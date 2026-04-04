Liam Rosenior está pronto para “seguir em frente” com Enzo Fernández, já que o técnico do Chelsea elogia o meio-campista apesar da suspensão

O Chelsea sofreu um revés significativo com a ausência de Enzo Fernández nesta fase crucial da temporada. O meio-campista de 25 anos recebeu uma suspensão de duas partidas imposta pelo clube, o que o deixará de fora da vitória esmagadora por 7 a 0 sobre o Port Vale pela FA Cup, bem como de um confronto decisivo da Premier League contra o Manchester City.

O técnico Rosenior confirmou que a decisão foi tomada após uma reunião interna, explicando que o vice-capitão havia “ultrapassado os limites” com seus comentários recentes.

A medida disciplinar segue-se a uma entrevista franca no YouTube, na qual o jogador contratado por 107 milhões de libras pareceu dar a entender suas ambições de longo prazo. Falando sobre seu futuro, Fernández admitiu seu desejo de morar na Espanha, destacando sua admiração por Madri e observando que se sentiria mais à vontade falando espanhol, apesar de se comunicar em inglês.