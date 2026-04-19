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Liam Rosenior dá uma “resposta sincera” à pergunta sobre sua demissão do Chelsea, já que a falha na classificação para a Liga dos Campeões pode levar o clube a procurar um novo técnico
A incerteza paira sobre Stamford Bridge
A derrota por uma diferença mínima em Stamford Bridge deixou o Chelsea 10 pontos atrás dos Red Devils e, talvez mais importante ainda, quatro pontos atrás do Liverpool, que ocupa a quinta colocação. Com a disputa pelas vagas europeias chegando ao seu clímax, a incapacidade de marcar gols tornou-se um problema gritante para a equipe de Rosenior, que não consegue marcar há quatro partidas consecutivas — sua pior sequência desde 1912. Quando questionado sobre as possíveis consequências de ficar de fora da Liga dos Campeões, Rosenior não escondeu a gravidade da situação. “A resposta honesta é que não sei”, disse Rosenior na coletiva de imprensa pós-jogo. “A resposta honesta é que ainda estamos lutando e vamos lidar com essa situação no final da temporada, seja qual for o resultado.”
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Um grande desafio para os Blues
Com apenas cinco partidas restantes no calendário da Premier League, o destino do Chelsea já não está inteiramente em suas próprias mãos. O time precisa que o Liverpool e o Aston Villa tropecem de forma significativa para diminuir a diferença, enquanto, ao mesmo tempo, precisa ficar atento ao grupo de perseguidores, que inclui Brentford, Bournemouth e Brighton. Apesar das estatísticas sombrias e da pressão crescente sobre seu cargo, Rosenior continua convicto de que uma recuperação no final da temporada é possível. “Isso nos coloca uma montanha para escalar”, acrescentou ele. “Não é insuperável. Temos que ir a Brighton com a ideia de que precisamos vencer esse jogo e dar o pontapé inicial no restante da nossa temporada.”
Aviso sobre a transferência de Cole Palmer
A incerteza na comissão técnica reflete-se nas preocupações quanto à composição do elenco caso a equipe não consiga a classificação. O craque Cole Palmer abordou recentemente seu futuro em uma entrevista ao The Guardian, enfatizando que, embora esteja comprometido com o projeto, a Liga dos Campeões é fundamental para a estratégia de contratações do clube.
“Não tenho planos de sair do Chelsea. Ainda temos muito pelo que lutar”, disse Palmer. “Temos a semifinal da FA Cup [contra o Leeds] e, se terminarmos em uma vaga na Liga dos Campeões, isso nos coloca em uma boa posição para contratar os jogadores de que precisamos. Conversamos com os proprietários e eles estão confiantes nos jogadores que vão conseguir.”
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A pressão aumenta sobre Rosenior antes do confronto contra o Brighton
A diretoria do Stamford Bridge tem sido paciente com Rosenior, mas a tradicional exigência de resultados no Chelsea significa que “não saber” quais serão as consequências pode levar em breve a uma decisão definitiva. Isso ainda está para se ver nos próximos dias, mas o resultado da partida contra seu ex-clube, o Brighton, é agora ainda mais crucial. O confronto parece ser uma encruzilhada decisiva para o projeto.