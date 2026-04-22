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Liam Rosenior, furioso, critica duramente os jogadores do Chelsea por sua "atitude inaceitável" na derrota para o Brighton, enquanto o time atinge seu pior desempenho em 114 anos
Mínimo histórico para os Blues
A temporada do Chelsea atingiu um novo e impressionante ponto baixo na noite de terça-feira, ao sofrer sua quinta derrota consecutiva na Premier League sem marcar um único gol. Esta é a pior sequência do clube na primeira divisão desde 1912 — o ano em que o Titanic naufragou. Com o resultado, os Blues caíram para a sétima posição, agora a sete pontos das vagas da Liga dos Campeões, tendo disputado uma partida a mais que o Liverpool, quinto colocado.
O clima ficou tenso na arquibancada visitante, com os torcedores dirigindo gritos obscenos ao próprio técnico. Rosenior, que chegou para substituir Enzo Maresca em janeiro, admitiu que aquela noite foi a mais difícil de sua vida profissional. A derrota foi agravada pelo fato de que o Brighton agora ultrapassou o Chelsea na tabela, subindo para o sexto lugar e consolidando suas credenciais europeias sob o comando de Fabian Hurzeler.
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Rosenior perde a paciência com o elenco
Após o apito final, Rosenior, visivelmente abalado, fez uma avaliação contundente do empenho de seus jogadores. “De longe. Foi inaceitável em todos os aspectos do jogo, inaceitável em nossa atitude”, disse ele à Sky Sports quando questionado se essa havia sido a pior exibição de sua gestão. “Eu continuo saindo em defesa dos jogadores. Mas o desempenho desta noite é indefensável. A maneira como sofremos os gols, a quantidade de duelos que perdemos, a falta de intensidade na equipe. Algo precisa mudar drasticamente agora mesmo.”
Ele continuou sua avaliação honesta, sugerindo que o espírito necessário para representar o Chelsea estava ausente na maioria dos titulares. “O profissionalismo não estava presente. É uma noite realmente difícil. A noite mais difícil não apenas aqui, até agora, neste magnífico clube de futebol, mas em toda a minha carreira. Algumas das coisas que testemunhei hoje, nunca mais quero ver”, acrescentou.
Problemas com lesões e o domínio do Brighton
A tarefa do Chelsea ficou ainda mais difícil devido a uma lista crescente de lesionados, que privou a equipe do importante criativo Cole Palmer, além de Estevao e João Pedro. Na ausência deles, os Blues pareceram sem ideias, tendo dificuldades para lidar com a abordagem de alta intensidade do Brighton. Gols de Ferdi Kadioglu, Jack Hinshelwood e Danny Welbeck deram ao placar um resultado que refletiu com precisão a superioridade dos Seagulls naquela noite.
Rosenior se recusou a usar a ausência de seus craques como desculpa para a falta de garra demonstrada pelos jogadores em campo. “Precisamos nos olhar no espelho; eu preciso me olhar no espelho”, admitiu. “Mas não posso continuar vindo aqui e defendendo algumas das coisas que estamos vendo. A atitude geral, o espírito e a determinação estavam faltando, com exceção talvez de três ou quatro dos onze titulares.”
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A pressão aumenta antes da semifinal da FA Cup
O elenco avaliado em bilhões de libras enfrenta agora a perspectiva muito real de ficar de fora da Liga dos Campeões na próxima temporada, um cenário que teria enormes implicações financeiras e esportivas. Com apenas quatro rodadas restantes na Premier League, a margem para erros desapareceu completamente. A equipe de Rosenior perdeu sete dos últimos oito jogos em todas as competições, uma sequência que incluiu a eliminação das competições europeias às mãos do Paris Saint-Germain.
O foco agora deve mudar rapidamente para a FA Cup, que representa a última chance do Chelsea de salvar algo de uma campanha desastrosa. O time enfrenta o Leeds em uma partida das semifinais neste domingo, jogo que pode decidir o futuro imediato de Rosenior. “Discuti em profundidade sobre como este clube, independentemente de quem seja o técnico, o que precisa acontecer para que ele esteja onde deve estar”, concluiu Rosenior. “Não se trata de mim. Trata-se deste clube de futebol.”