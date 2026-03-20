Liam Rosenior afirma que o erro de Mamadou Sarr no PSG irá beneficiar o zagueiro do Chelsea, enquanto o técnico destaca seu potencial

Sarr recebeu uma grande demonstração de confiança na noite de terça-feira, ao fazer sua estreia na Liga dos Campeões na partida de volta das oitavas de final do Chelsea. Titular contra os atuais campeões europeus, o jogador da seleção do Senegal enfrentou o maior desafio sob as luzes de Stamford Bridge.

A ocasião revelou-se difícil para o jovem, cujo lapso de concentração no início permitiu que Khvicha Kvaratskhelia abrisse o placar para o PSG, levando o time francês a uma vitória por 8 a 2 no placar agregado. Aquele gol efetivamente acabou com as esperanças do Chelsea de uma reviravolta europeia, deixando o zagueiro sob os holofotes pelas razões erradas em um momento decisivo da temporada.