Liam Rosenior ficou “impressionado” com a atitude de Pedro Neto depois que o craque do Chelsea empurrou um gandula durante a derrota para o PSG na Liga dos Campeões

A UEFA abriu uma investigação sobre a conduta de Neto durante a derrota do Chelsea por 5 a 2 para o Paris Saint-Germain no meio da semana. Nos momentos finais no Parc des Princes, a frustração do ponta transbordou, levando-o a empurrar um gandula enquanto tentava recuperar a bola para um reinício rápido. Foi iniciado um processo disciplinar por “comportamento antidesportivo”, uma medida que pode resultar em uma suspensão retroativa — agravando ainda mais sua situação, já que a FA recentemente lhe aplicou uma suspensão de um jogo e uma multa de £ 70.000 por conduta imprópria após o cartão vermelho recebido contra o Arsenal. Essa possível suspensão europeia pode deixá-lo de fora da crucial partida de volta na terça-feira, em Stamford Bridge.