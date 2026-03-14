Getty Images Sport
Traduzido por
Liam Rosenior admite que uma “questão tática” foi a ruína do Chelsea, já que a “nova forma de pressionar” não conseguiu impedir o gol da vitória do Newcastle
Falhas táticas e preocupações urgentes
O gol decisivo surgiu contra o ritmo do jogo, quando Joe Willock aproveitou uma falha na linha defensiva para avançar sozinho e cruzar a bola para Anthony Gordon empurrar para o gol aos 18 minutos de jogo, o que acabou sendo o momento decisivo dos 90 minutos.
Explicando o momento decisivo, Rosenior disse em uma coletiva de imprensa: “Sim, há uma questão tática. Nós pressionamos de uma maneira diferente da maioria das equipes. É uma nova forma de pressionar. Não avançamos na pressão e não cobrimos nas posições que deveríamos ter coberto. Erros acontecem. Eles não criaram nada. Não criaram nada na partida e nós lhes demos um gol. Falamos sobre a pressão. Acho que a pressão foi a razão pela qual o Newcastle teve que chutar bolas longas de volta para nós e nós controlamos o jogo.”
- Getty Images Sport
Frustração por erros graves
O desempenho recente do Blues tem sido prejudicado pela incapacidade de se recuperar de erros individuais, uma tendência que se manteve contra o Magpies. Rosenior lamentou o fato de sua equipe estar sendo punida por cada pequeno deslize na defesa, enquanto os adversários conseguem marcar gols sem criar muitas chances.
O técnico acrescentou: “Mas, naquele momento, cometemos um erro e parece que, atualmente, cada erro que cometemos acaba no fundo da nossa rede, e precisamos garantir que vamos acabar com esses erros. Além desse gol, eles marcaram outro a partir de um erro, e não me lembro de terem tido nenhuma chance clara de gol contra a nossa baliza.”
A crise de lesões entre os alas se agrava
A tarefa do Chelsea ficou mais difícil devido a um elenco reduzido, especialmente nas laterais, onde faltou a criatividade necessária para romper a compacta formação defensiva do Newcastle. Rosenior foi obrigado a jogar sem vários atacantes importantes, o que limitou sua capacidade de fazer rodízio e dar um novo impulso com os reservas durante o segundo tempo.
“Sim, está difícil no momento com as lesões, especialmente nas áreas de ataque”, admitiu Rosenior. “Nunca vou dar desculpas. Lesões fazem parte da temporada, mas estamos sem três dos nossos jogadores mais importantes para desarmar um bloco baixo, que são os nossos alas. Jamie [Gittens] deveria voltar ao banco, mas sentiu uma lesão no tendão da coxa no final do treino de ontem, então estamos apenas verificando como ele está. Obviamente, Estevao está fora, Pedro [Neto] está suspenso e adoraríamos dar uma renovada no time.”
- Getty Images Sport
A disputa pelas quatro primeiras posições continua totalmente em aberto
Apesar do revés, Rosenior continua confiante de que o nível de desempenho acabará levando a uma volta à trajetória vitoriosa. Embora a derrota, que foi de certa forma ofuscada por um incidente bizarro envolvendo os jogadores do Chelsea e o árbitro, represente um golpe para suas ambições imediatas de subir na tabela, o técnico do Chelsea insistiu que a consistência subjacente de sua equipe continua sendo um sinal positivo para o restante da temporada.
Refletindo sobre o impacto nas aspirações do time na Liga dos Campeões, ele concluiu: “Foi um dia realmente difícil, um dia frustrante, porque não conseguimos o resultado que queríamos. Mas ainda acho que há consistência em nossas atuações. Tentamos encontrar soluções táticas diferentes. Dito isso, acho que chegamos ao terço final do campo vezes suficientes, só não aproveitamos esses momentos.”
Publicidade