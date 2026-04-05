Liam Rosenior ficou impressionado com o capitão Cole Palmer depois de entregar a braçadeira de capitão ao astro do Chelsea em meio ao escândalo envolvendo Enzo Fernández

Após a exibição dominante em Stamford Bridge, Rosenior não hesitou em justificar sua escolha, destacando que a liderança se manifesta de várias formas em campo. O técnico acredita que a ousadia técnica de Palmer faz dele uma figura natural para liderar uma equipe que está passando por uma fase de transição. “Acho que é um passo natural para o Cole, considerando o momento em que se encontra na carreira”, explicou Rosenior. “Ele demonstra liderança. Existem diferentes tipos de liderança. Há jogadores que falam, que organizam.”

O técnico detalhou por que o estilo específico de jogo de Palmer se encaixa no perfil de um capitão em seu sistema tático. “O que Cole faz e como ele lidera é que ele é muito corajoso e vai buscar a bola em campo. E se ele cometer um erro, ele pega a bola e volta a ser positivo. Isso reflete o que eu quero nesta equipe. Achei que Cole liderou a equipe de forma magnífica na partida de hoje.”