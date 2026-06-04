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Liam Delap quer “pelo menos mais uma temporada” no Chelsea para provar seu valor a Xabi Alonso, apesar da situação complicada em relação à sua transferência, que sugere que “seria mais fácil seguir em frente”
Delap está determinado a lutar pelo futuro do Blues
Delap continua empenhado em provar seu valor no Chelsea e está decidido a permanecer pelo menos mais uma temporada para calar seus críticos, segundo a BBC. O atacante de 23 anos chegou ao oeste de Londres com grandes expectativas, mas viu sua reputação cair após uma temporada marcada mais por lesões e frustrações do que por gols.
Apesar do início difícil, o ex-jogador do Manchester City não está procurando uma saída. Recentemente, ele consolidou sua vida na região ao decidir comprar uma casa no local, sinalizando a intenção de longo prazo de fazer com que sua transferência para o Blues seja um sucesso. Diz-se que Delap está ansioso para trabalhar sob o comando de Xabi Alonso, que assumirá oficialmente o comando do Chelsea em 1º de julho.
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Uma temporada de estreia para esquecer
Os números do primeiro ano de Delap no Chelsea são desanimadores, considerando o valor de sua transferência de 30 milhões de libras. Ele marcou apenas um gol na Premier League na última temporada e dois em 41 partidas em todas as competições, terminando a campanha sem marcar nos últimos 26 jogos. Suas dificuldades foram agravadas por um deslocamento no ombro em uma partida contra o Bournemouth, o que limitou severamente seu impacto físico em campo.
Pessoas próximas ao jogador reconhecem que as expectativas não foram atendidas até agora, embora também apontem para um período de adaptação desafiador. A disputa por vagas se intensificou após a chegada de João Pedro, que rapidamente se estabeleceu como um dos principais jogadores de ataque do Chelsea após sua transferência de 55 milhões de libras do Brighton. O bom desempenho de Pedro empurrou Delap ainda mais para baixo na hierarquia, deixando seu papel no elenco incerto.
Rumores de transferência e pressão no elenco
Embora Delap queira ficar, a ausência do clube nas competições europeias na próxima temporada significa que o elenco superlotado precisa ser reduzido. O valor relativamente baixo da transferência do atacante, em comparação com outras estrelas, faz com que ele possa ser visto como “mais fácil de dispensar” caso o clube precise equilibrar as contas. O Chelsea terminou em um decepcionante 10º lugar na última temporada, e a pressão é grande para que Alonso conte com um elenco enxuto e de elite.
O Newcastle United está entre os clubes que acompanham de perto a situação, enquanto buscam um novo ponto de referência no ataque. Os Magpies estariam intensificando a busca por um novo camisa nove e consideram Delap uma opção de alto potencial, apesar de sua recente falta de gols. Com Nicolas Jackson também potencialmente retornando de seu empréstimo ao Bayern de Munique, a disputa pela vaga de atacante deve se tornar ainda mais acirrada em Stamford Bridge.
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O fator Alonso
A decisão final sobre o futuro de Delap provavelmente caberá a Alonso. O técnico espanhol precisará avaliar se a dedicação do atacante é suficiente para garantir uma vaga em sua equipe renovada. O estilo de jogo físico de Delap foi uma marca registrada de sua passagem pelo Ipswich Town, mas ele ainda não conseguiu reproduzir esse domínio com a camisa do Chelsea.
Com o Chelsea precisando vender jogadores para ajudar a financiar novas contratações de acordo com as regulamentações financeiras da UEFA, o jovem atacante está em uma encruzilhada. Ele está desesperado para provar que seu potencial é real, mas precisará recuperar o faro de gol logo no início da pré-temporada se quiser convencer o novo técnico de que seu lugar é em Stamford Bridge.