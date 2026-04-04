Um gol de Robert Lewandowskiaos 87 minutos decidiu o confronto entre Atlético de Madrid e Barcelona. A equipe de Hans-Dieter Flick vence por 2 a 1 no Wanda Metropolitano e dá um passo importante rumo ao título da La Liga: a oito rodadas do fim do campeonato, os catalães abrem 7 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que à tarde havia perdido por 1 a 2 na casa do Maiorca (gol decisivo do ex-jogador da Lazio, Muriqi). O Barça vence em Madri por 2 a 1 e dá um pequeno passo à frente rumo à conquista do título. Para os Colchoneros, é a terceira derrota consecutiva, considerando também a derrota na Champions contra o Tottenham (sem peso, pois quem passou para as quartas de final foi o Atlético), permanecendo em quarto lugar com 57 pontos; na segunda-feira, o Villarreal — que joga fora de casa contra o Girona — pode ampliar a vantagem para +4.
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Lewandowski entra e marca: 2 a 1 do Barcelona sobre o Atlético de Madrid, show de Yamal e Flick com 7 pontos de vantagem sobre o Real Madrid
A PARTIDA
O Atlético de Madrid também havia aberto o placar contra o Barcelona graças ao gol de Giuliano Simeone, que aos 39 minutos do primeiro tempo abriu o placar do grande clássico da 30ª rodada da La Liga; em seguida, Marcus Rashford empatou aos 42 minutos, após passe de Dani Olmo. Nos minutos finais do primeiro tempo, Nico Gonzalez — escalado como lateral-esquerdo — foi expulso por falta como último homem; o Atlético jogou todo o segundo tempo com dez jogadores e acabou sucumbindo aos 87 minutos: quem decidiu a partida, como já foi dito, foi um gol de Robert Lewandowski, que havia entrado em campo poucos minutos antes, justamente no lugar de Rashford. Protestos dos Colchoneros contra o árbitro: aos 49', ele havia expulsado Gerard Martín por uma entrada violenta em Thiago Almada, mas depois mudou de decisão, mostrando o cartão amarelo.
O Clássico na quarta rodada
Depois de derrotá-lo no campeonato, daqui a quatro dias o Barcelona enfrentará novamente o Atlético de Madrid na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões: primeiro em casa, depois a partida de volta será disputada novamente no Wanda Metropolitano; no meio disso tudo, há o clássico da La Liga contra o Espanyol, marcado para o próximo dia 11 de abril. A penúltima rodada é a que deve ser marcada em vermelho: no dia 10 de maio será disputado Barcelona x Real Madrid, o Clássico que pode decidir o campeonato. Após essa partida, o Barça enfrentará o Alavés, o Betis de Sevilha e o Valencia; os Merengues enfrentarão o Oviedo, o Sevilha e o Athletic de Bilbao.