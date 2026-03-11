O momento da escolha se aproxima cada vez mais para Robert Lewandowski, atacante polonês de 37 anos que está deixando o Barcelona ao final do contrato. O ex-jogador do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique, porém, não parece nem um pouco preocupado com a ideia de ter que tomar uma decisão sobre seu próximo time: “Estar neste grande clube nestes anos me permitiu ver quanta dedicação e trabalho árduo são necessários para fazer a empresa crescer. Há muita ambição e confiança no futuro”, comentou ele sobre o Barça ao The Athletic, apoiando a presidência de Joan Laporta. “A estabilidade e a confiança no projeto de longo prazo são fundamentais. Acredito na continuidade e nas pessoas que realmente entendem os valores e a identidade deste clube”. Clube que, no entanto, ele deixará em pouco mais de três meses.
Lewandowski não tem certeza “nem mesmo 50%”: MLS, Juventus, Milan, qual será o futuro após o Barcelona?
A ESPOSA EM CHICAGO E O ENCONTRO COM BERHALTER
Lewandowski está há muito tempo na mira da MLS e recebeu uma importante oferta do Chicago Fire: sua esposa foi vista na cidade americana para visitar algumas casas, e além disso, o dirigente da franquia Gregg Berhalter se reuniu pessoalmente com o atacante polonês e seu agente, Pini Zahavi, em um hotel no centro de Barcelona. No entanto, por enquanto, ainda não houve nenhuma decisão definitiva. O próprio atacante admitiu que ainda não tem a menor ideia sobre seu próximo passo: “Ainda não sei, preciso refletir sobre isso. Por enquanto, não posso dizer nada sobre o que vou decidir, porque não tenho nem 50% de certeza sobre o caminho que quero seguir. Com a minha idade e experiência, não preciso decidir agora. Talvez daqui a três meses eu tenha que decidir, mas mesmo assim não me sinto pressionado”.
OS RUMORES SOBRE O MILAN
Eles observam atentamente os outros clubes na disputa, incluindo o Milan, que em junho verá o término do empréstimo semestral de Fullkrug do West Ham. Uma operação impossível em janeiro para os rossoneri, considerando também o salário recebido por Lewandowski (cerca de 13 milhões líquidos), e muito difícil, mas não impraticável, no verão.
As relações com seu agentesão positivas, estabelecidas em 2024 com a chegada de Silvano Vos ao Rossonero e reforçadas em agosto passado com a negociação de Christopher Nkunku, e Igli Tare demonstrou não ser um dirigente que desiste facilmente.
JUVE: O APOIO DE TREZEGUET
Certamente a Juventus terá que intervir no mercado também no ataque: Openda está de saída, enquanto ainda não foram definidas as estratégias para Vlahovic, em negociação para a renovação do contrato, e David. Enquanto isso, chegou uma opinião importante do ex-atacante da Juventus David Trezeguet sobre Lewandowski: “Eu contrataria Lewandowski sem custos, mesmo aos 37 anos: ele é de outra categoria, é um dos últimos nove verdadeiros, junto com Haaland. Lewa não tem mais o físico de antes, mas no Barcelona, mesmo não jogando sempre, marcou 14 gols: ele é forte, inteligente. Lewandowski chegaria à Juve sabendo de onde vem e o que se espera dele: gols. Se houvesse a possibilidade, eu mesmo o levaria nos braços para Turim”.