Liam Rosenior aposta no jovem "impressionante" do Chelsea para continuar sua ascensão em meio à crise de lesões

Rosenior tem demonstrado abertamente sua admiração pelo zagueiro, destacando atributos técnicos e um nível de maturidade raros para um jogador de sua idade. O técnico de 41 anos acredita que a capacidade de Hato de manter a compostura em situações de alta pressão é o que realmente o diferencia dos demais jogadores.

“Ele conquistou minha confiança e a confiança da comissão técnica, e é um jogador muito, muito empolgante”, disse o técnico. “Durante o tempo em que trabalhei com ele, ele tem sido magnífico. Estou muito impressionado com ele. Seu temperamento, sua capacidade física. Tecnicamente, é uma alegria trabalhar com ele todos os dias. E sua idade é assustadora, pensando no quão bom ele pode vir a ser.”