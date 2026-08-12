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Lewis-Skelly está determinado a ficar e lutar pelo seu espaço no Arsenal, apesar do interesse de Manchester United e Chelsea
Ressurgimento na pré-temporada e futuro incerto
Lewis-Skelly tem sido um dos principais destaques do Arsenal durante a pré-temporada, começando como titular nos dois últimos amistosos da equipe enquanto ela se prepara para a Supercopa da Inglaterra no domingo.
O meio-campista teve uma campanha difícil no ano passado, ficando atrás de Riccardo Calafiori e Piero Hincapie na hierarquia defensiva. No entanto, Lewis-Skelly reencontrou recentemente sua melhor forma em sua posição natural no meio-campo central, dando ao Arsenal motivos para refletir.
Embora o clube tenha considerado anteriormente vender Lewis-Skelly e Ethan Nwaneri para arrecadar £100 milhões, suas recentes atuações impressionantes complicaram a situação. Apesar da forte concorrência, Lewis-Skelly segue determinado a se firmar como titular regular sob o comando de Mikel Arteta nesta temporada.
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A BBC Sport informa que Lewis-Skelly foi oferecido ao Manchester United em janeiro, embora o Arsenal insista que não o colocou ativamente no mercado para outros times. O Manchester United está no mercado em busca de um jogador pelo lado esquerdo, já que Luke Shaw tem um histórico físico irregular e Patrick Dorgu tem sido utilizado em uma função mais avançada por Michael Carrick.
O United também observou Lewis Hall, mas reconhece que um acordo seria complicado. Da mesma forma, o Chelsea teria recebido a oportunidade de contratar Lewis-Skelly.
No entanto, o Chelsea já conta com Jorrel Hato e Pep Chavarria nessa posição. Sem competições europeias no calendário e com um meio-campo congestionado, é improvável que o Chelsea avance por Lewis-Skelly, a menos que faça vendas substanciais primeiro.
Fair play financeiro e lucro líquido
O Arsenal investiu pesado, gastando £ 250 milhões no verão passado e mais de £ 100 milhões na janela atual após a contratação de Bruno Guimaraes por £ 75 milhões. Para equilibrar as contas, o clube busca negociar jogadores, já tendo vendido Christian Norgaard por £ 7 milhões e Leandro Trossard por £ 15 milhões. Como formado nas categorias de base, uma transferência de Lewis-Skelly seria altamente benéfica para fins contábeis.
Lewis-Skelly está plenamente ciente de seu valor financeiro para o clube, tendo escrito anteriormente a legenda "pure profit" em uma foto sua comemorando com o troféu da Premier League. No entanto, as novas regras de Squad Cost Ratio determinam que a receita da venda de jogadores formados em casa agora deve ser amortizada ao longo da duração de seus contratos.
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O que vem a seguir para Lewis-Skelly?
O Arsenal tem uma decisão crucial a tomar antes de o mercado de transferências fechar oficialmente. Lewis-Skelly provavelmente atuará na Supercopa da Inglaterra contra o Manchester City no domingo, o que pode servir como um teste vital. Se ele não conseguir garantir minutos à frente de Guimaraes, uma transferência doméstica tardia segue como uma possibilidade concreta, enquanto o Manchester United continua monitorando de perto sua situação.
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