Liam Rosenior admite que o Chelsea “sentiu falta” de Enzo Fernández, suspenso, na triste derrota em casa para o Man City, enquanto vaias chovem sobre o técnico, que está sob pressão

Um dos principais assuntos em torno da partida foi a ausência de Fernández, que permaneceu fora de campo devido a uma suspensão imposta pelo clube por causa de comentários sobre uma possível saída no meio do ano. Rosenior foi obrigado a admitir que a qualidade do argentino fez muita falta contra o City. “Qualquer time sentiria falta do Enzo”, disse Rosenior aos repórteres. “Eu, apoiado pela diretoria e pelos diretores esportivos, tomei uma decisão pensando no futuro do clube. Enzo queria conversar com os principais jogadores do grupo. Ele conversou comigo, com a diretoria e com todos os jogadores. Não há nada de pessoal com o Enzo. Ele estará de volta ao grupo na terça-feira. Ele é um jogador de ponta e um cara muito legal.”