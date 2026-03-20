Lexi Potter: a jovem jogadora do Chelsea e da seleção inglesa, inspirada em Keira Walsh, que demonstra características semelhantes às de Georgia Stanway

"Já faz provavelmente dois, talvez três anos que temos trabalhado arduamente para definir como vamos ampliar nossa cota de jogadores formados no clube e desenvolver os jogadores, sabendo que eles não podem passar [diretamente] da base para o time principal, pelo menos no nosso caso. Seja contratando jogadoras por empréstimo ou assinando com talentos internacionais, como Maika Hamano, que podemos trazer e formar à nossa maneira, acho que começaremos a colher os frutos disso nos próximos 12 meses”, explicou ela, falando aos repórteres em fevereiro de 2024, no meio de uma temporada em que a ascensão de Aggie Beever-Jones como jogadora-chave do time principal deu aos torcedores muitos motivos para se animarem em relação aos talentos formados no clube.

“Aggie é certamente um exemplo desse trabalho, mas ela não estará sozinha”, acrescentou Hayes. “Haverá mais por vir, tenho certeza disso. Estou animada com muitas dessas jovens jogadoras. Estou animada com a Lexi Potter. Acho que ela vai se tornar uma das melhores jogadoras jovens. [Estou animada com] a Lola Brown. Há algumas jogadoras jovens realmente muito boas a caminho para o Chelsea e tenho certeza de que, quando eu voltar aqui daqui a cinco anos como torcedora, talvez esteja assistindo a algumas delas na equipe principal.”

Naquela época, Potter estava aproveitando o primeiro período de empréstimo de sua carreira, na segunda divisão com o Crystal Palace. Quando o clube londrino conquistou o acesso à primeira divisão, ela se tornou uma jogadora fundamental, status que manteve novamente ao retornar ao Eagles para sua primeira temporada na Women’s Super League um ano depois. Agora, porém, a jogadora de 19 anos é titular do Chelsea e, na quarta-feira, marcou sua primeira partida como titular pelo clube com seu primeiro gol na WSL, que acabou sendo o gol da vitória em uma partida decisiva contra o Brighton.

Considerando o histórico da treinadora do Chelsea, Sonia Bompastor — sucessora de Hayes —, de apostar em jogadoras jovens, além do potencial que Potter tem demonstrado nas oportunidades que teve até agora nesta temporada, parece que Hayes estava certa: ela pode muito bem estar de olho na talentosa jovem meio-campista na próxima vez que voltar ao oeste de Londres para assistir ao seu antigo clube em ação.