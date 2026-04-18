Liam Rosenior frustra-se com o fato de que “os pequenos detalhes” custaram a derrota do Chelsea para o Manchester United

Rosenior ficou a refletir sobre um cenário já conhecido em Stamford Bridge, já que sua equipe dominou a posse de bola e o território, mas não conseguiu marcar. Apesar de acertar a trave várias vezes e limitar as oportunidades dos visitantes ao mínimo, os Blues foram derrotados por um lance certeiro da equipe de Michael Carrick.

Em entrevista ao Match of the Day após o apito final, Rosenior expressou sua incredulidade com o resultado, após uma atuação em que sua equipe registrou 21 chutes contra quatro do United. “É muito difícil. Hoje eles tiveram um chute a gol enquanto estávamos com 10 jogadores. Tivemos uma onda atrás da outra de ataques e acertamos a trave, acho que quatro vezes. Não quero que minha equipe sinta que as coisas estão contra nós. Temos que continuar lutando”, disse o técnico do Chelsea.