Liam Rosenior está confiante de que o Chelsea pode vencer SEIS jogos consecutivos para garantir o retorno à Liga dos Campeões

Apesar de estar quatro pontos atrás do Liverpool na disputa por uma vaga entre os cinco primeiros, Rosenior continua convicto de que o Chelsea ainda pode alcançar seu principal objetivo: voltar à competição de elite da Europa. Os Blues encontram-se sob forte pressão após uma sequência irregular de resultados, mas o técnico acredita que a qualidade do elenco é suficiente para garantir um final de temporada perfeito.

Quando questionado diretamente se sua equipe poderia vencer seis jogos em seis, Rosenior mostrou-se otimista quanto às perspectivas. “Essa é a grande vantagem da qualidade que temos nesta equipe – somos capazes”, disse Rosenior. “Mas ser capaz é uma coisa. Ir lá e fazer acontecer é outra. O tempo está se esgotando. Precisamos garantir que cada desempenho seja o mais perfeito possível em todos os aspectos do jogo, sabendo que, se fizermos isso, temos o potencial para vencer todos os jogos daqui até o final da temporada.”