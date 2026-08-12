Lewis-Skelly tem sido um dos principais destaques do Arsenal durante a pré-temporada, começando como titular nos dois últimos amistosos da equipe enquanto ela se prepara para a Supercopa da Inglaterra no domingo.

O meio-campista teve uma campanha difícil no ano passado, ficando atrás de Riccardo Calafiori e Piero Hincapie na hierarquia defensiva. No entanto, Lewis-Skelly reencontrou recentemente sua melhor forma em sua posição natural no meio-campo central, dando ao Arsenal motivos para refletir.

Embora o clube tenha considerado anteriormente vender Lewis-Skelly e Ethan Nwaneri para arrecadar £100 milhões, suas recentes atuações impressionantes complicaram a situação. Apesar da forte concorrência, Lewis-Skelly segue determinado a se firmar como titular regular sob o comando de Mikel Arteta nesta temporada.