Liam Rosenior foi brutalmente informado por um ex-jogador do Chelsea que em breve será demitido do clube, apesar do bom início de temporada
Rosenior começa com força
Apesar de ser relativamente inexperiente no mais alto nível, o técnico de 41 anos supervisionou uma transição tranquila após a demissão de Enzo Maresca, conquistando 13 dos 15 pontos possíveis na Premier League e arquitetando uma improvável vitória fora de casa contra o Napoli na Liga dos Campeões, garantindo assim uma importantíssima classificação entre os oito primeiros na fase de grupos. A única mancha em seu histórico até agora é a derrota por uma pequena diferença na semifinal da Carabao Cup para o favorito Arsenal em duas partidas, enquanto o último jogo do Chelsea na liga viu o time desperdiçar uma vantagem de dois gols e empatar com o Leeds. No entanto, o time do oeste de Londres se recuperou desse revés com uma vitória confortável sobre o antigo clube de Rosenior, o Hull, na noite de sexta-feira, garantindo sua vaga na quinta rodada da FA Cup.
Ex-Blue pede consistência
Apesar desse início forte, o ex-jogador do Chelsea Emmanuel Petit acredita que a forma imprevisível como o clube é gerido significa que o sucesso a longo prazo está longe de ser garantido. “Será que Liam Rosenior conseguirá alguma vez ganhar um título da Premier League com o Chelsea? Eles têm mudado jogadores todos os anos. Por isso, a consistência e a estabilidade são muito importantes se se quer ganhar alguma coisa”, afirmou, através do Ignition Casino.
“Você tem que manter seus jogadores, ter uma visão e segui-la. Não importa se você passar por momentos difíceis, você tem que seguir em frente. Você tem que acreditar nisso. Você tem que enviar uma mensagem para o vestiário, não importa o que aconteça em campo, mesmo que tenhamos resultados ruins, mantemos nossas ideias. O Liverpool fez isso e ganhou troféus. O City fez isso e ganhou troféus. O Arsenal vem fazendo isso há anos e não está longe de ganhar. Veremos no final da temporada.”
Rosenior enviou aviso de demissão
O ex-meio-campista campeão da Copa do Mundo, que também representou o Arsenal, alertou Rosenior que ele está a apenas “três ou quatro” resultados negativos de ser demitido, tal é a natureza do Chelsea.
“Veja o Manchester United, veja o Spurs, veja o Chelsea, todos esses clubes”, continuou o francês. “Eles têm trocado jogadores e treinadores tantas vezes. E então, de repente, você quer que eles ganhem o título? E você está me perguntando se Liam Rosenior é capaz de ganhar o título com o Chelsea? Não tenho certeza se ele ainda será o técnico daqui a 10 meses. Se ele tiver três ou quatro resultados ruins consecutivos, não ficarei surpreso se a diretoria o demitir.”
Uma maneira de aliviar a pressão
Dada a disposição com que os proprietários do Chelsea, a BlueCo, tomaram medidas drásticas, é difícil contestar o argumento de Petit. Rosenior já é o quinto treinador permanente do clube desde a aquisição em 2022, com dois troféus não sendo suficientes para manter seu antecessor, Maresca, no cargo, embora houvesse muito mais acontecendo nos bastidores.
O inglês parece estar bem ciente de que vencer jogos é a única maneira de evitar pressão. Recentemente, ele disse sobre o escrutínio: “Minha motivação é apenas tornar este clube o mais bem-sucedido possível e vencer o próximo jogo. Toda a minha energia e tempo estão focados nos meus jogadores, na equipe, na forma como fazemos as reuniões da equipe e na forma como treinamos. O resto é apenas ruído, e eu não posso influenciar isso de qualquer maneira - a não ser vencendo jogos de futebol.” Rosenior espera continuar seu bom início quando o Blues receber o Burnley, que está em dificuldades, no sábado.
