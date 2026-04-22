Liam Rosenior, furioso, critica duramente os jogadores do Chelsea por sua "atitude inaceitável" na derrota para o Brighton, enquanto o time atinge seu pior desempenho em 114 anos

A temporada do Chelsea atingiu um novo e impressionante ponto baixo na noite de terça-feira, ao sofrer sua quinta derrota consecutiva na Premier League sem marcar um único gol. Esta é a pior sequência do clube na primeira divisão desde 1912 — o ano em que o Titanic naufragou. Com o resultado, os Blues caíram para a sétima posição, agora a sete pontos das vagas da Liga dos Campeões, tendo disputado uma partida a mais que o Liverpool, quinto colocado.

O clima ficou tenso na arquibancada visitante, com os torcedores dirigindo gritos obscenos ao próprio técnico. Rosenior, que chegou para substituir Enzo Maresca em janeiro, admitiu que aquela noite foi a mais difícil de sua vida profissional. A derrota foi agravada pelo fato de que o Brighton agora ultrapassou o Chelsea na tabela, subindo para o sexto lugar e consolidando suas credenciais europeias sob o comando de Fabian Hurzeler.