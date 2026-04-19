Liam Rosenior dá uma “resposta sincera” à pergunta sobre sua demissão do Chelsea, já que a falha na classificação para a Liga dos Campeões pode levar o clube a procurar um novo técnico

A incerteza na comissão técnica reflete-se nas preocupações quanto à composição do elenco caso a equipe não consiga a classificação. O craque Cole Palmer abordou recentemente seu futuro em uma entrevista ao The Guardian, enfatizando que, embora esteja comprometido com o projeto, a Liga dos Campeões é fundamental para a estratégia de contratações do clube.

“Não tenho planos de sair do Chelsea. Ainda temos muito pelo que lutar”, disse Palmer. “Temos a semifinal da FA Cup [contra o Leeds] e, se terminarmos em uma vaga na Liga dos Campeões, isso nos coloca em uma boa posição para contratar os jogadores de que precisamos. Conversamos com os proprietários e eles estão confiantes nos jogadores que vão conseguir.”