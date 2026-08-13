Outras opções ainda podem ser exploradas, com Evra, que conquistou cinco títulos da Premier League e a Champions League durante sua passagem por Old Trafford, dizendo à GOAL, em associação com Stake, ao ser perguntado sobre os esforços para encontrar outro sucessor adequado ao trono que ele um dia ocupou: “É preciso ter cuidado. Com [Tyrell] Malacia, as pessoas quiseram dizer logo de cara: ‘este é o novo Patrice Evra’. Eu digo, com todo o respeito, quando você joga pelo United, é diferente. A camisa pesa muito.

“Luke Shaw poderia ter sido esse cara, mas infelizmente ele teve aquela lesão grave quando quebrou a tíbia. E, para se recuperar disso, acho incrível o que ele está fazendo. Ele pode render em uma Copa do Mundo porque são só três meses, e as pessoas não conseguiam entender por que, pela seleção inglesa, ele está rendendo tão bem. Mas é difícil. E eu conversei com Luke, isso foi há talvez cinco anos. E, sabe, quando você tem esse tipo de lesão, não quer voltar a entrar 100% nas divididas porque ainda carrega algum trauma.

“É por isso que precisamos de alguém para chegar. Hall é um bom lateral-esquerdo. Mas, como eu digo, não gosto de me empolgar. Malacia era ‘o novo Patrice Evra’.

“Até eu mesmo estava olhando e dizendo uau. Depois, após uma lesão ou qualquer outra coisa, algo aconteceu. Quando você quer ser o novo Patrice Evra, precisa jogar nove anos com regularidade. Você precisa jogar até mais do que o goleiro. Esse será o seu primeiro desafio quando as pessoas quiserem comparar jogadores comigo.

“Depois disso, claro, você precisa ser bom defensiva e ofensivamente. Então, o que Hall está fazendo no clube dele agora? Sim, mas eu sempre digo que, quando você joga por outro clube, quando faz uma boa partida, as pessoas vão dizer que foi um jogo incrível. E, quando você joga pelo United, uma boa partida é normal. Uma grande partida, quando você joga no seu melhor nível, vão dizer que é normal.

“Quando você faz uma partida normal, vão dizer que foi uma partida ruim. Quando faz uma partida ruim, vão dizer que foi o pior jogo da vida dele. Você está pronto para aceitar esse tipo de crítica? É isso que temos de perguntar a ele.”