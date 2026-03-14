O principal tema de discussão após a derrota por 1 a 0 foi o árbitro Paul Tierney, que parecia estar sempre ao redor dos jogadores do Chelsea. Rosenior não hesitou em defender a atitude de seus jogadores, questionando a concentração do árbitro durante a partida, especialmente no que diz respeito ao pênalti marcado contra o time da casa.

“Estou decepcionado”, disse o técnico do Blues. “Há mais foco e ênfase nas coisas que não importam. Vou deixar isso bem claro. Quero proteger meus jogadores. Tenho respeito pelo jogo. Meus jogadores tomaram a decisão de que queriam ficar ao redor da bola, para respeitar a bola e mostrar união e liderança. Essa não foi minha decisão. Foi uma decisão entre o grupo de liderança e a equipe.”

Ele acrescentou: “Meus jogadores decidiram que queriam se reunir em torno da bola para mostrar união; não foi uma decisão minha. Não há nada de desrespeitoso nisso. Se Paul tivesse se concentrado mais em seu trabalho, que é fazer a diferença certa, teríamos tido um pênalti hoje. Vamos nos concentrar nas coisas que são importantes.

“Vou ser honesto: não falei com o Paul hoje nem com seus assistentes, mas vou falar com a PGMOL e com os árbitros para tentar entender por que isso aconteceu hoje. Foi-nos dito, no livro de regras, que se trata de uma questão de timing. Só quero encontrar uma solução para isso. Estamos falando de algo que não chega nem perto de ser tão importante quanto o que aconteceu.”