AFP
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Liam Rosenior assume a responsabilidade pelos erros do Chelsea e admite que os jogadores estão desanimados após a derrota para o Everton
Sánchez comete mais um erro grave na derrota do Chelsea para o Everton
O Chelsea perdeu novamente no sábado, em uma partida em que Robert Sanchez cometeu mais um erro grave, dando de presente a Beto seu segundo gol no jogo. Iliman Ndiaye, então, selou a merecida vitória com um belo chute, o que deixa os Toffees agora a apenas dois pontos do Chelsea na tabela da Premier League. Rosenior defendeu seu goleiro após a partida, dizendo à Sky Sports: “Acho que é muito difícil, logo após o jogo, falar sobre o desempenho individual de alguém. Rob é um goleiro de ponta e goleiros têm dias assim. Pickford fez uma defesa de classe mundial para manter o placar em 1 a 0. Para mim, não é hora de falar, é hora de eu e minha comissão técnica analisarmos. Os jogadores vão se juntar às respectivas seleções e, quando voltarmos, teremos algumas semanas livres para trabalhar com os jogadores pela primeira vez.”
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Rosenior assume a responsabilidade pela nova derrota do Chelsea
Questionado sobre os erros defensivos do Chelsea durante a partida, Rosenior acrescentou: “Sim, a responsabilidade recai 100% sobre mim. Jogamos de uma maneira diferente, recuamos um pouco mais a equipe hoje, em um esquema 4-4-2. Achei que estávamos confortáveis na partida.
“No primeiro gol que levamos, estávamos no nosso melhor momento, e a diferença, mais uma vez, foi que eles foram precisos nas duas áreas. O terceiro gol de Ndiaye foi uma finalização fantástica. Tivemos chances, especialmente no primeiro tempo, mas se você não aproveita, acaba perdendo os jogos.”
“Sim, os gols dão energia, e no momento estamos regalando gols. Regalamos dois gols ruins. Começamos nervosos e, nos primeiros 10, 15 minutos, cometemos alguns erros bobos, depois entramos no jogo, e isso parece estar acontecendo toda semana.
“O que isso faz é que a torcida dá energia ao adversário e, então, a confiança deles aumenta. No final, o Everton mereceu a vitória e isso é algo que precisamos melhorar muito rapidamente.”
O Chelsea vai se classificar para a Liga dos Campeões?
O resultado deixa o Chelsea fora das vagas da Liga dos Campeões, na sexta posição da Premier League, mas Rosenior está confiante de que a equipe pode garantir a classificação para a competição da próxima temporada. Ele acrescentou: “Estamos a um ponto da Liga dos Campeões. Estou conhecendo melhor este clube; tem havido muito barulho, barulho negativo, e com razão, sobre nosso desempenho na semana passada. Jogamos 10 partidas no campeonato juntos como grupo e temos 17 pontos. Acho que estamos em quarto lugar desde que assumi o cargo. Esqueçam o barulho, temos que manter a calma e a compostura. A pausa para os jogos internacionais provavelmente veio em boa hora para recomeçarmos e buscarmos uma sequência de resultados realmente boa.”
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O que vem a seguir para o Chelsea?
A única chance do Chelsea de conquistar um título nesta temporada está agora na FA Cup, com os Blues prestes a enfrentar o Port Vale, da League One, nas quartas de final da competição após a pausa para os jogos internacionais.
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