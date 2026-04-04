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Liam Rosenior está pronto para “seguir em frente” com Enzo Fernández, já que o técnico do Chelsea elogia o meio-campista apesar da suspensão
Fernández suspenso após comentários sobre transferência
O Chelsea sofreu um revés significativo com a ausência de Enzo Fernández nesta fase crucial da temporada. O meio-campista de 25 anos recebeu uma suspensão de duas partidas imposta pelo clube, o que o deixará de fora da vitória esmagadora por 7 a 0 sobre o Port Vale pela FA Cup, bem como de um confronto decisivo da Premier League contra o Manchester City.
O técnico Rosenior confirmou que a decisão foi tomada após uma reunião interna, explicando que o vice-capitão havia “ultrapassado os limites” com seus comentários recentes.
A medida disciplinar segue-se a uma entrevista franca no YouTube, na qual o jogador contratado por 107 milhões de libras pareceu dar a entender suas ambições de longo prazo. Falando sobre seu futuro, Fernández admitiu seu desejo de morar na Espanha, destacando sua admiração por Madri e observando que se sentiria mais à vontade falando espanhol, apesar de se comunicar em inglês.
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Abordando a situação de Enzo Fernández
Quando questionado sobre a alegação do agente de que a punição imposta ao jogador foi injusta, Rosenior manteve-se firme em manter os assuntos internos em sigilo. “Essa é a opinião dele. Não tenho nada a dizer sobre a opinião de outra pessoa. O Enzo sabe o que penso dele e foi ótimo vê-lo aqui hoje para apoiar os jogadores. Vamos seguir em frente e garantir que tenhamos um excelente final de temporada”, explicou o técnico do Chelsea.
Ele continuou: “Eu disse ontem que as conversas que tenho com cada jogador, com o Enzo, com qualquer um do elenco quando se trata de assuntos como esse, ficam entre nós. O vestiário é sagrado. Deixei bem claro ontem o que penso dele como pessoa. Ele é um cara de primeira, de primeira. Mas, ao mesmo tempo, quero que agora nos concentremos no futebol e alcancemos o que queremos alcançar nesta temporada.”
Construindo um relacionamento nos bastidores
Rosenior fez questão de enfatizar que a relação entre o técnico e o jogador continua sólida, independentemente das percepções externas. O técnico do Chelsea revelou que passou algum tempo com o campeão da Copa do Mundo no dia da partida para garantir que ambos estivessem em sintonia de cara para uma sequência crucial de jogos.
“No momento certo, que não é agora, depois de tudo o que passamos, tenho certeza de que a conversa acontecerá sobre o que foi dito entre mim e o Enzo. O Enzo e eu estamos em uma situação muito boa. Eu o vi hoje, tive uma conversa muito boa com ele a sós, e as coisas não são o que as pessoas talvez pensem que sejam”, acrescentou Rosenior.
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Lesão é um duro golpe para Jamie Gittens
Embora o clima fosse bastante positivo após a goleada de sete a zero sobre o Port Vale, Rosenior deu uma notícia preocupante sobre Jamie Gittens. O jovem ponta ficou de fora da partida após sofrer mais um contratempo nos treinos, o que lançou uma sombra sobre a preparação do clube para a próxima viagem a Wembley.
“Infelizmente, Jamie, no treino de ontem, sofreu o que parece ser uma lesão no tendão da coxa novamente”, confirmou Rosenior. “Precisamos fazer um exame para ter certeza. É uma pena para ele, acho que é a terceira vez que isso acontece. Precisamos ajudá-lo e garantir que ele esteja bem. Não posso dar um prazo para isso no momento.”