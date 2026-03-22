Lewandowski-Barcelona, primeiros sinais de renovação: entre a MLS e a tentativa da Juventus, o futuro ainda está por decidir

Onde Robert Lewandowski jogará no ano que vem? As dúvidas sobre o atacante do Barcelona aumentam, assim como os rumores em torno de seu próximo clube. Apesar de ter 37 anos, ele continua sendo, de fato, um dos melhores atacantes da Europa, e a ideia de contratá-lo sem custos atrai vários times, entre os quais, na Itália, a Juventus e o Milan.





O polonês, no entanto, ainda não decidiu seu futuro, que poderia até mesmo levá-lo a permanecer, por mais um ano, no Barça. É o que relata Fabrizio Romano, com o clube tendo discutido uma possível renovação com o agente Zahavi, o mesmo do técnico Hansi Flick.