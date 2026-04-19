Liam Delap afirma que a “melhor equipe” saiu perdedora na derrota dolorosa do Chelsea para o Manchester United - e o atacante está confiante de que os gols virão após quatro jogos consecutivos sem marcar na Premier League

Apesar dos recentes contratempos, o ânimo dentro do elenco de Rosenior parece inabalável, enquanto a equipe continua em busca da classificação para a Liga dos Campeões e do título da FA Cup. O clube ocupa atualmente a sexta posição na tabela, a sete pontos das vagas da Liga dos Campeões, e tem jogos decisivos pela frente. Delap destacou a forte união entre os jogadores, insistindo que os objetivos da temporada ainda estão firmemente ao seu alcance. “Todos acreditamos uns nos outros e temos a convicção de que podemos conquistar os dois”, explicou o atacante sobre as ambições duplas. “Esse é o nosso plano, esse é o nosso objetivo. Temos que nos concentrar na terça-feira e, depois, temos um jogo importantíssimo contra o Leeds.”