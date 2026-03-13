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Liam Rosenior ficou “impressionado” com a atitude de Pedro Neto depois que o craque do Chelsea empurrou um gandula durante a derrota para o PSG na Liga dos Campeões
Pesadelo europeu em Paris
A UEFA abriu uma investigação sobre a conduta de Neto durante a derrota do Chelsea por 5 a 2 para o Paris Saint-Germain no meio da semana. Nos momentos finais no Parc des Princes, a frustração do ponta transbordou, levando-o a empurrar um gandula enquanto tentava recuperar a bola para um reinício rápido. Foi iniciado um processo disciplinar por “comportamento antidesportivo”, uma medida que pode resultar em uma suspensão retroativa — agravando ainda mais sua situação, já que a FA recentemente lhe aplicou uma suspensão de um jogo e uma multa de £ 70.000 por conduta imprópria após o cartão vermelho recebido contra o Arsenal. Essa possível suspensão europeia pode deixá-lo de fora da crucial partida de volta na terça-feira, em Stamford Bridge.
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Rosenior defende Neto
Em entrevista coletiva pré-jogo antes do confronto do Chelsea contra o Newcastle United pela Premier League na noite de sábado, Rosenior abordou as preocupações sobre a conduta recente de Neto. “Já revi o incidente agora, e não parece nada bom em termos de... Entendo o ponto de vista de Pedro. Ele quer colocar a bola de volta em jogo o mais rápido possível. Ele quer vencer pelo clube. Mas há maneiras de se fazer isso”, afirmou.
Rosenior elogia a responsabilidade de Neto
Apesar do atrito, o técnico elogiou a responsabilidade do ponta e sua vontade imediata de se redimir. “O que mais me impressionou nele foi que, por iniciativa própria, ele quis se desculpar imediatamente. Como acabei de dizer, seja um goleiro, seja eu como técnico ou um jogador, todos cometemos erros. O importante é aprender com esses erros e garantir que eles não se repitam”, acrescentou.
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Neto pede desculpas sinceras
Após o confronto contra o PSG, Neto expressou profundo remorso durante uma entrevista à TNT Sports. “Quero pedir desculpas. Já falei com ele. Foi no calor do momento... Dei-lhe um empurrãozinho, e isso não pode acontecer”, admitiu o ponta, enfatizando que o incidente não refletia seu verdadeiro caráter. Para garantir que sua mensagem fosse compreendida, Neto pediu ao compatriota Vitinha que traduzisse suas palavras para o jovem gandula. “Pedi desculpas umas 35 vezes. Não entendi o francês dele, mas ele estava rindo, então acho que ele entendeu que foi algo no calor do momento”, acrescentou, destacando seu esforço persistente para se redimir.
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