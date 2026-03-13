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Liam Rosenior elogia Reece James como o “melhor do mundo”, enquanto o capitão do Chelsea assina um novo contrato de longo prazo
De jovem promessa da base a possível ícone
O técnico Rosenior expressou sua satisfação com a notícia em uma coletiva de imprensa ao lado de James, antes do confronto do Chelsea contra o Newcastle pela Premier League no sábado. Tendo ingressado na base do Blues aos seis anos de idade, James subiu nas categorias de base até se tornar um verdadeiro ícone. Ele já disputou mais de 200 partidas, conquistou cinco troféus importantes — incluindo a Liga dos Campeões de 2021 e duas Copas do Mundo de Clubes — e atuou como capitão da equipe em mais de 50 ocasiões.
- AFP
A avaliação elogiosa de Rosenior
Ao falar na coletiva pré-jogo, Rosenior elogiou muito o seu capitão. “Não consigo parar de sorrir porque conseguimos contratar o melhor jogador do futebol mundial na sua posição”, disse ele. “Ele teve muitas oportunidades de deixar este magnífico clube, e o bom é que ele vem da base desde muito jovem e acredita e confia no que estamos fazendo aqui. Tivemos muitas conversas sobre isso. Para ele assinar um contrato e depositar sua confiança em nós é um passo gigantesco.”
O que faz do James um jogador de nível mundial?
Quando questionado sobre sua afirmação ousada, o técnico do Chelsea sugeriu que o desempenho do lateral fala por si só. Rosenior riu e respondeu: “Preciso explicar isso depois de você ter visto ele jogar?” Ele detalhou as qualidades que diferenciam o capitão: “Ele é excelente... Pode atuar em várias posições, tem habilidade técnica, sabe marcar gols, defende bem, tem grande capacidade física e compreensão tática.”
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Um líder para o futuro
Além das habilidades técnicas, Rosenior destacou o caráter de James como sua característica mais impressionante. “O que mais me impressiona é a humildade dele e a pessoa que ele é. Dá para perceber por que ele teve a carreira que teve... Enquanto eu estiver aqui, ele será o meu líder”, afirmou o técnico. Refletindo sobre a relação de trabalho entre eles, Rosenior acrescentou: “Foram dois meses e meio realmente muito bons com ele. Espero que ele tenha uma carreira de muito sucesso neste clube.”
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