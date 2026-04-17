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Liam Rosenior dá as boas-vindas ao “fantástico” Enzo Fernández, que volta ao elenco do Chelsea para o confronto contra o Manchester United
Fernández volta ao elenco principal
O Chelsea recebeu um grande impulso antes do confronto decisivo contra o United, depois que Rosenior confirmou que Fernández está de volta ao elenco. O campeão da Copa do Mundo ficou de fora da recente vitória do clube na FA Cup contra o Port Vale e da partida anterior do campeonato contra o Manchester City, devido a uma suspensão interna por comentários feitos sobre uma possível transferência para o Real Madrid, mas agora ele se juntou novamente ao grupo principal.
Em entrevista coletiva pré-jogo, o técnico explicou: “Enzo está com o grupo e tem treinado muito, muito bem. Portanto, tudo segue como de costume em termos de escalação para a partida. Enzo voltou ao grupo esta semana, e o grupo tem estado fantástico. Em termos de treino e dedicação aos treinos, Enzo também tem estado fantástico.”
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Colwill está prestes a retornar após lesão no ligamento cruzado anterior
Além das notícias positivas sobre o meio-campista, Rosenior deu uma atualização animadora sobre Levi Colwill. O zagueiro de 23 anos ficou fora de ação durante toda a temporada até agora devido a uma grave lesão nos ligamentos do joelho sofrida durante a pré-temporada. Ele dará o próximo passo em sua recuperação ao jogar pela equipe sub-21 em um amistoso a portas fechadas no sábado.
“Espero [que vejamos o Levi antes do fim da temporada], pois ele é um jogador excepcional e um líder no vestiário”, continuou Rosenior. “O Levi vai jogar alguns minutos com os sub-21 amanhã, o que é fantástico para ele. Quando se tem uma lesão de longa duração, da gravidade da lesão do Levi, é necessário um longo período de reabilitação. Quero ter certeza de que ele está 100% em termos de preparação física antes de considerá-lo para o time principal. O jogo não foi organizado especialmente para ele, mas é algo que achamos certo para ele neste momento.”
Os dilemas na escolha da defesa continuam
Rosenior também falou sobre a situação dos zagueiros lesionados Trevoh Chalobah e Reece James.
“Trevoh treinou hoje. Não foi um treino completo; foi um treino adaptado. Vamos tomar uma decisão sobre ele, mas ele está muito, muito perto. Reece ainda está um pouco mais longe”, observou o técnico.
- AFP
Partidas decisivas pela frente para o Chelsea
O Chelsea enfrenta um período decisivo em sua campanha nacional. Depois de receber o United no sábado, a equipe viaja para enfrentar o Brighton antes da importante semifinal da FA Cup contra o Leeds.