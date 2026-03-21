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Liam Rosenior aposta no jovem "impressionante" do Chelsea para continuar sua ascensão em meio à crise de lesões
Surge uma oportunidade em Stamford Bridge
A temporada do Chelsea tem sido marcada por lesões persistentes, deixando o time com uma necessidade urgente de reforços defensivos. Essa lacuna no elenco acelerou a integração de jovens jogadores, com Hato emergindo como um dos principais candidatos a preencher essa vaga. Os departamentos médico e técnico do clube do oeste de Londres têm gerenciado cuidadosamente a carga de trabalho do jovem para garantir que ele seja capaz de suportar as exigências físicas da Premier League. Apesar da pressão, há um consenso interno crescente de que Hato está pronto para fazer a transição de jovem talentoso para opção sênior confiável.
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A opinião de Rosenior sobre um talento “assustador”
Rosenior tem demonstrado abertamente sua admiração pelo zagueiro, destacando atributos técnicos e um nível de maturidade raros para um jogador de sua idade. O técnico de 41 anos acredita que a capacidade de Hato de manter a compostura em situações de alta pressão é o que realmente o diferencia dos demais jogadores.
“Ele conquistou minha confiança e a confiança da comissão técnica, e é um jogador muito, muito empolgante”, disse o técnico. “Durante o tempo em que trabalhei com ele, ele tem sido magnífico. Estou muito impressionado com ele. Seu temperamento, sua capacidade física. Tecnicamente, é uma alegria trabalhar com ele todos os dias. E sua idade é assustadora, pensando no quão bom ele pode vir a ser.”
Admiração pelo treinador
O holandês também expressou sua admiração por Rosenior. Na estreia de Rosenior no Chelsea, Hato marcou o primeiro gol sob o comando do técnico na vitória por 5 a 1 sobre o Charlton Athletic pela FA Cup. Após a partida, o zagueiro disse: “Ele [Rosenior] tem sua própria maneira de jogar futebol e acho que é uma boa maneira, que combina conosco. Tivemos muitas reuniões com ele para tentar explicar como ele quer jogar, porque o tempo era curto, e acho que hoje mostramos o que ele queria.”
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O que vem a seguir para o Chelsea?
Nesta temporada, Hato disputou 27 partidas pelo Chelsea em todas as competições, marcando um gol e dando uma assistência. Depois de ter enfrentado dificuldades para conseguir tempo de jogo sob o comando de Enzo Maresca, o jogador de 20 anos vem conquistando cada vez mais a confiança de Rosenior. Ele espera estar no time titular quando os Blues enfrentarem o Everton fora de casa pela Premier League no sábado.
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