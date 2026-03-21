Liam Rosenior assume a responsabilidade pelos erros do Chelsea e admite que os jogadores estão desanimados após a derrota para o Everton

Questionado sobre os erros defensivos do Chelsea durante a partida, Rosenior acrescentou: “Sim, a responsabilidade recai 100% sobre mim. Jogamos de uma maneira diferente, recuamos um pouco mais a equipe hoje, em um esquema 4-4-2. Achei que estávamos confortáveis na partida.

“No primeiro gol que levamos, estávamos no nosso melhor momento, e a diferença, mais uma vez, foi que eles foram precisos nas duas áreas. O terceiro gol de Ndiaye foi uma finalização fantástica. Tivemos chances, especialmente no primeiro tempo, mas se você não aproveita, acaba perdendo os jogos.”

“Sim, os gols dão energia, e no momento estamos regalando gols. Regalamos dois gols ruins. Começamos nervosos e, nos primeiros 10, 15 minutos, cometemos alguns erros bobos, depois entramos no jogo, e isso parece estar acontecendo toda semana.

“O que isso faz é que a torcida dá energia ao adversário e, então, a confiança deles aumenta. No final, o Everton mereceu a vitória e isso é algo que precisamos melhorar muito rapidamente.”