Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
GFX Rosenior FernandezGetty/GOAL
Ahmed Refaat

Traduzido por

Liam Rosenior está pronto para “seguir em frente” com Enzo Fernández, já que o técnico do Chelsea elogia o meio-campista apesar da suspensão

E. Fernandez
L. Rosenior
Chelsea x Port Vale
Chelsea
Port Vale
Copa da Inglaterra

Apesar do alvoroço em torno dos recentes problemas disciplinares de Enzo Fernández e dos comentários contundentes do agente do jogador, o técnico do Chelsea, Liam Rosenior, adotou um tom conciliador. O meio-campista argentino foi visto em Stamford Bridge torcendo por seus companheiros de equipe durante a vitória contundente sobre o Port Vale pela FA Cup, um gesto que não passou despercebido pelo seu treinador.

  • Fernández suspenso após comentários sobre transferência

    O Chelsea sofreu um revés significativo com a ausência de Enzo Fernández nesta fase crucial da temporada. O meio-campista de 25 anos recebeu uma suspensão de duas partidas imposta pelo clube, o que o deixará de fora da vitória esmagadora por 7 a 0 sobre o Port Vale pela FA Cup, bem como de um confronto decisivo da Premier League contra o Manchester City.

    O técnico Rosenior confirmou que a decisão foi tomada após uma reunião interna, explicando que o vice-capitão havia “ultrapassado os limites” com seus comentários recentes.

    A medida disciplinar segue-se a uma entrevista franca no YouTube, na qual o jogador contratado por 107 milhões de libras pareceu dar a entender suas ambições de longo prazo. Falando sobre seu futuro, Fernández admitiu seu desejo de morar na Espanha, destacando sua admiração por Madri e observando que se sentiria mais à vontade falando espanhol, apesar de se comunicar em inglês.

    • Publicidade
  • enzo-fernandez(C)Getty Images

    Abordando a situação de Enzo Fernández

    Quando questionado sobre a alegação do agente de que a punição imposta ao jogador foi injusta, Rosenior manteve-se firme em manter os assuntos internos em sigilo. “Essa é a opinião dele. Não tenho nada a dizer sobre a opinião de outra pessoa. O Enzo sabe o que penso dele e foi ótimo vê-lo aqui hoje para apoiar os jogadores. Vamos seguir em frente e garantir que tenhamos um excelente final de temporada”, explicou o técnico do Chelsea.

    Ele continuou: “Eu disse ontem que as conversas que tenho com cada jogador, com o Enzo, com qualquer um do elenco quando se trata de assuntos como esse, ficam entre nós. O vestiário é sagrado. Deixei bem claro ontem o que penso dele como pessoa. Ele é um cara de primeira, de primeira. Mas, ao mesmo tempo, quero que agora nos concentremos no futebol e alcancemos o que queremos alcançar nesta temporada.”



  • Construindo um relacionamento nos bastidores

    Rosenior fez questão de enfatizar que a relação entre o técnico e o jogador continua sólida, independentemente das percepções externas. O técnico do Chelsea revelou que passou algum tempo com o campeão da Copa do Mundo no dia da partida para garantir que ambos estivessem em sintonia de cara para uma sequência crucial de jogos.

    “No momento certo, que não é agora, depois de tudo o que passamos, tenho certeza de que a conversa acontecerá sobre o que foi dito entre mim e o Enzo. O Enzo e eu estamos em uma situação muito boa. Eu o vi hoje, tive uma conversa muito boa com ele a sós, e as coisas não são o que as pessoas talvez pensem que sejam”, acrescentou Rosenior.

  • Chelsea v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lesão é um duro golpe para Jamie Gittens

    Embora o clima fosse bastante positivo após a goleada de sete a zero sobre o Port Vale, Rosenior deu uma notícia preocupante sobre Jamie Gittens. O jovem ponta ficou de fora da partida após sofrer mais um contratempo nos treinos, o que lançou uma sombra sobre a preparação do clube para a próxima viagem a Wembley.

    “Infelizmente, Jamie, no treino de ontem, sofreu o que parece ser uma lesão no tendão da coxa novamente”, confirmou Rosenior. “Precisamos fazer um exame para ter certeza. É uma pena para ele, acho que é a terceira vez que isso acontece. Precisamos ajudá-lo e garantir que ele esteja bem. Não posso dar um prazo para isso no momento.”

League One
Port Vale crest
Port Vale
PVL
Rotherham crest
Rotherham
ROT
Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester City crest
Manchester City
MCI