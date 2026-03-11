Lewandowski não tem certeza “nem mesmo 50%”: MLS, Juventus, Milan, qual será o futuro após o Barcelona?

Eles observam atentamente os outros clubes na disputa, incluindo o Milan, que em junho verá o término do empréstimo semestral de Fullkrug do West Ham. Uma operação impossível em janeiro para os rossoneri, considerando também o salário recebido por Lewandowski (cerca de 13 milhões líquidos), e muito difícil, mas não impraticável, no verão.

As relações com seu agente são positivas, estabelecidas em 2024 com a chegada de Silvano Vos ao Rossonero e reforçadas em agosto passado com a negociação de Christopher Nkunku, e Igli Tare demonstrou não ser um dirigente que desiste facilmente.