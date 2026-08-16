Segundo o Express, o Liverpool disputou duas partidas no mesmo dia contra o Como, recém-promovido à Serie A, no domingo. O primeiro confronto, um amistoso com portões fechados no AXA Training Centre, em Kirkby, terminou em empate por 0 a 0. O Liverpool escalou uma formação experiente, com Alexis Mac Allister, Federico Chiesa e Kostas Tsimikas.

No entanto, a partida de 70 minutos foi ofuscada por um incidente infeliz envolvendo Dossena. O jogador de 27 anos caiu de forma desajeitada sobre a mão após disputar uma bola aérea com James McConnell e Will Wright. Dossena permaneceu caído no gramado, e uma imagem em close da câmera logo revelou que ele havia sofrido uma luxação severa no dedo, deixando os comentaristas e o público que assistia em choque.