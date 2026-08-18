Getty
Traduzido por
‘Levaria ele de volta sem pensar duas vezes’ - Falta de perguntas sobre Jamie Vardy surpreende a lenda do Leicester Emile Heskey, enquanto vencedor do título da Premier League, de 39 anos, relaxa no grupo de jogadores sem clube
Vardy, campeão do título, marcou 200 gols pelo Leicester
Vardy continua sendo um dos favoritos da torcida no Leicester, depois de 13 anos memoráveis no clube. Após uma ascensão meteórica, saindo do futebol semiprofissional e chegando à EFL, o atacante aguerrido se juntou ao Leicester em 2012.
Ele os inspirou a uma impressionante conquista do título da primeira divisão, desafiando odds de 5.000 para 1 no processo, durante a campanha 2015-16. Naquela temporada, ele entrou para a história da Premier League ao marcar em 11 jogos consecutivos, além de também viver sua afirmação no cenário internacional principal com a Inglaterra.
Vardy se despediu em grande estilo ao marcar seu 200º gol pelo Leicester, além de encerrar a passagem com 500 partidas oficiais. Buscando um novo desafio naquele momento, ele abriu as asas da carreira ao se juntar aos recém-chegados da Serie A.
Apenas uma temporada foi passada na Lombardia, sem que uma renovação de contrato fosse acertada após o rebaixamento. O Leicester também acabou dando um passo atrás em 2025-26, quando caiu para a League One.
Muitos gostariam de ver Vardy ter algum papel em uma tentativa de voltar a subir, mas o veterano atacante vem sendo ligado ao West Ham e a uma surpreendente transferência para o gigante brasileiro São Paulo, com o também ex-astro da Inglaterra Jesse Lingard sendo outro daqueles na América do Sul.
- Getty Images
Vardy é um agente livre após deixar o Cremonese
Um retorno emocionante ao King Power parece improvável, com Heskey, que falou com exclusividade à GOAL, em parceria com o site de apostas na Premier League BetWright, dizendo sobre o fato de o Leicester seguir em uma direção diferente: “Sinceramente, não sei por que eles nem sequer voltaram para buscá-lo. Eu o aceitaria de volta num piscar de olhos.
“A realidade é que, desde que ele saiu, não tivemos um atacante nem perto daquele nível. Ele ficou até um tempo sem time enquanto nós ainda estávamos jogando. Sei que agora a proposta é diferente. Trata-se de revelar garotos.
“Temos alguns garotos fantásticos, e Will Alves é um deles. Jayden Joseph marcou no fim de semana. Jogadores assim, que vieram da base ou do sub-18, temos mais por vir. Trata-se de voltar a construir desse jeito. Nós nos afastamos disso e agora precisamos desse modelo de volta.”
O que Vardy disse em despedida emocionante do Leicester
Vardy disse ao se despedir de um clube que havia sido sua casa por mais de uma década: "Para os torcedores do Leicester, estou arrasado que este dia esteja chegando, mas eu sabia que ele acabaria chegando em algum momento.
"Tive 13 anos inacreditáveis neste clube, com muito sucesso, alguns momentos ruins, mas, na maioria, só altos. Mas finalmente chegou a hora de encerrar esse ciclo, o que me devasta, mas acho que o momento é o certo.
"Só quero agradecer sinceramente a todos vocês por me acolherem como um dos seus. O Leicester sempre, sempre terá um lugar enorme no meu coração e vou me certificar de acompanhá-lo nos próximos anos, no que espero que seja ainda mais sucesso para o clube. Por enquanto, este é o meu adeus, mas vocês me verão de novo em breve, eu prometo."
Esse retorno, ao que tudo indica, não acontecerá como jogador, já que Vardy disse recentemente em seu podcast ‘Having A Party’, ao ser perguntado sobre uma reunião com o Leicester: "Não, acho que isso já passou. Sempre vou apoiá-los, sempre vou acompanhá-los. Acho que essa é a melhor coisa que posso fazer agora."
- Getty
Qual será o próximo destino de Vardy? Grande decisão a tomar
O Leicester, que está na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, abriu sua campanha na League One de 2026-27 com um empate por 1 a 1 fora de casa contra o vizinho geográfico Notts County. A equipe enfrentará outro rival local no sábado, quando receberá o Burton Albion.
Vardy estará entre aqueles que assistirão de longe, enquanto avalia suas opções, com a expectativa de que uma grande decisão sobre seu futuro - com a esposa Rebekah tendo alguma participação - seja tomada em algum momento nas próximas semanas.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.