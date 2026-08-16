AFP
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LFCTV é forçada a se desculpar ao vivo após mostrar a lesão horrível de um jogador do Como contra o Liverpool
Lesão grave ofusca empate em jogo-treino
Segundo o Express, o Liverpool disputou duas partidas no mesmo dia contra o Como, recém-promovido à Serie A, no domingo. O primeiro confronto, um amistoso com portões fechados no AXA Training Centre, em Kirkby, terminou em empate por 0 a 0. O Liverpool escalou uma formação experiente, com Alexis Mac Allister, Federico Chiesa e Kostas Tsimikas.
No entanto, a partida de 70 minutos foi ofuscada por um incidente infeliz envolvendo Dossena. O jogador de 27 anos caiu de forma desajeitada sobre a mão após disputar uma bola aérea com James McConnell e Will Wright. Dossena permaneceu caído no gramado, e uma imagem em close da câmera logo revelou que ele havia sofrido uma luxação severa no dedo, deixando os comentaristas e o público que assistia em choque.
- Getty Images Sport
Comentaristas reagem a dedo deslocado chocante
A gravidade gráfica da lesão foi transmitida ao vivo pela LFCTV, provocando reações imediatas da equipe de transmissão. O narrador principal John Bradley percebeu rapidamente a seriedade da situação enquanto a equipe médica se preparava para intervir.
Bradley disse: "Foi uma queda feia. Talvez precisemos de uma pequena paralisação aqui para a entrada da equipe médica. Pois é, aí está, ele deslocou o dedo." A comentarista Natashia Dowie também ficou igualmente chocada com a imagem grotesca do dedo deslocado e apenas acrescentou: "Uau, isso não é nada bom."
A transmissão captou a realidade desconfortável das lesões no esporte profissional, deixando a equipe de produção correndo para lidar com o público ao vivo que acabara de testemunhar o close assustador.
Canal oficial pede desculpas por transmissão ao vivo
Ao perceber que as imagens gráficas poderiam ter angustiado os telespectadores que assistiam ao amistoso de casa, o comentarista da LFCTV Steve Hunter sentiu-se obrigado a fazer um pedido formal de desculpas ao vivo. Hunter continuou: "Desculpem se vocês estavam apenas tentando almoçar ou se estão em, quem sabe, San Diego, tomando um café da manhã bem cedo. Às vezes você simplesmente vê coisas que fazem você se contorcer."
Apesar da aparência assustadora do dedo deslocado e da breve paralisação na partida, Dossena mostrou uma resiliência notável. O zagueiro foi rapidamente enfaixado pela equipe médica do Como e, de forma impressionante, seguiu em campo nos seis minutos restantes do encurtado duelo de treino, garantindo que a equipe italiana não sofresse gols.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para Liverpool e Como?
Após esta desgastante rodada dupla contra Cesc Fabregas e seu elenco, o Liverpool agora voltará toda a sua atenção para a próxima campanha da Premier League. Enquanto isso, o Como acompanhará de perto a recuperação de Dossena enquanto se prepara para seu tão aguardado retorno à elite do futebol italiano, na esperança de que ele evite qualquer problema de longo prazo.
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