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Liam Rosenior foi brutalmente informado por um ex-jogador do Chelsea de que em breve será demitido do clube, apesar do bom início
Rosenior começa com o pé direito
Apesar de ainda não ter se consolidado no mais alto nível, o técnico de 41 anos conduziu uma transição tranquila após a demissão de Enzo Maresca — conquistando 13 dos 15 pontos possíveis na Premier League e arquitetando uma improvável vitória fora de casa contra o Napoli na Liga dos Campeões, garantindo assim a importantíssima classificação entre os oito primeiros na fase de grupos. A única mancha em seu histórico até agora é a derrota por uma diferença mínima nas semifinais da Carabao Cup para o favorito Arsenal, em duas partidas, enquanto no último jogo do Chelsea pelo campeonato, o time desperdiçou uma vantagem de dois gols e empatou com o Leeds. No entanto, os londrinos do oeste se recuperaram desse revés com uma vitória confortável sobre o Hull, ex-clube de Rosenior, na noite de sexta-feira, garantindo assim sua vaga na quinta rodada da FA Cup.
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Ex-jogador do Blue pede consistência
Apesar desse início promissor, o ex-jogador do Chelsea Emmanuel Petit acredita que a forma imprevisível como o clube é administrado significa que o sucesso a longo prazo está longe de ser garantido. “Será que Liam Rosenior conseguirá algum dia conquistar um título da Premier League com o Chelsea? Eles vêm trocando de jogadores todos os anos. Portanto, consistência e estabilidade são muito importantes se você quer conquistar algo”.
“É preciso manter os jogadores, ter uma visão e seguir em frente. Não importa se você passa por momentos difíceis, é preciso seguir em frente. É preciso acreditar nisso. É preciso passar uma mensagem para o vestiário: aconteça o que acontecer em campo, mesmo que tenhamos resultados ruins, mantemos nossas ideias. O Liverpool fez isso e conquistou troféus. O City fez isso e conquistou troféus. O Arsenal vem fazendo isso há anos e não está longe de conquistar o título. Veremos no final da temporada.”
Rosenior recebeu aviso de demissão
O ex-meio-campista campeão da Copa do Mundo, que também jogou pelo Arsenal, alertou Rosenior de que ele está a apenas “três ou quatro” resultados negativos de ser demitido, tal é a natureza da máquina do Chelsea.
“Olhe para o Manchester United, olhe para o Spurs, olhe para o Chelsea, todos esses clubes”, continuou o francês. “Eles vêm trocando jogadores e treinadores tantas vezes. E então, de repente, você quer que eles ganhem o título? E você está me perguntando se Liam Rosenior é capaz de ganhar o título com o Chelsea? Não tenho certeza se ele ainda será o técnico daqui a 10 meses. Se ele tiver três ou quatro resultados ruins seguidos, não ficarei surpreso se a diretoria o demitir.”
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Uma maneira de aliviar a pressão
Considerando a disposição com que os proprietários do Chelsea, a BlueCo, têm feito cortes drásticos, é difícil contestar o argumento de Petit. Rosenior já é o quinto técnico titular do clube desde a aquisição em 2022, e dois troféus não foram suficientes para manter seu antecessor, Maresca, no cargo, embora houvesse muito mais acontecendo nos bastidores.
O inglês parece estar plenamente ciente de que vencer jogos é a única maneira de evitar ficar sob pressão. Ele comentou recentemente sobre o escrutínio: “Minha motivação é apenas tornar este clube o mais bem-sucedido possível e vencer o próximo jogo. Toda a minha energia e tempo estão focados nos meus jogadores, na equipe, na forma como conduzimos as reuniões e nos treinos. O resto é apenas ruído, e não posso influenciar isso de qualquer maneira — a não ser vencendo os jogos de futebol.” Rosenior espera dar continuidade ao seu bom início quando o Blues receber o Burnley, que passa por dificuldades, no sábado.