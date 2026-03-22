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Lewandowski-Barcelona, primeiros sinais de renovação: entre a MLS e a tentativa da Juventus, o futuro ainda está por decidir

Lewandowski ainda não decidiu seu futuro: não se pode descartar a possibilidade de ele permanecer no Barcelona.

Onde Robert Lewandowski jogará no ano que vem? As dúvidas sobre o atacante do Barcelona aumentam, assim como os rumores em torno de seu próximo clube. Apesar de ter 37 anos, ele continua sendo, de fato, um dos melhores atacantes da Europa, e a ideia de contratá-lo sem custos atrai vários times, entre os quais, na Itália, a Juventus e o Milan.


O polonês, no entanto, ainda não decidiu seu futuro, que poderia até mesmo levá-lo a permanecer, por mais um ano, no Barça. É o que relata Fabrizio Romano, com o clube tendo discutido uma possível renovação com o agente Zahavi, o mesmo do técnico Hansi Flick.

  • PRIMEIRAS CONVERSAS COM O BARCELONA

    A relação entre Lewandowski e o presidente do Barcelona, Laporta, é excelente. Durante a reunião entre Zahavi e o clube catalão para a renovação do contrato de Flick — que em breve será anunciada até 2028, conforme declarado pelo próprio presidente —, também se discutiu a situação de Lewandowski.

    O polonês ainda não decidiu o que fará no ano que vem e está avaliando várias opções, sem excluir nada do leque de possibilidades apresentadas pelo próprio agente.


    • Publicidade

  • FUTURO INCERTO

    Lewandowski, como também admitiu recentemente à SportWeek, ainda não decidiu onde vai jogar: “Sobre o meu futuro, sinceramente, não há nada a dizer hoje, sou sincero. O objetivo é chegar ao final da temporada com o maior número possível de vitórias, gols e títulos. Depois veremos. Não penso nisso e não decidi nada; no momento, não é uma prioridade”.


  • ARÁBIA, MLS E EUROPA

    Lewandowski tem várias opções em aberto. O polonês recebeu propostas da Arábia e da Europa. Além disso, vale prestar atenção à MLS, de onde surgiram várias abordagens. Lewandowski está refletindo cuidadosamente sobre como encerrar sua carreira.

    Trata-se de uma escolha mais de vida do que financeira; portanto, é preciso manter em aberto a possibilidade de ir para o campeonato americano, que poderia garantir um salário alto e também a mudança para uma cidade importante para a família.


  • TENTATIVA DA JUVENTUS

    Na Itália, seu nome tem sido associado ao Milan e à Juventus. Os bianconeri, em particular, entraram em contato com a equipe de assessoria do jogador, sondando a possibilidade de que o polonês, que completará 38 anos em agosto, possa encerrar a carreira vestindo a camisa da Juventus.

    O que parece relevante, no entanto, é que será Lewandowski quem decidirá seu futuro. Uma decisão que, no momento, entre permanecer no Barcelona, a Arábia, a Europa e a MLS, ainda não foi tomada.


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