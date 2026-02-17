Liam Rosenior foi brutalmente informado por um ex-jogador do Chelsea de que em breve será demitido do clube, apesar do bom início

Apesar desse início promissor, o ex-jogador do Chelsea Emmanuel Petit acredita que a forma imprevisível como o clube é administrado significa que o sucesso a longo prazo está longe de ser garantido. “Será que Liam Rosenior conseguirá algum dia conquistar um título da Premier League com o Chelsea? Eles vêm trocando de jogadores todos os anos. Portanto, consistência e estabilidade são muito importantes se você quer conquistar algo”.

“É preciso manter os jogadores, ter uma visão e seguir em frente. Não importa se você passa por momentos difíceis, é preciso seguir em frente. É preciso acreditar nisso. É preciso passar uma mensagem para o vestiário: aconteça o que acontecer em campo, mesmo que tenhamos resultados ruins, mantemos nossas ideias. O Liverpool fez isso e conquistou troféus. O City fez isso e conquistou troféus. O Arsenal vem fazendo isso há anos e não está longe de conquistar o título. Veremos no final da temporada.”