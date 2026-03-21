Liam Rosenior admite que a derrota para o Everton foi “a mais decepcionante até agora”, enquanto o técnico do Chelsea critica os jogadores por “presentearem gols” aos Toffees

Rosenior compartilhou suas impressões sobre a derrota após a partida. Ele disse aos repórteres: “A noite mais decepcionante até agora. Em relação ao que conversamos, sobre não dar gols de presente e assumir o controle do jogo — isso não aconteceu. Para mim, chegamos muitas vezes ao terço final do campo. Tivemos um início nervoso e depois conseguimos assumir o controle do jogo, mas não fomos precisos o suficiente. Do nada, eles marcam — e não é a primeira vez que isso acontece. Entramos no segundo tempo, tínhamos o controle do jogo, cometemos um erro e estávamos perdendo por 2 a 0.

"Para mim, não é falta de esforço ou de confiança na equipe. Quando você está numa sequência de derrotas como a nossa, essas coisas são jogadas contra você, mas não acho que esse seja o problema no momento.

"Acho que, ao longo da temporada, se você olhar as estatísticas, como já foi dito. Não quero dar desculpas – isso não foi bom o suficiente, a última semana não foi boa o suficiente. Por isso, a pausa para os jogos internacionais chegou em boa hora para nós; alguns jogadores talvez possam se recompor, estar em um ambiente diferente e depois voltar."