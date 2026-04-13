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Liam Rosenior analisa os planos “detalhados” do Chelsea para o mercado de transferências de verão, ao destacar três pontos fracos do elenco
Corrigir as deficiências do elenco
A diretoria do Chelsea intensificou o planejamento de contratações após uma dura derrota por 3 a 0 em casa para o Manchester City, que expôs uma flagrante falta de vigor físico no elenco atual. Os Blues vêm passando por uma sequência desastrosa, tendo perdido quatro das últimas cinco partidas em todas as competições, enquanto a temporada ameaça desmoronar. Após a derrota para o City, o clube londrino sofreu, notavelmente, três ou mais gols em jogos consecutivos da Premier League pela primeira vez desde fevereiro de 2018, sob o comando de Antonio Conte.
- AFP
Identificação dos principais requisitos
Rosenior admitiu que as recentes reuniões internas se concentraram nos perfis específicos necessários para desenvolver a identidade da equipe, ao destacar três pontos fracos do elenco que devem ser melhorados imediatamente. Ao comentar sobre as discussões estratégicas em andamento em Stamford Bridge, o técnico de 41 anos afirmou: “Sim, mesmo na última semana, tivemos muitas conversas detalhadas sobre como precisamos nos posicionar a partir da janela de transferências de verão. Discutimos todos os diferentes aspectos do jogo — preparo físico, técnica, questões posicionais.”
Dificuldades financeiras e logísticas
A próxima janela de transferências, que se abre em 15 de junho, apresenta desafios significativos, já que os compromissos da Copa do Mundo devem complicar as negociações para a contratação de vários jogadores internacionais. Além disso, o poder de compra do Chelsea continua dependendo da classificação para as competições europeias, a fim de flexibilizar as restrições do Regulamento de Lucros e Sustentabilidade (PSR) por meio do aumento da receita.
Refletindo sobre a clareza do clube em relação aos objetivos para o verão, Rosenior acrescentou: “São todas questões sobre as quais estamos em negociações, sabemos o que queremos melhorar e sabemos onde queremos melhorar no verão.”
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Fase decisiva
O Chelsea ocupa atualmente a sexta posição, com 48 pontos, quatro pontos atrás do Liverpool na acirrada disputa pela última vaga na Liga dos Campeões. Rosenior precisa superar um calendário desafiador em abril, que inclui confrontos contra o Manchester United e o Brighton, antes da reta final da temporada em maio, que será decisiva contra Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham e Sunderland. Se não conseguir diminuir a diferença, o time pode ficar de fora da Liga dos Campeões, o que prejudicaria gravemente sua capacidade de executar os planos detalhados de transferências discutidos durante este período de crise.