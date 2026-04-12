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Liam Rosenior admite que o Chelsea “sentiu falta” de Enzo Fernández, suspenso, na triste derrota em casa para o Man City, enquanto vaias chovem sobre o técnico, que está sob pressão
A pressão sobre Rosenior aumenta após a goleada sofrida pelo City
A temporada do Chelsea atingiu um novo ponto baixo no domingo, quando o Manchester City conquistou uma vitória fácil por 3 a 0 em Stamford Bridge. Gols marcados no segundo tempo por Nico O'Reilly, Marc Guehi e Jeremy Doku desmontaram de forma implacável uma equipe que parecia desprovida de confiança e coesão tática. A derrota deixa os Blues na sexta colocação da Premier League, quatro pontos atrás do Liverpool na briga por uma vaga entre os cinco primeiros e pela classificação para a Liga dos Campeões. Tendo perdido cinco das últimas seis partidas em todas as competições, o período de lua de mel de Rosenior, que substituiu Enzo Maresca em janeiro, chegou definitivamente ao fim, enquanto torcedores frustrados expressavam sua raiva.
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Falta a influência de Fernández no meio-campo
Um dos principais assuntos em torno da partida foi a ausência de Fernández, que permaneceu fora de campo devido a uma suspensão imposta pelo clube por causa de comentários sobre uma possível saída no meio do ano. Rosenior foi obrigado a admitir que a qualidade do argentino fez muita falta contra o City. “Qualquer time sentiria falta do Enzo”, disse Rosenior aos repórteres. “Eu, apoiado pela diretoria e pelos diretores esportivos, tomei uma decisão pensando no futuro do clube. Enzo queria conversar com os principais jogadores do grupo. Ele conversou comigo, com a diretoria e com todos os jogadores. Não há nada de pessoal com o Enzo. Ele estará de volta ao grupo na terça-feira. Ele é um jogador de ponta e um cara muito legal.”
Tendo dificuldade para lidar com os contratempos
A forma como a equipe desmoronou preocupou particularmente o técnico, já que o Chelsea não conseguiu marcar gols pelo terceiro jogo consecutivo do campeonato. Após um primeiro tempo disputado, os anfitriões desmoronaram assim que o City abriu o placar. “Não fomos bons o suficiente no segundo tempo. É uma história semelhante à do último mês em termos de lidar com reveses”, explicou Rosenior. “Se você fica atrás no placar contra times tão bons quanto este, o que precisa fazer nos cinco minutos seguintes é se manter no jogo. Acabou sendo um segundo tempo realmente muito difícil. Não posso dizer que faltou empenho. Mas faltou confiança no segundo tempo.”
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Responsabilidade em um momento difícil
Enquanto o Chelsea se prepara para mais um confronto crucial na próxima semana, em casa, contra o Manchester United, terceiro colocado, Rosenior assumiu total responsabilidade pela atual fase ruim e exigiu uma reação imediata. “A responsabilidade é minha. Somos um grupo. É algo que precisamos melhorar. Tudo começa com os hábitos e valores de cada um”, acrescentou. “Temos que melhorar. Estamos em uma situação difícil no momento e temos outro jogo importantíssimo na próxima semana. Não podemos esquecer que estávamos jogando contra um time em excelente fase, na briga pelo título. Mas precisamos vencer jogos como este. É por isso que vim para o clube.”