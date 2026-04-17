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Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Liam Rosenior dá as boas-vindas ao “fantástico” Enzo Fernández, que volta ao elenco do Chelsea para o confronto contra o Manchester United

Chelsea
E. Fernandez
L. Rosenior
Chelsea x Manchester United
Premier League

O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, confirmou que Enzo Fernández está pronto para voltar a campo no confronto decisivo da Premier League deste fim de semana contra o Manchester United. A disponibilidade do meio-campista argentino representa um grande impulso para os Blues, que buscam retomar a luta pela classificação para a Liga dos Campeões e se recuperar dos resultados decepcionantes dos últimos jogos.

  • Fernández volta ao elenco principal

    O Chelsea recebeu um grande impulso antes do confronto decisivo contra o United, depois que Rosenior confirmou que Fernández está de volta ao elenco. O campeão da Copa do Mundo ficou de fora da recente vitória do clube na FA Cup contra o Port Vale e da partida anterior do campeonato contra o Manchester City, devido a uma suspensão interna por comentários feitos sobre uma possível transferência para o Real Madrid, mas agora ele se juntou novamente ao grupo principal.

    Em entrevista coletiva pré-jogo, o técnico explicou: “Enzo está com o grupo e tem treinado muito, muito bem. Portanto, tudo segue como de costume em termos de escalação para a partida. Enzo voltou ao grupo esta semana, e o grupo tem estado fantástico. Em termos de treino e dedicação aos treinos, Enzo também tem estado fantástico.”

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  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images News

    Colwill está prestes a retornar após lesão no ligamento cruzado anterior

    Além das notícias positivas sobre o meio-campista, Rosenior deu uma atualização animadora sobre Levi Colwill. O zagueiro de 23 anos ficou fora de ação durante toda a temporada até agora devido a uma grave lesão nos ligamentos do joelho sofrida durante a pré-temporada. Ele dará o próximo passo em sua recuperação ao jogar pela equipe sub-21 em um amistoso a portas fechadas no sábado.

    “Espero [que vejamos o Levi antes do fim da temporada], pois ele é um jogador excepcional e um líder no vestiário”, continuou Rosenior. “O Levi vai jogar alguns minutos com os sub-21 amanhã, o que é fantástico para ele. Quando se tem uma lesão de longa duração, da gravidade da lesão do Levi, é necessário um longo período de reabilitação. Quero ter certeza de que ele está 100% em termos de preparação física antes de considerá-lo para o time principal. O jogo não foi organizado especialmente para ele, mas é algo que achamos certo para ele neste momento.”

  • Os dilemas na escolha da defesa continuam

    Rosenior também falou sobre a situação dos zagueiros lesionados Trevoh Chalobah e Reece James.

    “Trevoh treinou hoje. Não foi um treino completo; foi um treino adaptado. Vamos tomar uma decisão sobre ele, mas ele está muito, muito perto. Reece ainda está um pouco mais longe”, observou o técnico.

  • FBL-ENG-FACUP-CHELSEA-PORT VALEAFP

    Partidas decisivas pela frente para o Chelsea

    O Chelsea enfrenta um período decisivo em sua campanha nacional. Depois de receber o United no sábado, a equipe viaja para enfrentar o Brighton antes da importante semifinal da FA Cup contra o Leeds.

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