Liam Delap quer “pelo menos mais uma temporada” no Chelsea para provar seu valor a Xabi Alonso, apesar da situação complicada em relação à sua transferência, que sugere que “seria mais fácil seguir em frente”

Delap continua empenhado em provar seu valor no Chelsea e está decidido a permanecer pelo menos mais uma temporada para calar seus críticos, segundo a BBC. O atacante de 23 anos chegou ao oeste de Londres com grandes expectativas, mas viu sua reputação cair após uma temporada marcada mais por lesões e frustrações do que por gols.

Apesar do início difícil, o ex-jogador do Manchester City não está procurando uma saída. Recentemente, ele consolidou sua vida na região ao decidir comprar uma casa no local, sinalizando a intenção de longo prazo de fazer com que sua transferência para o Blues seja um sucesso. Diz-se que Delap está ansioso para trabalhar sob o comando de Xabi Alonso, que assumirá oficialmente o comando do Chelsea em 1º de julho.



