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Levi Colwill critica atuação "não foi boa o suficiente" do Chelsea após Brentford humilhar os Blues de Xabi Alonso
Chelsea é humilhado em clássico
As fragilidades defensivas do Chelsea foram punidas sem piedade, e o Brentford conquistou uma enfática vitória por 3 a 0 no clássico do oeste de Londres. Depois de um primeiro tempo sem gols, Jaidon Anthony abriu o placar após cobrança de escanteio, antes de contra-ataques no fim permitirem que Igor Thiago e Fabio Carvalho selassem a goleada. A pesada derrota deixa Alonso sem vencer há três jogos da Premier League, com sua equipe passando em branco pela primeira vez nesta temporada.
- News Images
“Não fomos bons o suficiente”
Colwill não poupou críticas ao colapso defensivo do Chelsea no Gtech Community Stadium. Em entrevista à Sky Sports após o apito final, o defensor da Inglaterra criticou a perda de organização e disciplina da equipe ao avançar.
Ao abordar a atuação no segundo tempo, ele disse: "Foi difícil. Em primeiro lugar, sofrer um gol de bola parada não foi o ideal, tentamos pressionar e talvez tenhamos nos exposto demais, trocamos alguns passes que não deveríamos e eles nos pegaram no contra-ataque, fizeram o segundo gol e o terceiro gol foi um golpe duro e machucou. No segundo tempo, não fomos bons o suficiente e temos muito a trabalhar na pausa internacional."
Vulnerabilidades caras em bolas paradas
As fragilidades defensivas do Chelsea ficaram mais uma vez expostas, já que a equipe sofreu seu quinto gol em bola parada nesta temporada. Apontando para as dificuldades dentro da área, Colwill admitiu: "Não foi bom o suficiente. Em alguns momentos, fomos dominados dentro da área, e definitivamente precisamos melhorar isso. Temos total confiança no nosso treinador de bola parada e ainda estamos nos ajustando a coisas novas. Precisamos melhorar como equipe."
Ele insistiu que todo o elenco precisa assumir responsabilidade coletiva, em vez de depender apenas do ataque para tirá-los do sufoco: "Não acho que o espírito tenha caído. Doeu, e tentamos buscar o empate, mas fomos atingidos no contra-ataque. Não acho que nosso espírito tenha caído. Ainda precisamos melhorar muito. Não podemos depender do nosso trio de ataque para nos tirar do perigo. O restante de nós tem que ajudar o máximo possível. Definitivamente temos muito espaço para melhorar."
- Mark Pain
Correções urgentes durante o intervalo
Alonso se tornou apenas o sexto técnico na história da Premier League a ver sua equipe sofrer dois ou mais gols em seus cinco primeiros jogos. A próxima pausa internacional de três semanas dá ao Chelsea um tempo essencial para organizar uma linha defensiva que já sofreu 12 gols nesta temporada. O Chelsea tentará se reajustar quando viajar para enfrentar o Bournemouth no Vitality Stadium, em 10 de outubro.
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