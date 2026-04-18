AFP
Traduzido por
Liam Rosenior está confiante de que o Chelsea pode vencer SEIS jogos consecutivos para garantir o retorno à Liga dos Campeões
O caminho para a classificação para a Liga dos Campeões
Apesar de estar quatro pontos atrás do Liverpool na disputa por uma vaga entre os cinco primeiros, Rosenior continua convicto de que o Chelsea ainda pode alcançar seu principal objetivo: voltar à competição de elite da Europa. Os Blues encontram-se sob forte pressão após uma sequência irregular de resultados, mas o técnico acredita que a qualidade do elenco é suficiente para garantir um final de temporada perfeito.
Quando questionado diretamente se sua equipe poderia vencer seis jogos em seis, Rosenior mostrou-se otimista quanto às perspectivas. “Essa é a grande vantagem da qualidade que temos nesta equipe – somos capazes”, disse Rosenior. “Mas ser capaz é uma coisa. Ir lá e fazer acontecer é outra. O tempo está se esgotando. Precisamos garantir que cada desempenho seja o mais perfeito possível em todos os aspectos do jogo, sabendo que, se fizermos isso, temos o potencial para vencer todos os jogos daqui até o final da temporada.”
- Getty Images Sport
Canalizando o espírito das lendas
Para alcançar esse objetivo ambicioso, Rosenior pediu uma mudança de mentalidade dentro do vestiário. Ele destacou figuras lendárias do clube, como John Terry, Frank Lampard e Didier Drogba, como modelos da atitude necessária para ter sucesso em Stamford Bridge, exortando seu atual elenco de estrelas a colocar o coletivo acima do prestígio individual. Ao falar sobre os padrões estabelecidos pelos grandes nomes do passado, ele acrescentou: “Quando você vê a ausência de ego nesta equipe quando ela estava no auge, com John (Terry), com Frank (Lampard), com Didier (Drogba), eles eram uma equipe. Não era uma equipe de egos. Era uma equipe de grandes personalidades que lutavam pela camisa. É isso que precisamos mostrar agora.”
Ignorando o barulho lá fora
Apesar da pressão crescente da torcida e do escrutínio sobre suas decisões táticas, Rosenior permanece firme em sua crença no projeto de longo prazo do Chelsea. O inglês, que chegou do Estrasburgo em janeiro, insiste que está preparado para lidar com as intensas expectativas que acompanham o cargo de técnico de um dos maiores clubes do mundo. Respondendo a perguntas sobre seu futuro e às críticas vindas das arquibancadas, Rosenior afirmou: “Fui questionado três minutos depois de chegar a este clube, quanto mais três meses. É por isso que estou aqui. O barulho? Se eu não conseguisse lidar com o barulho, não estaria sentado nesta cadeira. Estou ciente. Está tudo bem. Estou confiante na nossa capacidade como clube de futebol. Estou confiante no projeto. Estou confiante por saber o que queremos fazer no futuro. Estou confiante neste trabalho.”
- Getty Images Sport
Lidando com protestos da torcida e distrações
A preparação para o jogo contra o Manchester United ficou ainda mais complicada devido às marchas de protesto planejadas pelos torcedores do Chelsea. Embora reconheça as frustrações da torcida, Rosenior continua focado em questões internas, valendo-se de suas experiências anteriores na França para orientar sua abordagem diante da agitação. “Em termos de como isso me afeta ou afeta a equipe, tenho que me concentrar no que posso controlar. É tudo o que posso fazer”, explicou ele. “Em Estrasburgo, tivemos protestos de torcedores, e eu entendi o ponto de vista e a perspectiva deles; o que queríamos fazer era mostrar a eles que damos tudo em campo por esse clube.”