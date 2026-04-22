Liam Rosenior DEMITIDO! O Blues demite o técnico principal em meio a uma sequência de maus resultados, com a derrota para o Brighton sendo a gota d’água

Em comunicado divulgado na quarta-feira, o Chelsea declarou: “O Chelsea Football Club rescindiu hoje o contrato com o técnico Liam Rosenior. Em nome de todos no Chelsea FC, gostaríamos de deixar registrado nosso agradecimento a Liam e sua comissão técnica por todos os esforços durante o tempo em que estiveram no clube. Liam sempre agiu com a mais alta integridade e profissionalismo desde sua nomeação no meio da temporada.

“Esta não foi uma decisão que o clube tomou levianamente; no entanto, os resultados e desempenhos recentes ficaram abaixo dos padrões necessários, com ainda muito em jogo nesta temporada. Todos no Chelsea FC desejam a Liam todo o sucesso no futuro. Calum McFarlane assumirá o comando da equipe como técnico interino até o final da temporada, com o apoio da atual comissão técnica do clube, enquanto nos esforçamos para garantir a classificação para as competições europeias e avançar na FA Cup. Enquanto o clube trabalha para trazer estabilidade ao cargo de técnico, realizaremos um processo de autoavaliação para fazer a contratação certa a longo prazo.”