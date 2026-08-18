Vardy continua sendo um dos favoritos da torcida no Leicester, depois de 13 anos memoráveis no clube. Após uma ascensão meteórica, saindo do futebol semiprofissional e chegando à EFL, o atacante aguerrido se juntou ao Leicester em 2012.

Ele os inspirou a uma impressionante conquista do título da primeira divisão, desafiando odds de 5.000 para 1 no processo, durante a campanha 2015-16. Naquela temporada, ele entrou para a história da Premier League ao marcar em 11 jogos consecutivos, além de também viver sua afirmação no cenário internacional principal com a Inglaterra.

Vardy se despediu em grande estilo ao marcar seu 200º gol pelo Leicester, além de encerrar a passagem com 500 partidas oficiais. Buscando um novo desafio naquele momento, ele abriu as asas da carreira ao se juntar aos recém-chegados da Serie A.

Apenas uma temporada foi passada na Lombardia, sem que uma renovação de contrato fosse acertada após o rebaixamento. O Leicester também acabou dando um passo atrás em 2025-26, quando caiu para a League One.

Muitos gostariam de ver Vardy ter algum papel em uma tentativa de voltar a subir, mas o veterano atacante vem sendo ligado ao West Ham e a uma surpreendente transferência para o gigante brasileiro São Paulo, com o também ex-astro da Inglaterra Jesse Lingard sendo outro daqueles na América do Sul.