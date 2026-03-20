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Lexi Potter Chelsea GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Lexi Potter: a jovem jogadora do Chelsea e da seleção inglesa, inspirada em Keira Walsh, que demonstra características semelhantes às de Georgia Stanway

Quando a passagem de Emma Hayes pelo Chelsea estava chegando a um fim amplamente divulgado nos últimos meses da temporada 2023-24, antes de sua mudança para os Estados Unidos para assumir o comando da icônica seleção nacional, a conceituada treinadora reservou um momento em uma de suas últimas coletivas de imprensa para refletir sobre como seria o time do Blues no futuro, considerando o progresso alcançado nas categorias de base femininas e o trabalho realizado para tentar diminuir a distância entre a academia e o time principal.

"Já faz provavelmente dois, talvez três anos que temos trabalhado arduamente para definir como vamos ampliar nossa cota de jogadores formados no clube e desenvolver os jogadores, sabendo que eles não podem passar [diretamente] da base para o time principal, pelo menos no nosso caso. Seja contratando jogadoras por empréstimo ou assinando com talentos internacionais, como Maika Hamano, que podemos trazer e formar à nossa maneira, acho que começaremos a colher os frutos disso nos próximos 12 meses”, explicou ela, falando aos repórteres em fevereiro de 2024, no meio de uma temporada em que a ascensão de Aggie Beever-Jones como jogadora-chave do time principal deu aos torcedores muitos motivos para se animarem em relação aos talentos formados no clube.

“Aggie é certamente um exemplo desse trabalho, mas ela não estará sozinha”, acrescentou Hayes. “Haverá mais por vir, tenho certeza disso. Estou animada com muitas dessas jovens jogadoras. Estou animada com a Lexi Potter. Acho que ela vai se tornar uma das melhores jogadoras jovens. [Estou animada com] a Lola Brown. Há algumas jogadoras jovens realmente muito boas a caminho para o Chelsea e tenho certeza de que, quando eu voltar aqui daqui a cinco anos como torcedora, talvez esteja assistindo a algumas delas na equipe principal.”

Naquela época, Potter estava aproveitando o primeiro período de empréstimo de sua carreira, na segunda divisão com o Crystal Palace. Quando o clube londrino conquistou o acesso à primeira divisão, ela se tornou uma jogadora fundamental, status que manteve novamente ao retornar ao Eagles para sua primeira temporada na Women’s Super League um ano depois. Agora, porém, a jogadora de 19 anos é titular do Chelsea e, na quarta-feira, marcou sua primeira partida como titular pelo clube com seu primeiro gol na WSL, que acabou sendo o gol da vitória em uma partida decisiva contra o Brighton.

Considerando o histórico da treinadora do Chelsea, Sonia Bompastor — sucessora de Hayes —, de apostar em jogadoras jovens, além do potencial que Potter tem demonstrado nas oportunidades que teve até agora nesta temporada, parece que Hayes estava certa: ela pode muito bem estar de olho na talentosa jovem meio-campista na próxima vez que voltar ao oeste de Londres para assistir ao seu antigo clube em ação.

  • Lexi Potter Crystal Palace Women 2024-25Getty Images

    Onde tudo começou

    Nascida em Epsom e criada em Redhill, Potter viveu a poucos quilômetros do centro de treinamento do Chelsea, em Cobham, durante toda a sua vida. Ela ingressou no clube aos oito anos de idade, tendo passado sua infância jogando futebol com o irmão na equipe masculina local, além de praticar bastante futsal.

    Essas experiências ajudaram a tornar a jovem meio-campista uma jogadora com tomada de decisão rápida e excelente técnica, sendo ela muito bem vista tanto no meio das Lionesses quanto no Chelsea há muito tempo. Isso ficou particularmente evidente quando ela ganhou as manchetes em setembro de 2023 ao se tornar a primeira jogadora da Inglaterra a assinar um contrato profissional aos 17 anos.

    “Temos grandes expectativas em relação a ela no futuro e estamos ansiosos para vê-la se desenvolver e melhorar nos próximos anos”, disse Paul Green, agora ex-gerente geral do Chelsea, na época.

    Ao mesmo tempo, foi anunciado que Potter, que já integrava a seleção sub-19 da Inglaterra, também seria enviada ao Palace para sua primeira passagem por empréstimo. Lá, ela teria seu primeiro contato com o futebol competitivo de nível sênior e, em poucos meses, já era elogiada como “uma futura estrela do país” pela treinadora do Palace, Laura Kaminski.

