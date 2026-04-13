Liam Rosenior analisa os planos “detalhados” do Chelsea para o mercado de transferências de verão, ao destacar três pontos fracos do elenco

A próxima janela de transferências, que se abre em 15 de junho, apresenta desafios significativos, já que os compromissos da Copa do Mundo devem complicar as negociações para a contratação de vários jogadores internacionais. Além disso, o poder de compra do Chelsea continua dependendo da classificação para as competições europeias, a fim de flexibilizar as restrições do Regulamento de Lucros e Sustentabilidade (PSR) por meio do aumento da receita.

Refletindo sobre a clareza do clube em relação aos objetivos para o verão, Rosenior acrescentou: “São todas questões sobre as quais estamos em negociações, sabemos o que queremos melhorar e sabemos onde queremos melhorar no verão.”