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Liam Rosenior afirma que o erro de Mamadou Sarr no PSG irá beneficiar o zagueiro do Chelsea, enquanto o técnico destaca seu potencial
Noite difícil na Liga dos Campeões
Sarr recebeu uma grande demonstração de confiança na noite de terça-feira, ao fazer sua estreia na Liga dos Campeões na partida de volta das oitavas de final do Chelsea. Titular contra os atuais campeões europeus, o jogador da seleção do Senegal enfrentou o maior desafio sob as luzes de Stamford Bridge.
A ocasião revelou-se difícil para o jovem, cujo lapso de concentração no início permitiu que Khvicha Kvaratskhelia abrisse o placar para o PSG, levando o time francês a uma vitória por 8 a 2 no placar agregado. Aquele gol efetivamente acabou com as esperanças do Chelsea de uma reviravolta europeia, deixando o zagueiro sob os holofotes pelas razões erradas em um momento decisivo da temporada.
- AFP
Lições do nível de elite
Em declarações antes do retorno do Chelsea à Premier League, Rosenior enfatizou que esses contratempos são parte essencial da formação de um jogador jovem. Ele revelou que a reação de Sarr nos treinos tem sido perfeita, demonstrando a força mental necessária para jogar em um clube do porte do Chelsea.
“Trabalho com o Mamadou há quase dois anos e estou muito animado com a carreira dele – é por isso que ele está aqui”, disse Rosenior, conforme citado pelo site oficial do clube. “Mas, às vezes, é preciso passar por experiências negativas para melhorar. Ele vai voltar. Ele treinou muito bem [na quinta-feira] e é uma parte fundamental dos nossos planos daqui para frente.”
Olhando para o futuro
Apesar da dor da derrota para o PSG, Rosenior acredita que a experiência acabará por acelerar o desenvolvimento de Sarr. Ele insistiu que o jovem zagueiro central tem o temperamento necessário para superar o revés e usá-lo como motivação para atingir o nível esperado de um titular do Chelsea.
“Todos cometemos erros – eu incluído – e é preciso garantir que aprendemos com eles”, acrescentou o técnico. “A longo prazo, a dor pela qual ele passou o tornará um jogador ainda melhor. É nesse ponto que Mamadou se encontra na carreira. Se ele aprender com seus erros, sinceramente, é muito empolgante pensar no que ele pode se tornar como jogador.”
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E agora?
Sarr foi emprestado pelo Chelsea ao Estrasburgo no verão passado, mas o clube londrino decidiu chamá-lo de volta durante a janela de transferências de inverno. Ele disputou cinco partidas em todas as competições até agora e espera ter a chance de jogar quando o Chelsea enfrentar o Everton na Premier League no sábado.
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