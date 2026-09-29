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Lewis Ferguson reafirma compromisso com o Bologna após especulações de verão sobre o Rangers, mas admite que sonho de infância continua vivo
Meio-campista comenta rumores de transferência no verão
O capitão do Bologna, Ferguson, reafirmou seu compromisso com o clube da Serie A após fortes especulações que o ligavam a uma transferência para o Rangers na janela de verão. O internacional escocês admitiu ter avaliado suas opções após a Copa do Mundo, mas insistiu que uma saída nunca esteve perto de se concretizar. Ferguson, que fez 140 partidas oficiais pelo Bologna, optou por continuar sua trajetória na Itália após a chegada de uma nova comissão técnica.
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Internacional da Escócia explica escolhas da carreira
O meio-campista enfrentou um futuro incerto após perder espaço com o ex-técnico Vincenzo Italiano na última temporada, sendo titular em apenas 32 de suas 45 partidas em todas as competições, apesar de ter sido o capitão da equipe na conquista da Coppa Italia de 2024-25.
Ao falar sobre as ligações com os gigantes de Glasgow, Ferguson disse: "Pensei bastante depois da Copa do Mundo sobre o meu futuro, e eu estava um pouco inseguro, mas nada nunca esteve tão perto. Quando voltei para a pré-temporada, tínhamos um novo técnico [Domenico Tedesco], e foi como um recomeço.
"Mudamos de novo desde então [com Raffaele Palladino], então tive três novos técnicos nos últimos dois meses [incluindo Sebastien Pocognoli com a Escócia]. Pensei bastante sobre como seria o meu futuro e, no fim, ele continuava sendo no Bologna. Eu amei cada momento que tive lá. Era só uma questão de continuar essa jornada e ver aonde ela me leva."
Laços familiares alimentam a ambição no Ibrox
Laços familiares profundos o mantêm ligado ao Rangers, já que seu pai, Derek, e seu tio, Barry, ambos representaram o clube, além da presença de seu ex-treinador no Aberdeen, Derek McInnes, no comando do Ibrox.
Reconhecendo esse vínculo de toda a vida, Ferguson acrescentou: "Não é segredo que cresci como torcedor e que minha família tem envolvimento com o clube. Era um sonho meu quando criança, e isso não mudou, mas não quero falar sobre isso enquanto for jogador do Bologna. No futuro, nunca se sabe. Pode acontecer, pode não acontecer, mas sempre foi algo que esteve no fundo da minha mente."
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Sequência difícil no cenário doméstico testa a determinação
O jogador de 27 anos enfrenta uma tarefa desafiadora para manter o Bologna fora da zona de rebaixamento depois de somar apenas dois pontos nas cinco primeiras partidas da Serie A. O capitão disputou todos os minutos sob o comando do novo técnico Palladino na tentativa de frear a má fase. Com dois anos restantes em seu contrato, além de uma opção de 12 meses, restaurar a estabilidade no cenário nacional segue sendo sua única prioridade.
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