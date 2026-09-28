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imago-sport-1076640473.jpgPaul Marriott
Adhe Makayasa
Traduzido por

Liam Gallagher afirma ter informação privilegiada sobre o veredicto jurídico do Manchester City após conversas secretas de alto nível

Manchester City
Premier League

Liam Gallagher, vocalista do Oasis, afirmou ter informações confidenciais sobre a punição que o Manchester City acabará recebendo após revelações jurídicas explosivas. O músico, conhecido por não medir palavras, procurou tranquilizar torcedores apreensivos nas redes sociais, insistindo que conversas com uma figura importante confirmaram que o clube evitará punições esportivas severas, apesar do crescente escrutínio.

  • Músico minimiza iminentes sanções esportivas

    O futebol inglês foi abalado por relatos de que o City foi considerado culpado por 114 de 115 violações financeiras por uma comissão independente da Premier League. A investigação, que se arrastou de 2009 a 2018, gerou ampla especulação sobre sanções severas, que vão do rebaixamento forçado à retirada de títulos históricos. No entanto, Gallagher descartou o discurso apocalíptico, afirmando ter detalhes de bastidores sobre o verdadeiro destino do clube a partir de um contato de alto escalão.

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  • imago-sport-1076640446.jpgPaul Marriott

    Rocker revela supostos detalhes da punição

    O músico aclamado e torcedor fanático do Manchester City compartilhou suas alegações na plataforma de mídia social X, afirmando ter falado diretamente com uma figura importante do futebol. Revelando a punição que espera que a cúpula do Etihad enfrente, Gallagher escreveu: "Se perdermos nosso recurso, o que não vai acontecer, vamos receber uma MULTA e PROIBIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS e só, é isso."

    Buscando acalmar os torcedores ansiosos do City que aguardam o veredito oficial, o vocalista do Oasis acrescentou: "Fiquem calmos."

  • Rivais zombam do furo de cantora

    As alegações ousadas do astro do rock imediatamente provocaram ceticismo generalizado e zombaria de torcedores rivais, que duvidaram da credibilidade de sua informação.

    Muitos observadores se divertiram com a confiança de Gallagher, especialmente porque as regras da Premier League permitem punições muito mais severas. Apontando para a possibilidade de rebaixamento na pirâmide do futebol, um torcedor brincou nas redes sociais: "Aproveite Doncaster [Rovers] fora de casa, amigo."

    Lançando dúvidas sobre o vazamento antes de a comissão aplicar sua sanção formal, outro acrescentou: "Mal posso esperar para voltar a isso quando a punição for aplicada!"

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  • imago-sport-1083625567.jpgEvery Second Media

    Longos recursos jurídicos prolongam a incerteza

    Não se espera uma decisão definitiva sobre as sanções de forma iminente, com o devido processo legal ainda em andamento. O City tem quase certeza de apresentar um recurso formal contra as conclusões de culpa, movimento que deve arrastar a saga por vários meses a mais. A persistente nuvem regulatória ameaça distrair o time de Enzo Maresca enquanto persegue suas ambições domésticas e europeias.

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