O meio-campista enfrentou um futuro incerto após perder espaço com o ex-técnico Vincenzo Italiano na última temporada, sendo titular em apenas 32 de suas 45 partidas em todas as competições, apesar de ter sido o capitão da equipe na conquista da Coppa Italia de 2024-25.

Ao falar sobre as ligações com os gigantes de Glasgow, Ferguson disse: "Pensei bastante depois da Copa do Mundo sobre o meu futuro, e eu estava um pouco inseguro, mas nada nunca esteve tão perto. Quando voltei para a pré-temporada, tínhamos um novo técnico [Domenico Tedesco], e foi como um recomeço.

"Mudamos de novo desde então [com Raffaele Palladino], então tive três novos técnicos nos últimos dois meses [incluindo Sebastien Pocognoli com a Escócia]. Pensei bastante sobre como seria o meu futuro e, no fim, ele continuava sendo no Bologna. Eu amei cada momento que tive lá. Era só uma questão de continuar essa jornada e ver aonde ela me leva."