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Liam Rosenior confirma reunião marcada com a PGMOL após um momento bizarro de conversa com o árbitro antes do jogo contra o Newcastle
Reunião bizarra gera polêmica
O clube londrino se viu no centro de uma polêmica incomum envolvendo a arbitragem após sua frustrante derrota por 1 a 0 no St James' Park. Antes mesmo do pontapé inicial, o time se reuniu para uma conversa pré-jogo que, surpreendentemente, parecia envolver o árbitro Paul Tierney. As cenas bizarras rapidamente se tornaram virais, gerando especulações generalizadas e intenso escrutínio da mídia sobre as intenções da equipe. O incidente ofuscou um fim de semana decepcionante na Premier League para os Blues, levando a crescentes questionamentos antes de sua partida crucial da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.
- Getty Images Sport
Reuniões agendadas com a PGMOL
O treinador principal tomou medidas proativas para lidar com as repercussões do fim de semana, confirmando que buscará esclarecimentos diretamente junto à comissão de arbitragem. Quando questionado se já havia conversado com eles, ele esclareceu suas intenções à imprensa. “Não, ainda não. Tenho uma reunião marcada para esta semana com eles pessoalmente, o que acho que seria melhor. O que eu quis dizer após o jogo não se referia à reunião de equipe. Tratava-se da minha perspectiva sobre certas decisões tomadas durante a partida. Seria ótimo encontrá-los e ter uma conversa aprofundada com eles.”
Minimizar o drama pré-jogo
Apesar do enorme alvoroço em torno da reunião pré-jogo, o técnico se apressou em minimizar o gesto, insistindo que se tratava simplesmente de uma demonstração de solidariedade da equipe. Ele rejeitou veementemente qualquer sugestão de intenção maliciosa em relação aos árbitros.
“Acho que, no que diz respeito ao círculo, a situação foi exagerada, para ser sincero”, acrescentou. “É uma coisinha insignificante entre muitas, muitas coisas sérias que precisamos resolver, como o jogo importantíssimo contra o PSG amanhã. Quanto ao círculo, os rapazes sempre quiseram mostrar união e coesão. Acho que eles vão continuar fazendo isso. O que não queremos é criar atritos ou atrair polêmica para nós mesmos. E vamos decidir onde faremos isso em campo amanhã.”
- AFP
Mudança de foco para a tarefa europeia
A equipe enfrenta um desafio gigantesco ao tentar reverter uma desvantagem de 5 a 2 contra o atual campeão europeu, o Paris Saint-Germain, nesta terça-feira. O técnico defendeu com firmeza sua abordagem tática quando questionado se a teria implementado de forma precipitada durante seu curto mandato. “Não, acho que, se você analisar a partida contra o PSG, os gols não tiveram nada a ver com a nossa pressão. Especialmente o gol mais importante para mim foi o terceiro. A partir daí, tudo se encaixou. Acho que a pressão que exercemos contra o PSG e em outros jogos nos deu a base para nossas atuações. Quanto mais tempo você tiver para trabalhar nisso, melhor ficará. Já foi dito antes, acho que são 17 jogos em 10 semanas. Há muitos jogos para disputar e pouco tempo para treinar.”
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