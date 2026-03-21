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Liam Rosenior admite que a derrota para o Everton foi “a mais decepcionante até agora”, enquanto o técnico do Chelsea critica os jogadores por “presentearem gols” aos Toffees
O Chelsea foi derrotado novamente
A derrota do Chelsea para o Everton marca a quarta derrota consecutiva da equipe de Rosenior em todas as competições e colocará o técnico dos Blues sob forte pressão. O Chelsea permanece em sexto lugar na tabela da Premier League, mas agora está apenas dois pontos à frente do Everton, à medida que a disputa pelas vagas europeias se acirra. Dois gols de Beto e um golaço de Iliman Ndiaye decidiram a partida e também significam que o time londrino não conseguiu marcar nenhum gol em cada uma de suas últimas três partidas.
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A “noite mais decepcionante” de Rosenior
Rosenior compartilhou suas impressões sobre a derrota após a partida. Ele disse aos repórteres: “A noite mais decepcionante até agora. Em relação ao que conversamos, sobre não dar gols de presente e assumir o controle do jogo — isso não aconteceu. Para mim, chegamos muitas vezes ao terço final do campo. Tivemos um início nervoso e depois conseguimos assumir o controle do jogo, mas não fomos precisos o suficiente. Do nada, eles marcam — e não é a primeira vez que isso acontece. Entramos no segundo tempo, tínhamos o controle do jogo, cometemos um erro e estávamos perdendo por 2 a 0.
"Para mim, não é falta de esforço ou de confiança na equipe. Quando você está numa sequência de derrotas como a nossa, essas coisas são jogadas contra você, mas não acho que esse seja o problema no momento.
"Acho que, ao longo da temporada, se você olhar as estatísticas, como já foi dito. Não quero dar desculpas – isso não foi bom o suficiente, a última semana não foi boa o suficiente. Por isso, a pausa para os jogos internacionais chegou em boa hora para nós; alguns jogadores talvez possam se recompor, estar em um ambiente diferente e depois voltar."
A pressão sobre Rosenior aumenta
Rosenior conquistou apenas 10 vitórias em 19 partidas como técnico desde que substituiu Enzo Maresca no comando do Chelsea, sendo que quatro dessas vitórias ocorreram em competições de copa. O Chelsea derrotou o Wrexham, o Hull e o Charlton na FA Cup, e o Pafos na fase de grupos da Liga dos Campeões. Os Blues terão agora um respiro, devido à pausa para os jogos internacionais, com Rosenior admitindo que ela pode ter chegado em boa hora para sua equipe em dificuldades.
Ele disse: “É um momento decepcionante para o clube no momento [por causa da semana passada]. Dói perder jogos de futebol. Estamos a um ponto de uma vaga na Liga dos Campeões. Espero que essa pausa chegue agora em um bom momento para nós.”
- AFP
E agora?
Rosenior terá muito em que pensar durante a pausa para os jogos internacionais e enfrentará partidas decisivas quando o campeonato nacional for retomado. O Chelsea volta à ação com uma partida das quartas de final da FA Cup contra o Port Vale e, em seguida, enfrenta o Manchester City e o Manchester United na Premier League.
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