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Liam Delap perto de transferência de £ 50 milhões para o Nottingham Forest, enquanto o Chelsea continua a reformulação do elenco no verão sob o comando de Xabi Alonso
Forest acerta taxa recorde do clube por Delap
O Nottingham Forest chegou a um acordo total para contratar Delap junto ao Chelsea em um pacote que pode chegar a £50 milhões, segundo informações da ESPN e do The Guardian. O Forest pagará um valor inicial de £45 milhões, além de £5 milhões em possíveis bônus, o que representa uma nova contratação recorde da história do clube para a equipe de East Midlands.
Delap surgiu como o principal alvo ofensivo do técnico do Forest, Oliver Glasner, antes do fechamento da janela de transferências de verão na próxima terça-feira. As negociações foram concluídas rapidamente depois que o atacante ficou fora da lista relacionada para a vitória por 3 a 2 sobre o Fulham na segunda-feira.
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Dificuldades no oeste de Londres levam à saída
Delap chegou a Stamford Bridge vindo do Ipswich Town por £30 milhões no verão passado, mas enfrentou uma temporada de estreia desafiadora no oeste de Londres. O atacante marcou apenas um gol na Premier League em suas 28 partidas pelo clube, enquanto lesões recorrentes atrapalharam seu ritmo.
Alonso tem preferido João Pedro e Danny Welbeck como suas principais opções de ataque nesta temporada, empurrando Delap para baixo na hierarquia. Depois de perder a camisa 9 para Pedro, o ex-jogador da base do Manchester City foi colocado à venda, enquanto o Chelsea busca enxugar seu elenco antes do fechamento da janela de transferências.
Chelsea acelera saídas em todo o elenco
Delap não é o único atacante a caminhar para a saída de Stamford Bridge nesta semana, com o Chelsea também abrindo conversas com o Aston Villa sobre a saída em definitivo do internacional senegalês Nicolas Jackson, avaliado em £ 65 milhões.
O Villa definiu Jackson como substituto de Ollie Watkins, que está perto de se transferir para o Al Hilal, da Saudi Pro League. Enquanto o Villa busca um cronograma de pagamentos estruturado, o Chelsea descartou outro acordo de empréstimo por Jackson, depois de tê-lo emprestado ao Bayern de Munique na temporada passada.
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O que vem a seguir para o Forest e Delap
Delap está programado para passar por exames médicos e finalizar os termos pessoais com o Forest antes de concluir sua transferência para o City Ground. Glasner espera que o atacante possa causar impacto imediato para oferecer o poder de decisão que faltou na recente derrota por 1 a 0 para o Leeds United. Enquanto isso, o Chelsea voltará sua atenção para finalizar a proposta de transferência de Jackson para o Villa antes do prazo final da janela.
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