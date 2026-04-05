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Liam Rosenior ficou impressionado com o capitão Cole Palmer depois de entregar a braçadeira de capitão ao astro do Chelsea em meio ao escândalo envolvendo Enzo Fernández
Palmer lidera o Blues na goleada na FA Cup
Com o capitão titular Reece James fora de jogo devido a uma lesão e Fernandez ausente após seu recente problema disciplinar, Rosenior recorreu ao astro inglês para liderar a equipe. Palmer, em sua 123ª partida pelo clube, pode não ter marcado nenhum gol, mas sua influência foi sentida durante toda a partida. Ele desempenhou um papel fundamental no terceiro gol, forçando Jordan Lawrence-Gabriel a marcar um gol contra pouco antes do intervalo, levando o Chelsea às semifinais. Rosenior afirmou que a decisão de promover Palmer foi um reflexo do status do jogador na hierarquia atual do elenco.
- AFP
Rosenior explica os critérios para a escolha do capitão
Após a exibição dominante em Stamford Bridge, Rosenior não hesitou em justificar sua escolha, destacando que a liderança se manifesta de várias formas em campo. O técnico acredita que a ousadia técnica de Palmer faz dele uma figura natural para liderar uma equipe que está passando por uma fase de transição. “Acho que é um passo natural para o Cole, considerando o momento em que se encontra na carreira”, explicou Rosenior. “Ele demonstra liderança. Existem diferentes tipos de liderança. Há jogadores que falam, que organizam.”
O técnico detalhou por que o estilo específico de jogo de Palmer se encaixa no perfil de um capitão em seu sistema tático. “O que Cole faz e como ele lidera é que ele é muito corajoso e vai buscar a bola em campo. E se ele cometer um erro, ele pega a bola e volta a ser positivo. Isso reflete o que eu quero nesta equipe. Achei que Cole liderou a equipe de forma magnífica na partida de hoje.”
Liderando pelo exemplo na transição
Embora Palmer seja frequentemente elogiado por seu brilhantismo individual e momentos decisivos, Rosenior ficou particularmente impressionado com a dedicação do jogador de 23 anos ao trabalho sujo do jogo. O técnico do Blues observou que tanto Palmer quanto João Pedro deram o tom para o resto da equipe com suas contribuições defensivas, mesmo quando o placar sugeria que eles poderiam se dar ao luxo de relaxar.
Quando questionado sobre como Palmer havia reagido ao saber que seria o capitão contra o Port Vale, Rosenior respondeu: “Cole está feliz com isso. Cole é um jogador que, em momentos decisivos, pode garantir a vitória. Mas se você assistir ao jogo de hoje com o Cole ou com o João, eles estão recuando, estão correndo de volta para a própria área. Pedro estava fazendo desarmes na própria área. É preciso voltar ao básico. Achei que os jogadores, em termos dos fundamentos do jogo de hoje, foram muito, muito bons, e o Cole liderou pelo exemplo.”
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Será que o Spark é o que falta para salvar a temporada do Chelsea?
A vitória convincente sobre o Port Vale garante a classificação do Chelsea na FA Cup, mas a atenção volta rapidamente para a Premier League, onde um desafio muito mais difícil aguarda. Os Blues estão se preparando para um confronto decisivo contra o Manchester City, onde as qualidades de liderança elogiadas por Rosenior serão testadas ao limite. Com a situação de Fernández ainda incerta, Palmer pode muito bem ter que liderar a equipe novamente contra seu antigo clube. À medida que a temporada entra em sua fase mais crítica, ter um líder disposto a assumir o “lado feio” do jogo pode ser a chave para o sucesso do Chelsea.