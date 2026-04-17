Liam Rosenior dá as boas-vindas ao “fantástico” Enzo Fernández, que volta ao elenco do Chelsea para o confronto contra o Manchester United

O Chelsea recebeu um grande impulso antes do confronto decisivo contra o United, depois que Rosenior confirmou que Fernández está de volta ao elenco. O campeão da Copa do Mundo ficou de fora da recente vitória do clube na FA Cup contra o Port Vale e da partida anterior do campeonato contra o Manchester City, devido a uma suspensão interna por comentários feitos sobre uma possível transferência para o Real Madrid, mas agora ele se juntou novamente ao grupo principal.

Em entrevista coletiva pré-jogo, o técnico explicou: “Enzo está com o grupo e tem treinado muito, muito bem. Portanto, tudo segue como de costume em termos de escalação para a partida. Enzo voltou ao grupo esta semana, e o grupo tem estado fantástico. Em termos de treino e dedicação aos treinos, Enzo também tem estado fantástico.”