As fragilidades defensivas do Chelsea ficaram mais uma vez expostas, já que a equipe sofreu seu quinto gol em bola parada nesta temporada. Apontando para as dificuldades dentro da área, Colwill admitiu: "Não foi bom o suficiente. Em alguns momentos, fomos dominados dentro da área, e definitivamente precisamos melhorar isso. Temos total confiança no nosso treinador de bola parada e ainda estamos nos ajustando a coisas novas. Precisamos melhorar como equipe."

Ele insistiu que todo o elenco precisa assumir responsabilidade coletiva, em vez de depender apenas do ataque para tirá-los do sufoco: "Não acho que o espírito tenha caído. Doeu, e tentamos buscar o empate, mas fomos atingidos no contra-ataque. Não acho que nosso espírito tenha caído. Ainda precisamos melhorar muito. Não podemos depender do nosso trio de ataque para nos tirar do perigo. O restante de nós tem que ajudar o máximo possível. Definitivamente temos muito espaço para melhorar."