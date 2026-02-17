Apesar desse início forte, o ex-jogador do Chelsea Emmanuel Petit acredita que a forma imprevisível como o clube é gerido significa que o sucesso a longo prazo está longe de ser garantido. “Será que Liam Rosenior conseguirá alguma vez ganhar um título da Premier League com o Chelsea? Eles têm mudado jogadores todos os anos. Por isso, a consistência e a estabilidade são muito importantes se se quer ganhar alguma coisa”, afirmou, através do Ignition Casino.

“Você tem que manter seus jogadores, ter uma visão e segui-la. Não importa se você passar por momentos difíceis, você tem que seguir em frente. Você tem que acreditar nisso. Você tem que enviar uma mensagem para o vestiário, não importa o que aconteça em campo, mesmo que tenhamos resultados ruins, mantemos nossas ideias. O Liverpool fez isso e ganhou troféus. O City fez isso e ganhou troféus. O Arsenal vem fazendo isso há anos e não está longe de ganhar. Veremos no final da temporada.”