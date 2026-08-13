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Lewis Hall pode ser o ‘novo Patrice Evra’ no Man Utd? Lendário lateral-esquerdo do Manchester United faz alerta de “pior jogo da sua vida” ao defensor do Newcastle em meio a rumores de transferência
O Manchester United reforçou suas opções para o meio-campo
Depois de garantir a classificação para a Champions League na última temporada, o United deu um contrato de dois anos a Michael Carrick, transformando-o de técnico interino em efetivo. Ele está recebendo a confiança para tomar decisões importantes de recrutamento.
Após ver o veterano internacional brasileiro Casemiro sair, reforços no meio-campo passaram a ser prioridade máxima para o Manchester United. Andrey Santos e Youri Tielemans ajudaram a preencher essa lacuna, com ambos tendo papel de destaque em uma série de amistosos.
Também se falou na busca por mais um atacante, já que Benjamin Sesko segue como o único centroavante de ofício no chamado ‘Teatro dos Sonhos’, enquanto Marcus Rashford está sendo reintegrado ao grupo após um empréstimo produtivo ao Barcelona.
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Manchester United pode reforçar seu sistema defensivo
Questionamentos têm sido feitos ao setor defensivo do United, e há um entendimento generalizado de que reforços podem ser encontrados nessa área. Hall seria uma opção útil a longo prazo, aos 21 anos, para disputar posição com Luke Shaw na lateral esquerda.
O Manchester United supostamente está preparado para pagar £60 milhões (US$ 81 mi) pelo jogador da seleção inglesa, mas até isso pode não ser suficiente para convencer o Newcastle a vender, diante do êxodo em massa de grandes talentos que já deixaram o St James’ Park.
Hall pode ser o ‘novo Evra’ do Manchester United?
Outras opções ainda podem ser exploradas, com Evra, que conquistou cinco títulos da Premier League e a Champions League durante sua passagem por Old Trafford, dizendo à GOAL, em associação com Stake, ao ser perguntado sobre os esforços para encontrar outro sucessor adequado ao trono que ele um dia ocupou: “É preciso ter cuidado. Com [Tyrell] Malacia, as pessoas quiseram dizer logo de cara: ‘este é o novo Patrice Evra’. Eu digo, com todo o respeito, quando você joga pelo United, é diferente. A camisa pesa muito.
“Luke Shaw poderia ter sido esse cara, mas infelizmente ele teve aquela lesão grave quando quebrou a tíbia. E, para se recuperar disso, acho incrível o que ele está fazendo. Ele pode render em uma Copa do Mundo porque são só três meses, e as pessoas não conseguiam entender por que, pela seleção inglesa, ele está rendendo tão bem. Mas é difícil. E eu conversei com Luke, isso foi há talvez cinco anos. E, sabe, quando você tem esse tipo de lesão, não quer voltar a entrar 100% nas divididas porque ainda carrega algum trauma.
“É por isso que precisamos de alguém para chegar. Hall é um bom lateral-esquerdo. Mas, como eu digo, não gosto de me empolgar. Malacia era ‘o novo Patrice Evra’.
“Até eu mesmo estava olhando e dizendo uau. Depois, após uma lesão ou qualquer outra coisa, algo aconteceu. Quando você quer ser o novo Patrice Evra, precisa jogar nove anos com regularidade. Você precisa jogar até mais do que o goleiro. Esse será o seu primeiro desafio quando as pessoas quiserem comparar jogadores comigo.
“Depois disso, claro, você precisa ser bom defensiva e ofensivamente. Então, o que Hall está fazendo no clube dele agora? Sim, mas eu sempre digo que, quando você joga por outro clube, quando faz uma boa partida, as pessoas vão dizer que foi um jogo incrível. E, quando você joga pelo United, uma boa partida é normal. Uma grande partida, quando você joga no seu melhor nível, vão dizer que é normal.
“Quando você faz uma partida normal, vão dizer que foi uma partida ruim. Quando faz uma partida ruim, vão dizer que foi o pior jogo da vida dele. Você está pronto para aceitar esse tipo de crítica? É isso que temos de perguntar a ele.”
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Manchester United explora todas as opções antes do prazo final da janela de transferências
Tendo passado pelas categorias de base de Chelsea e Newcastle, além de ter somado quatro partidas pela seleção principal da Inglaterra, Hall está acostumado a atuar sob os holofotes mais intensos. Ele deve ter pouca dificuldade para se adaptar à vida em Manchester.
No entanto, diz-se que o United está explorando alternativas mais acessíveis, em uma tentativa de liberar recursos para possíveis investidas no fim da janela de transferências, e pode ser que outra pessoa receba a tarefa de seguir os ilustres passos de Evra.
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