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Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Lewis-Skelly está determinado a ficar e lutar pelo seu espaço no Arsenal, apesar do interesse de Manchester United e Chelsea

Mercado da bola
M. Lewis-Skelly
Arsenal
Manchester United
Chelsea
Premier League

Myles Lewis-Skelly enfrenta um futuro incerto no Arsenal, apesar do desejo de permanecer no clube e lutar por uma vaga entre os titulares. Embora o revelado pelas categorias de base tenha impressionado durante a pré-temporada, a forte concorrência por espaço e o interesse noticiado de rivais da Premier League, Manchester United e Chelsea, significam que uma transferência nesta janela de verão ainda pode acontecer para o meio-campista.

  • Ressurgimento na pré-temporada e futuro incerto

    Lewis-Skelly tem sido um dos principais destaques do Arsenal durante a pré-temporada, começando como titular nos dois últimos amistosos da equipe enquanto ela se prepara para a Supercopa da Inglaterra no domingo.

    O meio-campista teve uma campanha difícil no ano passado, ficando atrás de Riccardo Calafiori e Piero Hincapie na hierarquia defensiva. No entanto, Lewis-Skelly reencontrou recentemente sua melhor forma em sua posição natural no meio-campo central, dando ao Arsenal motivos para refletir.

    Embora o clube tenha considerado anteriormente vender Lewis-Skelly e Ethan Nwaneri para arrecadar £100 milhões, suas recentes atuações impressionantes complicaram a situação. Apesar da forte concorrência, Lewis-Skelly segue determinado a se firmar como titular regular sob o comando de Mikel Arteta nesta temporada.

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  • Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    A BBC Sport informa que Lewis-Skelly foi oferecido ao Manchester United em janeiro, embora o Arsenal insista que não o colocou ativamente no mercado para outros times. O Manchester United está no mercado em busca de um jogador pelo lado esquerdo, já que Luke Shaw tem um histórico físico irregular e Patrick Dorgu tem sido utilizado em uma função mais avançada por Michael Carrick.

    O United também observou Lewis Hall, mas reconhece que um acordo seria complicado. Da mesma forma, o Chelsea teria recebido a oportunidade de contratar Lewis-Skelly.

    No entanto, o Chelsea já conta com Jorrel Hato e Pep Chavarria nessa posição. Sem competições europeias no calendário e com um meio-campo congestionado, é improvável que o Chelsea avance por Lewis-Skelly, a menos que faça vendas substanciais primeiro.

  • Fair play financeiro e lucro líquido

    O Arsenal investiu pesado, gastando £ 250 milhões no verão passado e mais de £ 100 milhões na janela atual após a contratação de Bruno Guimaraes por £ 75 milhões. Para equilibrar as contas, o clube busca negociar jogadores, já tendo vendido Christian Norgaard por £ 7 milhões e Leandro Trossard por £ 15 milhões. Como formado nas categorias de base, uma transferência de Lewis-Skelly seria altamente benéfica para fins contábeis.

    Lewis-Skelly está plenamente ciente de seu valor financeiro para o clube, tendo escrito anteriormente a legenda "pure profit" em uma foto sua comemorando com o troféu da Premier League. No entanto, as novas regras de Squad Cost Ratio determinam que a receita da venda de jogadores formados em casa agora deve ser amortizada ao longo da duração de seus contratos.

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  • Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    O que vem a seguir para Lewis-Skelly?

    O Arsenal tem uma decisão crucial a tomar antes de o mercado de transferências fechar oficialmente. Lewis-Skelly provavelmente atuará na Supercopa da Inglaterra contra o Manchester City no domingo, o que pode servir como um teste vital. Se ele não conseguir garantir minutos à frente de Guimaraes, uma transferência doméstica tardia segue como uma possibilidade concreta, enquanto o Manchester United continua monitorando de perto sua situação.