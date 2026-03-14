Liam Rosenior admite que uma “questão tática” foi a ruína do Chelsea, já que a “nova forma de pressionar” não conseguiu impedir o gol da vitória do Newcastle

O gol decisivo surgiu contra o ritmo do jogo, quando Joe Willock aproveitou uma falha na linha defensiva para avançar sozinho e cruzar a bola para Anthony Gordon empurrar para o gol aos 18 minutos de jogo, o que acabou sendo o momento decisivo dos 90 minutos.

Explicando o momento decisivo, Rosenior disse em uma coletiva de imprensa: “Sim, há uma questão tática. Nós pressionamos de uma maneira diferente da maioria das equipes. É uma nova forma de pressionar. Não avançamos na pressão e não cobrimos nas posições que deveríamos ter coberto. Erros acontecem. Eles não criaram nada. Não criaram nada na partida e nós lhes demos um gol. Falamos sobre a pressão. Acho que a pressão foi a razão pela qual o Newcastle teve que chutar bolas longas de volta para nós e nós controlamos o jogo.”