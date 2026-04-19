Getty Images Sport
Traduzido por
Liam Delap afirma que a “melhor equipe” saiu perdedora na derrota dolorosa do Chelsea para o Manchester United - e o atacante está confiante de que os gols virão após quatro jogos consecutivos sem marcar na Premier League
Frustração para Delap e o Chelsea
Delap expressou profunda frustração após a derrota do Chelsea por 1 a 0 no sábado. Os Blues registraram 21 chutes contra quatro dos visitantes e tiveram um número significativamente maior de gols esperados, mas o gol certeiro de Matheus Cunha no primeiro tempo decidiu a partida. Os anfitriões também acertaram a trave três vezes, incluindo uma cabeçada poderosa de Delap que sacudiu a parte de baixo da trave. Sair de campo de mãos vazias foi um trago amargo para o time, que sentiu que o placar final não refletiu com precisão o equilíbrio da partida.
- AFP
Confiança no toque final
A derrota prolonga a seca de gols do Chelsea para quatro jogos consecutivos da Premier League, mas Delap continua convicto de que a sorte do time no ataque vai mudar. “É realmente decepcionante porque sentimos que não merecíamos isso”, afirmou. “Fomos a melhor equipe. É uma sensação horrível. Obviamente, ficamos com um jogador a menos e precisávamos nos concentrar e defender naquele momento, mas não o fizemos. Em outro dia, marcamos quatro gols no segundo tempo, mas hoje foi um daqueles dias. Não é como se não estivéssemos criando chances. Estamos criando muitas chances, mas falta apenas aquele ajuste fino na finalização para que a bola entre.”
Salvar a temporada
Apesar dos recentes contratempos, o ânimo dentro do elenco de Rosenior parece inabalável, enquanto a equipe continua em busca da classificação para a Liga dos Campeões e do título da FA Cup. O clube ocupa atualmente a sexta posição na tabela, a sete pontos das vagas da Liga dos Campeões, e tem jogos decisivos pela frente. Delap destacou a forte união entre os jogadores, insistindo que os objetivos da temporada ainda estão firmemente ao seu alcance. “Todos acreditamos uns nos outros e temos a convicção de que podemos conquistar os dois”, explicou o atacante sobre as ambições duplas. “Esse é o nosso plano, esse é o nosso objetivo. Temos que nos concentrar na terça-feira e, depois, temos um jogo importantíssimo contra o Leeds.”
- Getty Images Sport
Resposta contra o Brighton
O Chelsea precisa se recuperar rapidamente, já que enfrenta o Brighton fora de casa na terça-feira à noite, antes de voltar sua atenção para a semifinal da FA Cup contra o Leeds, em Wembley. “Se conseguirmos acertar alguns pequenos detalhes, tudo ficará bem”, concluiu Delap.