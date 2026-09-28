O músico aclamado e torcedor fanático do Manchester City compartilhou suas alegações na plataforma de mídia social X, afirmando ter falado diretamente com uma figura importante do futebol. Revelando a punição que espera que a cúpula do Etihad enfrente, Gallagher escreveu: "Se perdermos nosso recurso, o que não vai acontecer, vamos receber uma MULTA e PROIBIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS e só, é isso."

Buscando acalmar os torcedores ansiosos do City que aguardam o veredito oficial, o vocalista do Oasis acrescentou: "Fiquem calmos."