Lewandowski entra e marca: 2 a 1 do Barcelona sobre o Atlético de Madrid, show de Yamal e Flick com 7 pontos de vantagem sobre o Real Madrid

Um gol de Robert Lewandowskiaos 87 minutos decidiu o confronto entre Atlético de Madrid e Barcelona. A equipe de Hans-Dieter Flick vence por 2 a 1 no Wanda Metropolitano e dá um passo importante rumo ao título da La Liga: a oito rodadas do fim do campeonato, os catalães abrem 7 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que à tarde havia perdido por 1 a 2 na casa do Maiorca (gol decisivo do ex-jogador da Lazio, Muriqi). O Barça vence em Madri por 2 a 1 e dá um pequeno passo à frente rumo à conquista do título. Para os Colchoneros, é a terceira derrota consecutiva, considerando também a derrota na Champions contra o Tottenham (sem peso, pois quem passou para as quartas de final foi o Atlético), permanecendo em quarto lugar com 57 pontos; na segunda-feira, o Villarreal — que joga fora de casa contra o Girona — pode ampliar a vantagem para +4.