    Fazia sentido que Potter voltasse ao Eagles na temporada seguinte, após a promoção do clube para a WSL, e ela mostrou ainda mais progresso com essa mudança, tendo sua impressionante “maturidade” destacada por Kaminski.

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  • Lexi Potter Chelsea Brighton Women 2025-26Getty Images

    A grande chance

    As coisas eram diferentes no início desta temporada. Potter não foi emprestada, mas também não estava jogando regularmente pelo Chelsea, tendo disputado apenas quatro partidas antes da pausa de inverno. No entanto, treinando ao lado de meio-campistas de ponta como Keira Walsh e Erin Cuthbert, ainda havia muito para ela aprender no ambiente do Blues.

    “É obviamente diferente passar de jogar toda semana para não jogar tanto quanto gostaria, mas é muito bom treinar todos os dias com jogadoras de nível mundial”, disse a jogadora de 19 anos aoGOAL em dezembro, enquanto estava em concentração com a seleção sub-23 da Inglaterra. “Definitivamente acho que estou aprendendo e isso tem me ajudado muito a melhorar. Poder observar jogadoras de tão alto nível nos treinos e nas partidas, acho que é muito bom para o meu desenvolvimento.”

    Desde o início do ano, Potter também começou a ganhar mais minutos em campo. Ela jogou em seis das últimas dez partidas do Chelsea, fazendo sua primeira partida como titular na WSL pelo clube na vitória de 2 a 1 sobre o Brighton na quarta-feira, quando seu gol decisivo pouco antes do intervalo fez a diferença. Foi o destaque de uma atuação sólida que lhe rendeu o prêmio de Melhor Jogadora da Partida.

    “Vou ser sincera, não estou surpresa”, disse Walsh após a partida, falando à Sky Sports ao lado de sua jovem companheira de equipe, que não gosta de aparecer diante das câmeras. “Eu a vejo nos treinos todos os dias. Ela teve que esperar muito tempo por isso, mas é mais do que merecido. Ela é uma jogadora incrível e, como vocês podem ver, tem um futuro muito brilhante pela frente.”

  • Lexi Potter England Women 2025Getty Images

    Como vai tudo?

    Esse potencial é algo que Potter tem demonstrado sempre que teve essas oportunidades no Chelsea, e ela também tem mostrado isso regularmente pela seleção inglesa. Convocada pela primeira vez para a seleção sub-23 em outubro, a jogadora de 19 anos não pareceu deslocada, apesar da mudança e do fato de estar jogando ao lado de nomes como Ruby Mace e Maisie Symonds, ambas titulares na WSL e que já foram convocadas para a seleção principal das Lionesses.

    “Ela está no meio das jogadoras seniores há duas temporadas completas e isso é visível”, disse Lauren Smith, que treinou Potter em todas as categorias de base da Inglaterra, no mês passado. “Você as vê quase como jovens adultas na seleção sub-19, mas quando estão no ambiente da sub-23 — e tenho certeza de que é a mesma coisa no Chelsea — elas são adultas. Você vê como elas meio que transitam entre esses grupos sociais. Mas a maior mudança é o quanto elas se dedicam nos treinos e nos jogos, porque querem avançar para o próximo nível o tempo todo.

    "Tenho certeza de que ela quer começar a buscar uma conversa com a Sarina [Wiegman] um dia. Tenho certeza de que ela quer jogar mais alguns minutos no Chelsea. O que vai levá-la até lá é ser uma esponja, aprender o que precisa ser feito e garantir que ela faça isso do seu jeito, porque você não pode simplesmente sair por aí e ser a próxima Keira Walsh. Você tem que ser a Lexi Potter. Essa é provavelmente a jornada pela qual as jogadoras jovens passam, garantindo que façam tudo do jeito delas. Quando tudo se encaixar, teremos uma jogadora especial ali, com certeza, e tenho certeza de que veremos muito dela.”

  • Lexi Potter Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Principais pontos fortes

    Apesar de, sem grande surpresa, parecer tímida em suas primeiras aparições na mídia, Potter é tudo menos isso quando está em campo. Ela é forte, especialmente para a sua idade, e isso permite que vença muitos duelos; na quarta-feira, ela saiu vitoriosa em oito de dez disputas, ao disputar seus primeiros 90 minutos pelo Chelsea na WSL.

    Sua habilidade com a bola é notável, tanto pela precisão dos passes quanto pela rapidez na tomada de decisões e pelo alcance de seus passes, enquanto seus movimentos sem a bola também chamam a atenção. De fato, no gol contra o Brighton, Potter fez uma excelente arrancada tardia para dentro da área antes de finalizar com determinação.

