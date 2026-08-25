O Nottingham Forest chegou a um acordo total para contratar Delap junto ao Chelsea em um pacote que pode chegar a £50 milhões, segundo informações da ESPN e do The Guardian. O Forest pagará um valor inicial de £45 milhões, além de £5 milhões em possíveis bônus, o que representa uma nova contratação recorde da história do clube para a equipe de East Midlands.

Delap surgiu como o principal alvo ofensivo do técnico do Forest, Oliver Glasner, antes do fechamento da janela de transferências de verão na próxima terça-feira. As negociações foram concluídas rapidamente depois que o atacante ficou fora da lista relacionada para a vitória por 3 a 2 sobre o Fulham na segunda-feira.