AFP
Traduzido por
Liam Rosenior frustra-se com o fato de que “os pequenos detalhes” custaram a derrota do Chelsea para o Manchester United
Rosenior lamenta a eficiência do United
Rosenior ficou a refletir sobre um cenário já conhecido em Stamford Bridge, já que sua equipe dominou a posse de bola e o território, mas não conseguiu marcar. Apesar de acertar a trave várias vezes e limitar as oportunidades dos visitantes ao mínimo, os Blues foram derrotados por um lance certeiro da equipe de Michael Carrick.
Em entrevista ao Match of the Day após o apito final, Rosenior expressou sua incredulidade com o resultado, após uma atuação em que sua equipe registrou 21 chutes contra quatro do United. “É muito difícil. Hoje eles tiveram um chute a gol enquanto estávamos com 10 jogadores. Tivemos uma onda atrás da outra de ataques e acertamos a trave, acho que quatro vezes. Não quero que minha equipe sinta que as coisas estão contra nós. Temos que continuar lutando”, disse o técnico do Chelsea.
- Getty Images Sport
Pequenos erros podem custar caro
O gol decisivo surgiu quando Bruno Fernandes deu assistência para Matheus Cunha, que não desperdiçou a chance à queima-roupa. Para Rosenior, a falha defensiva que deu espaço ao brasileiro dentro da área foi sintomática de uma tendência mais ampla que tem feito com que as ambições europeias do Chelsea vacilem nas últimas semanas.
“Temos que defender melhor naquele momento. Não o fazemos e somos punidos. No momento, qualquer pequeno erro que cometemos e a bola acaba no fundo da nossa rede, e isso tem que mudar. Trata-se de resultados, e hoje não conseguimos o resultado que deveríamos ter. As pequenas coisas se somam, mas temos que continuar trabalhando duro”, acrescentou Rosenior. A derrota marca um ponto baixo histórico para o clube, que não sofria quatro derrotas consecutivas em casa pelo campeonato desde 1998.
A pressão aumenta na Ponte
Apesar do barulho crescente nas arquibancadas após mais uma tarde sem gols, Rosenior continua convicto de que pode colocar o time de volta nos trilhos. A diferença para os cinco primeiros ainda é matematicamente superável, embora o desempenho recente do Chelsea sugira que uma batalha difícil aguarda o técnico estreante e seu elenco.
Quando questionado se sentia pressão pessoal, Rosenior mostrou-se desafiador: “Não. Eu é que me coloco sob a maior pressão. Só temos que continuar trabalhando com a comissão técnica e os jogadores para dar a volta por cima.” Sobre as chances de terminar entre os cinco primeiros, ele respondeu simplesmente: “Claro.”
- Getty Images Sport
As esperanças do Chelsea de terminar entre os quatro primeiros esmorecem após a quarta derrota consecutiva
O Chelsea já soma quatro derrotas consecutivas na Premier League contra Manchester United, Manchester City, Everton e Newcastle. O caminho à frente continua difícil, com um jogo complicado fora de casa contra o Brighton, seguido por uma semifinal da FA Cup contra o Leeds United. Antes do fim da temporada, os Blues também terão de enfrentar uma difícil viagem a Liverpool e um jogo em casa contra o Tottenham, que luta pela permanência. A derrota de hoje prejudica significativamente as esperanças do Chelsea de garantir a classificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada.