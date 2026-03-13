Liam Rosenior elogia Reece James como o “melhor do mundo”, enquanto o capitão do Chelsea assina um novo contrato de longo prazo

Além das habilidades técnicas, Rosenior destacou o caráter de James como sua característica mais impressionante. “O que mais me impressiona é a humildade dele e a pessoa que ele é. Dá para perceber por que ele teve a carreira que teve... Enquanto eu estiver aqui, ele será o meu líder”, afirmou o técnico. Refletindo sobre a relação de trabalho entre eles, Rosenior acrescentou: “Foram dois meses e meio realmente muito bons com ele. Espero que ele tenha uma carreira de muito sucesso neste clube.”