    Há muito o que admirar também do ponto de vista mental. A maneira como Potter se adaptou ao ambiente no Chelsea e administrou a transição para a seleção sub-23 da Inglaterra diz muito sobre sua dedicação, levando Bompastor a elogiar sua mentalidade. Ela ainda precisa acumular mais experiência em grandes palcos, mas os primeiros sinais indicam que ela será capaz de ter um bom desempenho nesses momentos de pressão.

  • Lexi Potter England Women 2026Getty Images

    Há espaço para melhorias

    Com a qualidade que demonstra na posse de bola e a determinação que mostrou na finalização contra o Brighton, marcar mais gols e dar mais assistências é certamente algo que Potter é capaz de fazer. Seu histórico de gols pela seleção inglesa é bastante sólido, mas ela conseguiu apenas um gol e uma assistência em todas as competições ao longo de suas duas temporadas no Palace, apesar de ter sido titular regular.

    Atuar como volante é algo que realmente se adapta aos pontos fortes de Potter, pois ela é uma meio-campista capaz de influenciar o jogo tanto na defesa quanto no ataque, e é nessa posição que ela tem sido amplamente utilizada até agora em sua carreira. Se ela conseguir aproveitar sua presença no terço final do campo e usar suas qualidades para aumentar essas contribuições para o gol, ela poderá alcançar outro nível.

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    A próxima... Georgia Stanway?

    Embora Walsh seja alguém que Potter “admira” e com quem aprende todos os dias no Chelsea, é outra meio-campista da Inglaterra, Georgia Stanway, com quem Potter tem mais em comum.

    Walsh é uma meia-armadora recuada que dita o ritmo dos jogos a partir de uma função conservadora, enquanto Stanway é uma meio-campista dinâmica cujas melhores qualidades são acentuadas por uma função de box-to-box, mesmo que ela esteja fazendo um trabalho fantástico em uma função mais defensiva no Bayern de Munique nesta temporada.

    Assim como Stanway, Potter é ótima em disputas individuais e seu movimento sem a bola é brilhante. Mais uma vez, ela só precisa acrescentar aqueles gols e assistências. Esse resultado final é algo que geralmente surge à medida que os jovens jogadores ganham experiência, e Potter claramente tem o potencial de se tornar mais refinada no terço final do campo à medida que se desenvolve.

  • Sonia Bompastor Lexi Potter Chelsea Women 2025-26Getty Images

    E agora?

    É verdade que o número impressionante de lesões que tem afetado o Chelsea contribuiu para a primeira escalação de Potter na WSL — mas também está claro que Bompastor confia nela para cumprir sua missão. Com uma trajetória na formação de jovens jogadoras que remonta à época em que era diretora da academia do Lyon — algo que ficou evidente quando ela escalou o time mais jovem do Blues na WSL em 13 anos no meio da semana —, a treinadora do Chelsea terá um papel importante no desenvolvimento contínuo de Potter.

    Em meio a relatos de que havia interesse em um empréstimo da adolescente em janeiro, Bompastor optou por mantê-la no time, percebendo que ela poderia ser importante na segunda metade da temporada.

    “Eu sei o quanto ela pode ser boa”, disse ela sobre Potter no início da temporada. “A Sonia me ajudou muito”, acrescentou a própria jogadora na semana passada. “Ela tem me apoiado muito e me dado um feedback positivo. Sempre que conversamos, ela realmente me ouve. Sinto que ela tem ajudado muito no meu desenvolvimento.”

    Daqui até o final da temporada, o importante é continuar aproveitando essas oportunidades à medida que elas surgirem, ao mesmo tempo em que aprende muito com as jogadoras de nível mundial do Chelsea. A partida histórica de quarta-feira foi apenas mais um grande momento em alguns meses que já foram marcantes, em um ano que só vai ficar ainda mais importante, já que ela almeja participar da Copa do Mundo Sub-20 em setembro.

    Se continuar nesse caminho e, se seu tempo de jogo aumentar, não há motivo para que Sarina Wiegman não fique de olho na adolescente também. A treinadora das Lionesses tem trazido regularmente jovens talentos promissores para a seleção principal, dando sete estreias em 2025 e mais uma no primeiro estágio da Inglaterra em 2026.

    “Acho que é muito positivo para a formação ver as jogadoras subirem para a seleção principal, ganharem essa experiência e terem essa oportunidade”, disse Potter aoGOAL em dezembro. Ela parece estar no caminho certo para ser uma das próximas da fila.

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