Paul Marriott
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Liam Gallagher afirma ter informação privilegiada sobre o veredicto jurídico do Manchester City após conversas secretas de alto nível
Músico minimiza iminentes sanções esportivas
O futebol inglês foi abalado por relatos de que o City foi considerado culpado por 114 de 115 violações financeiras por uma comissão independente da Premier League. A investigação, que se arrastou de 2009 a 2018, gerou ampla especulação sobre sanções severas, que vão do rebaixamento forçado à retirada de títulos históricos. No entanto, Gallagher descartou o discurso apocalíptico, afirmando ter detalhes de bastidores sobre o verdadeiro destino do clube a partir de um contato de alto escalão.
- Paul Marriott
Rocker revela supostos detalhes da punição
O músico aclamado e torcedor fanático do Manchester City compartilhou suas alegações na plataforma de mídia social X, afirmando ter falado diretamente com uma figura importante do futebol. Revelando a punição que espera que a cúpula do Etihad enfrente, Gallagher escreveu: "Se perdermos nosso recurso, o que não vai acontecer, vamos receber uma MULTA e PROIBIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS e só, é isso."
Buscando acalmar os torcedores ansiosos do City que aguardam o veredito oficial, o vocalista do Oasis acrescentou: "Fiquem calmos."
Rivais zombam do furo de cantora
As alegações ousadas do astro do rock imediatamente provocaram ceticismo generalizado e zombaria de torcedores rivais, que duvidaram da credibilidade de sua informação.
Muitos observadores se divertiram com a confiança de Gallagher, especialmente porque as regras da Premier League permitem punições muito mais severas. Apontando para a possibilidade de rebaixamento na pirâmide do futebol, um torcedor brincou nas redes sociais: "Aproveite Doncaster [Rovers] fora de casa, amigo."
Lançando dúvidas sobre o vazamento antes de a comissão aplicar sua sanção formal, outro acrescentou: "Mal posso esperar para voltar a isso quando a punição for aplicada!"
- Every Second Media
Longos recursos jurídicos prolongam a incerteza
Não se espera uma decisão definitiva sobre as sanções de forma iminente, com o devido processo legal ainda em andamento. O City tem quase certeza de apresentar um recurso formal contra as conclusões de culpa, movimento que deve arrastar a saga por vários meses a mais. A persistente nuvem regulatória ameaça distrair o time de Enzo Maresca enquanto persegue suas ambições domésticas e europeias.
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