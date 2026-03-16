Liam Rosenior confirma reunião marcada com a PGMOL após um momento bizarro de conversa com o árbitro antes do jogo contra o Newcastle

Apesar do enorme alvoroço em torno da reunião pré-jogo, o técnico se apressou em minimizar o gesto, insistindo que se tratava simplesmente de uma demonstração de solidariedade da equipe. Ele rejeitou veementemente qualquer sugestão de intenção maliciosa em relação aos árbitros.

“Acho que, no que diz respeito ao círculo, a situação foi exagerada, para ser sincero”, acrescentou. “É uma coisinha insignificante entre muitas, muitas coisas sérias que precisamos resolver, como o jogo importantíssimo contra o PSG amanhã. Quanto ao círculo, os rapazes sempre quiseram mostrar união e coesão. Acho que eles vão continuar fazendo isso. O que não queremos é criar atritos ou atrair polêmica para nós mesmos. E vamos decidir onde faremos isso em campo amanhã.”