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Liam Rosenior, "decepcionado", "vai conversar com a PGMOL" sobre o estranho momento em que o árbitro acabou entrando no círculo do Chelsea antes do pontapé inicial contra o Newcastle
Frustração com a interferência da arbitragem
O principal tema de discussão após a derrota por 1 a 0 foi o árbitro Paul Tierney, que parecia estar sempre ao redor dos jogadores do Chelsea. Rosenior não hesitou em defender a atitude de seus jogadores, questionando a concentração do árbitro durante a partida, especialmente no que diz respeito ao pênalti marcado contra o time da casa.
“Estou decepcionado”, disse o técnico do Blues. “Há mais foco e ênfase nas coisas que não importam. Vou deixar isso bem claro. Quero proteger meus jogadores. Tenho respeito pelo jogo. Meus jogadores tomaram a decisão de que queriam ficar ao redor da bola, para respeitar a bola e mostrar união e liderança. Essa não foi minha decisão. Foi uma decisão entre o grupo de liderança e a equipe.”
Ele acrescentou: “Meus jogadores decidiram que queriam se reunir em torno da bola para mostrar união; não foi uma decisão minha. Não há nada de desrespeitoso nisso. Se Paul tivesse se concentrado mais em seu trabalho, que é fazer a diferença certa, teríamos tido um pênalti hoje. Vamos nos concentrar nas coisas que são importantes.
“Vou ser honesto: não falei com o Paul hoje nem com seus assistentes, mas vou falar com a PGMOL e com os árbitros para tentar entender por que isso aconteceu hoje. Foi-nos dito, no livro de regras, que se trata de uma questão de timing. Só quero encontrar uma solução para isso. Estamos falando de algo que não chega nem perto de ser tão importante quanto o que aconteceu.”
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O Newcastle, com uma atuação impecável, aproveita os erros do Chelsea
Em campo, o gol marcado por Anthony Gordon logo no início foi suficiente para decidir o resultado. Rosenior lamentou o erro tático que levou ao gol, sugerindo que sua equipe ainda está se adaptando a um sistema de pressão de alto risco e alta recompensa, que pode ser punido por adversários precisos como os Magpies.
“Parece que cada erro que cometemos acaba no fundo da rede. Nos primeiros 15 a 20 minutos, tivemos chances. O gol deu energia ao Newcastle. Faltou-nos um pouco de frescor mental no terço final do campo e, em segundo lugar, precisamos garantir que, se não vamos marcar, o outro time também não marque. É decepcionante não termos mantido o gol invicto, já que eles não criaram muitas oportunidades.”
A derrota provocou uma reação negativa da torcida de Stamford Bridge, que vaiou o time em vários momentos. Apesar do resultado, Rosenior fez questão de colocar a fase atual em perspectiva: “Desde que estou com o grupo, estamos em terceiro lugar no campeonato. Às vezes parece que não é o caso. No último jogo da liga que disputamos, perdemos por 4 a 1 para o Aston Villa.”
Escalação e preocupações com lesões
O Chelsea não contou com vários jogadores importantes para o confronto, incluindo o goleiro Filip Jorgensen e o ponta Pedro Neto. Rosenior deu uma atualização sobre a condição física do elenco, observando que contratempos de última hora nos treinos atrapalharam a preparação para o jogo contra o Newcastle.
“Filip sentiu uma dor na virilha durante o treino de ontem, mas esperamos que ele volte logo. É difícil lidar com as lesões no setor ofensivo. Jamie deveria voltar ao banco, mas sentiu uma dor no tendão da coxa no final do treino de ontem. Estevao está fora. Estávamos meio que nos preparando para [a suspensão de Neto], pois sabíamos que haveria uma audiência. Isso nos custou a presença de Pedro em campo hoje, que poderia ter feito uma enorme diferença.”
Sobre a ausência do jovem Josh Acheampong, Rosenior esclareceu que foi uma escolha puramente tática, e não um sinal da situação do jogador no clube a longo prazo. “Josh Acheampong, foi apenas uma decisão que tomei hoje. Ele não está fora dos meus planos de forma alguma”, acrescentou o técnico.
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Um golpe nas ambições de ficar entre os quatro primeiros
A derrota representa um revés significativo para o Blues, que busca garantir o retorno à principal competição europeia. Embora continuem bem colocados na tabela, a irregularidade demonstrada nas últimas semanas permitiu que os rivais diminuíssem a diferença, aumentando a pressão sobre Rosenior para encontrar soluções imediatas.
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