encerrou prematuramente a experiência em setembro e nomeou Hodgson.

    Até hoje, De Boer continua sendo não apenas o único técnico efetivo a perder todos os jogos da Premier League que comandou, mas também o único cuja equipe nunca marcou sequer um único gol nesse período.